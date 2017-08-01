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Чебуреки из кабачков: рецепт с фото

Чебуреки из кабачков - вкусное и полезное летнее блюдо, которое приятно удивит вашу семью оригинальным исполнением. Теперь ваши родные смогут насладиться любимыми чебуреками, питаясь правильно с пользой для здоровья. К тому же, этот рецепт совсем не сложный.

 

Чебуреки из кабачков: фото

 

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Ингредиенты для кабачковых чебуреков:

  • Кабачок – 1 шт.
  • Куриное яйцо – 1 шт.
  • Мука цельнозерновая – 90 грамм.
  • Мука, высший сорт - 20-40 грамм.
  • Куриный фарш - 300 грамм.
  • Оливковое масло – 2 столовые ложки.
  • Соль - щепотка.
  • Перец, специи - по вкусу.

Продукты для приготовления чебуреков из кабачков: фото 1

Как приготовить чебуреки из кабачков, рецепт:

1) Помыть и почистить кабачок, натереть на тёрке. Отжать лишний сок, чтобы тесто хорошо прожаривалось. Добавить соль, яйцо и муку. Замесить тесто как на кабачковые оладьи.

 

Теперь перейдём к начинке для кабачковых чебуреков. Куриный фарш притушить на сухой сковороде. Добавить соль и специи, размешать.

 

Приготовление теста и начинки: фото 2

 

3) На горячую, смазанную маслом сковороду поместить тесто, подождать до полуготовности. На половину чебурека выложить фарш и прикрыть второй половиной. Обжарить с обеих сторон.

 

Формировка кабачковых чебуреков: фото 3

 

Готовые чебуреки: фото 4

 

4) Ароматные чебуреки из кабачков готовы.

 

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Чебуреки из кабачков: фото

 

Приятного аппетита!

 

Чебуреки из кабачков: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Наталия Комарова

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