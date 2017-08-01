Чебуреки из кабачков: рецепт с фото

Чебуреки из кабачков - вкусное и полезное летнее блюдо, которое приятно удивит вашу семью оригинальным исполнением. Теперь ваши родные смогут насладиться любимыми чебуреками, питаясь правильно с пользой для здоровья. К тому же, этот рецепт совсем не сложный.

Ингредиенты для кабачковых чебуреков:

Кабачок – 1 шт.

Куриное яйцо – 1 шт.

Мука цельнозерновая – 90 грамм.

Мука, высший сорт - 20-40 грамм.

Куриный фарш - 300 грамм.

Оливковое масло – 2 столовые ложки.

Соль - щепотка.

Перец, специи - по вкусу.

Как приготовить чебуреки из кабачков, рецепт:

1) Помыть и почистить кабачок, натереть на тёрке. Отжать лишний сок, чтобы тесто хорошо прожаривалось. Добавить соль, яйцо и муку. Замесить тесто как на кабачковые оладьи.

Теперь перейдём к начинке для кабачковых чебуреков. Куриный фарш притушить на сухой сковороде. Добавить соль и специи, размешать.

3) На горячую, смазанную маслом сковороду поместить тесто, подождать до полуготовности. На половину чебурека выложить фарш и прикрыть второй половиной. Обжарить с обеих сторон.

4) Ароматные чебуреки из кабачков готовы.

Приятного аппетита!