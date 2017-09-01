6 мифов об отношениях женщин и мужчин

Мужчины и женщины очень разные. Однако, некоторые психологи считают, что гендерные различия являются стереотипами, которые мы сами себе придумали. Читайте в нашей статье о главных мифах в отношении мужчин и женщин.

На тему психофизических различий между мужчиной и женщиной написано множество статей. Мы привыкли считать, что представители двух полов - это полярные существа, которым не дано понять друг друга. Однако, данное мнение разделяют далеко не все учёные и психологи. Например, психолог и доктор философии Гвендолин Сейдман, занимающий должность доцента кафедры психологии в Олбрайт-Колледже, считает, что мужчины и женщины не только мыслят одинаково, но и одинаково относятся к отношениям. Вот главные мифы об отношениях женщин и мужчин.

Миф №1 - романтизм больше присущ женщинам, чем мужчинам

Целевой аудиторией романтических мелодрам и сентиментальных романов являются представительницы слабого пола. Именно поэтому нам кажется, что романтика нужна исключительно женщинам. В то же время, общественные стереотипы говорят нам, что мужчины - существа конкретные и прямолинейные, которым чуждо любое проявление чувственности и страсти. Гвендолин Сейдман в корне не согласен с данным мнением. Исходя из наблюдений и исследований доктора оказывается, что потребность в романтике зависит не от гендерных различий, а от личных желаний человека. Своё мнение учёный подкрепил обширным анонимным опросом, в результате которого выяснилось, что многие представители сильного пола верят в любовь с первого взгляда и хотели бы быть вместе со своей половинкой до конца жизни. Кроме того, миф о мужской неромантичности подкрепляется ещё и тем, что в обществе представители сильного пола, как правило, стараются сдерживать свои чувства, боясь прослыть слабыми и неуравновешенными.

Миф №2 - внешняя привлекательность партнёра важнее для мужчин, чем для женщин

Народная мудрость гласит, что «мужчины любят глазами». Действительно, мы знаем о том, что представители сильного пола оценивают нас по внешним признакам. Многие учёные считают, что эта особенность базируется на инстинкте размножения, т.к. подсознательно мужчина воспринимает красивую женщину как здоровую самку, которая подарит ему здоровое потомство. Психолог Гвендолин Сейдман не опровергает данную гипотезу. Однако, он считает, что привлекательность партнёра в равной степени важна как для мужчин, так и для женщин.

Принято считать, что при выборе партнёра представительницы слабого пола руководствуются не внешними данными, а внутренними качествами. Например, в одном из исследований женщины поставили внешность на шестую позицию в списке желаемых качеств второй половинки, в то время как мужчины отвели этой составляющей четвёртое место. Однако, оказалось, что теоретические исследования сильно отличаются от практических экспериментов. Позже участникам опроса предложили поучаствовать в «Speed dating» (быстрые свидания), выбрав понравившихся партнёров по фотографиям и живому общению. К концу эксперимента выяснилось, что первичная симпатия к противоположному полу, как у мужчин, так и у женщин базируется на внешности. Это значит, что женщины точно так же, как и мужчины, выражали большую симпатию к тем, кого считали физически привлекательными.

Миф №3 - женщинам не нужны свободные отношения

Свободные отношения - удел представителей сильного пола. По крайней мере, так считается в обществе. Однако, по мнению Гвендолина Сейдмана, женщины избегают случайных связей отнюдь не из-за собственного желания, а из-за сложившихся стереотипов.

Психологи часто проводят опросы с целью выяснить количество сексуальных партнёров у представителей обоих полов. Но данные этих опросов, как правило, недостоверные, т.к. женщины практически всегда приуменьшают количество интимных связей, а мужчины - преувеличивают. Однако, те опросы, которые проводились с использованием детектора лжи, показали, что при одинаковом возрасте и социальном положении мужчины и женщины имеют приблизительно равное количество партнёров.

Но говорить о том, что представители обоих полов одинаково относятся к связям без обязательств, нельзя. Доктор философии считает, что для начала таких отношений женщинам, в отличие от мужчин, нужно больше условностей. Речь идёт о множестве дополнительных факторов. Например, в откровенных беседах с психологами многие представительницы слабого пола признавались, что готовы на отношения без обязательств, только если партнёр кажется им привлекательным, умным или перспективным. При этом инициатива в таких отношениях должна исходить от мужчины. В своих работах доктор Гвендолин Сейдман подчёркивает, что женщины не до конца откровенны сами с собой. Соглашаясь на отношения без перспективы, они тщательно выбирают партнёра, а следовательно, подсознательно надеются на счастливое продолжение.

Миф №4 - принцип мышления мужчин и женщин кардинально разный

Этот стереотип активно поддерживается популярным бестселлером Джона Грэя «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». В своей книге автор сравнивает представителей сильного и слабого пола с существами с разных планет, которым не дано понять друг друга.

Гвендолин Сейдман не опровергает то, что психофизические различия мужчин и женщин оказывают влияние на принцип мышления, однако, по его мнению, гендерные особенности намного слабее, чем принято считать. Например, на темперамент и особенность мышления большее влияние оказывают индивидуальные черты личности человека. Что же касается романтических отношений, то и мужчины и женщины стремятся к одним и тем же понятиям - любви, взаимоуважению, доверию и т.д. При этом, характеризуя идеального партнёра, представители обоих полов выделяют одинаковые качества - доброту, мудрость, надёжность, честность и т.д.

Из этого следует, что строить отношения на основе гендерных различий нельзя, т.к. такой усреднённый подход приведёт мужчин и женщин к недопониманию.

Миф №5 - разное отношение к конфликтам

В конфликтной ситуации всегда есть сторона, которая нападает, и сторона, которая защищается. Стереотип гласит, что в роли нападающих чаще всего выступают мужчины. Однако, если речь идёт о межличностных отношениях, то это мнение не совсем верно. Согласно исследованиям и опросам, активную позицию в конфликте может занимать как мужчина, так и женщина, в зависимости от того, чей интерес выходит на передний план. При этом, в семейной жизни инициатором конфликта чаще выступают женщины, т.к. представительницы слабого пола более требовательны и больше чем мужчины нуждаются в переменах.

Миф №6 - физическое и психологическое насилие всегда исходит от мужчин

Говоря о насилии в семье, в роли жертвы мы тут же представляем женщину. Действительно, представительницы слабого пола сталкиваются с физической и психологической агрессией чаще, чем мужчины. Но было бы неправильно утверждать, что агрессор и насильник - это исключительно мужчина.

Как показало одно из исследований психологов из Великобритании, около 40% мужчин становились жертвами физического или психологического домашнего насилия. Согласно результатам нескольких исследований, проведённых в США, более 10% женщин признались в совершении ими насилия по отношению к своему партнёру. При этом, авторы исследований уверены, что эти данные занижены, т.к. далеко не все мужчины готовы признать себя жертвой.

Основой любых мифов и стереотипов являются многовековые наблюдения, поэтому в каждом из них есть своя доля истины. Однако, стереотип - это усреднённое понятие, по которому невозможно определить особенность каждой конкретной личности. Исходя из этого, следует, что личностные качества каждого человека намного сильнее общепринятых гендерных различий.