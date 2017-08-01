Макияж в осеннем стиле: урок пошагово с фото

Цветовая гамма осени дарит множество идей для создания эффектного макияжа в осеннем стиле. В этом пошаговом уроке мы выполним макияж глаз в приглушённых тонах, который отлично подойдёт под осенний образ.

Для создания макияжа в осеннем стиле вам понадобятся:

золотистые и кирпичные оттенки теней;

зелёные тени болотного оттенка;

светлые перламутровые тени;

тушь;

кисти;

чёрная подводка;

чёрный каял.

Урок макияжа в осеннем стиле:

1) Перед нанесением теней очистите кожу век и лица, нанесите базу под макияж и после её полного впитывания нанесите лёгким слоем тональную основу. Зафиксируйте слой тона пудрой или светлыми матовыми тенями. Наведите красивую бровь и можно приступать к работе с тенями.

2) Не рекомендуется такой макияж для обладательниц нависшего века, так как кирпичный цвет или цвет с проявленным красным пигментом может создать эффект опухшего и воспалённого века. Поэтому можно подобрать коричневые тени.



Сейчас будем прорабатывать неподвижное веко и создавать дымку кирпичными тенями, начиная со складки по направлению вверх. Пушистой кистью набираем более светлый оттенок. Прокрашиваем быстрыми и равномерными движениями веко. Такая кисть отлично растушёвывает и даст возможность создать безупречный макияж. Затем повторный слой уже более тёмных теней наносим в середину тушёвки. Уголок тушёвки продлеваем и уводим к виску.

3) Светлыми перламутровыми тенями украшаем внутренний уголок глаза. Цвет этих теней может быть абсолютно любым: с золотистым, розовым, зелёным переливом. Этот элемент придаст взгляду свежесть и немного омолодит.

4) Если при окрашивании неподвижного века тени осыпались на подвижное, то уберите их при помощи кисти в тональной основе. Пока тон свежий, нанесите на подвижное веко до складки зелёные тени болотного оттенка. Так цвет будет более интенсивным, слой плотнее и стойкость макияжа продлится.

5) Теперь продлеваем внешний уголок тушёвки, соединяя с нижним веком. Не начинайте тушевать прямо от роста ресниц, а немного отступайте, оставляя место для зелёного цвета.

6) Завершаем работу с тенями, прокрашивая нижнее веко зелёными тенями и стушёвывая с кирпичным цветом. Чтобы добиться более плавного перехода в тушёвке, направляйте кисть к мочке уха и тушуйте концом ворса.

7) Проводим широкую стрелку по верхнему веку. Конец стрелки должен быть направлен к виску и повторять изгиб нижнего века.

8) Чтобы сделать макияж более интенсивным, прокрасьте межресничный ряд чёрным каялом, а затем прокрасьте слизистую. Карандаш или подводка для слизистой должны быть водостойкими, так как простые косметические продукты быстро исчезнут и могут скататься в уголке глаза.

9) И заключительный аккорд - прокрашиваем ресницы!

Оригинальный осенний макияж в приглушённых осенних тонах готов!