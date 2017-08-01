В чём встречать Новый 2018 год (Жёлтой Земляной Собаки)

В чём встречать Новый год 2018?

Цвет

Восточный Календарь у нас чтят скорее символически, мы не вникаем глубоко в азиатские традиции и не встречаем Новый год в феврале, как делают это, например, китайцы. Но всё же стоит поинтересоваться, каким же будет очередной год и в чём встречать Новый 2018 год? Выбрав наряд и праздничный стол согласно символу наступающего года, можно надеяться на благосклонность Животного-покровителя нового года, а удача никому из нас не помешает, не так ли?На смену году Огненного Петуха придёт Новый 2018 год - Жёлтой Земляной Собаки. В отличие от своего яркого, вычурного и вызывающе-роскошного предшественника Собака - животное умное, сдержанное и скромное, поэтому и наряд для встречи Нового года будем подбирать соответствующий.

Уже из названия понятно, что фаворитами 2018 года будут жёлтая и земляная гаммы: начиная от песочного и кремового и заканчивая оранжевым и коричневым. Вдохновляться можно природной цветовой палитрой: посмотрите на осенний лес и пустынные барханы, вспомните, какие оттенки у коры деревьев и вспаханной земли. Те, кто считает жёлто-коричневую гамму скучной, могут вспомнить о яркой охре и коралловом оттенке, сочном оранжевом и солнечно-жёлтом.



Стоит помнить, что жёлтый цвет идёт не всем, например, представительницы цветотипов «Лето» или «Зима» будут чувствовать себя в наряде ярко-жёлтого цвета не уютно. Если уж хотите следовать моде, то стоит отдать предпочтение юбке или брюкам жёлтой гаммы, а вот у лица лучше будет смотреться жакет или блуза более подходящего холодного тона – например, нежно-голубого.



Если же натуральные оттенки вызывают скуку, можно присмотреться к малиновому, бордовому, изумрудному, приглушённо-розовому и небесно-голубому. Не забываем о роскошном золотом – он и вписывается в жёлтую гамму и не выглядит скучным. И всегда в почёте классика вечерней моды – чёрно-белая гамма.



Что касается табу в цветовом решении новогодних нарядов, то это кислотно-яркие оттенки и вызывающий красный цвет.

Узоры

Не обязательно наряд для встречи Нового Года-2018 должен быть однотонным. Сочетание двух контрастных цветов или выразительный узор только добавят изюминки образу. Прекрасно сочетается с предпочтениями Земляной Собаки нынешняя мода на крупные цветочные и растительные мотивы – это могут быть листья экзотических растений, переплетение веток или бутоны на тёмном фоне. Также прекрасно подходят для новогоднего образа роскошные орнаменты в восточном стиле или геометрические принты. Обратите внимание и на актуальные абстрактные узоры.



Кстати, стоит помнить, что собаки не дружат с кошками, поэтому исключаем все принты из семейства кошачьих: леопардовый, тигровый и т.д.

Ткани

Жёлтая Собака любит натуральные материалы, без лишней вычурности, поэтому в новогоднем наряде лучше отдать предпочтение тканям с хлопком и шерстью в составе, а также благородному бархату (он всё ещё на пике моды), шёлку и шифону. Не стоит думать, что наряд будет смотреться просто. То же кружево из хлопковых нитей смотрится очень красиво и элегантно. Также подойдут и ткани с блестящими узорами. Можно включить в образ детали из кожи – пояс или клатч, к примеру.



И, уважая пушистую хозяйку нового года, избегайте меховых деталей в наряде.

Стиль

Стиль наряда также имеет большое значение. Мы уже говорили о скромности и сдержанности Земляной Собаки, поэтому наряд советуем выбрать соответствующий: не слишком короткий, без провокационных разрезов и декольте, не вызывающе яркий или прозрачный. Пайетки, стразы, блёстки и камни также лучше оставить в году Огненного Петуха. Если уж хочется блистать, то обратите внимание на ткани с металлическим отливом и глянцевый бархат. Идеально подойдёт для новогодней ночи платье-футляр или элегантное платье в пол, а также присмотритесь к нарядным костюмам (с юбками или брюками и жакетом).

Платья для встречи Нового Года 2018

Для новогоднего вечера в ресторане хорошим вариантом будет длинное вечернее платье. С оглядкой на предпочтения Жёлтой Собаки, выбирайте варианты без лишней вычурности и пафоса. Лучше сделать ставку на силуэт и красивую ткань. Это может быть актуальное сейчас платье-комбинация – с тонкими бретелями, из лёгкой струящейся ткани. Также популярны платья с длинными пышными рукавами и V-образным вырезом. Для любительниц выразительных нарядов можно посоветовать асимметричные платья, а также многослойные варианты.



Для вечеринки с друзьями или ночного клуба платье в пол - не лучший вариант, а вот коктейльное платье – подходящий выбор. В этом случае также можно выбрать асимметричное или многослойное платье, изящное платье-футляр или А-силуэта.

Жакеты и блузки для встречи Нового Года 2018

Не все модницы любят платья, и в этом случае можно и нужно обратить своё внимание на сочетание нарядного жакета или блузки с брюками или юбкой. Беспроигрышным вариантом будет комбинация чёрных брюк (это могут быть классические брюки со стрелками, клёш или широкие) с вечерним жакетом. Чтобы ансамбль не напоминал офисный образ, стоит выбрать для пиджака роскошную, нарядную ткань – узорчатый атлас, глубокий бархат, материал с металлическим отблеском, кружево, бахрому и другие варианты. Под жакет можно надеть шёлковый или атласный топ и тогда жакет можно снять, если вдруг станет жарко.



Не забываем и про модные блузы – сейчас популярны асимметричные варианты и с открытыми плечами. Также обратите внимание на модели с пышными рукавами или с отделкой оборками. Беспроигрышный вариант – шёлковая или атласная блузка насыщенного цвета.

Костюмы для встречи Нового Года 2018

Продолжением темы вечерних нарядов для встречи Нового Года являются костюмы. Благодаря стараниям модных дизайнеров, сейчас они на пике популярности. Причём, именно в вечернем варианте. То есть допускается вышивка и аппликации, яркие оттенки и красивые ткани, броские детали и стильные аксессуары. Очень красиво и стильно выглядят костюмы насыщенных оттенков – вишнёвого, фиолетового, изумрудного или охры. Из тканей идеально подходят бархат и атлас. Что касается деталей, то обратите внимание на рукава – в этом году популярны самые необычные и фантазийные фасоны рукавов.

Комбинезоны для встречи Нового Года 2018

Незаслуженно забывают при выборе вечерних нарядов про комбинезоны. Некоторые опасаются неудобства, некоторым кажется сложным подобрать подходящий по фигуре вариант. Но всё это решаемо, зато комбинезоны очень эффектно смотрятся в вечернем исполнении. Для встречи Нового Года 2018 можно подобрать комбинезон спокойного стиля, но из яркой ткани, или же выбрать броский вариант со сложным кроем и замысловатыми деталями. Беспроигрышный вариант – чёрный комбинезон в классическом стиле – немного похожий на мужской костюм. К такому наряду стоит подобрать броские аксессуары, и не забывайте про красную помаду.

Аксессуары

Даже самый эффектный образ не будет смотреться законченным без аксессуаров. Из украшений лучше отдать предпочтение золоту и жёлтым камням – топазам, цитрину, турмалину. Также прекрасно подойдут полудрагоценные и поделочные камни – янтарь, нефрит, яшма. Не стоит надевать на себя всё лучшее сразу. Лучше выделить один стильный аксессуар: крупные серьги-подвески, необычный браслет или чокер. Для обуви и сумочки можно выбрать бархат – этот нарядный и одновременно уютный материал добавит наряду торжественности. Также обратите внимание на аксессуары из натуральной кожи – например, широкий пояс или элегантную небольшую сумочку.