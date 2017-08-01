Чебуреки из кабачков: рецепт с фото
Чебуреки из кабачков - вкусное и полезное летнее блюдо, которое приятно удивит вашу семью оригинальным исполнением. Теперь ваши родные смогут насладиться любимыми чебуреками, питаясь правильно с пользой для здоровья. К тому же, этот рецепт совсем не сложный.
Ингредиенты для кабачковых чебуреков:
- Кабачок – 1 шт.
- Куриное яйцо – 1 шт.
- Мука цельнозерновая – 90 грамм.
- Мука, высший сорт - 20-40 грамм.
- Куриный фарш - 300 грамм.
- Оливковое масло – 2 столовые ложки.
- Соль - щепотка.
- Перец, специи - по вкусу.
Как приготовить чебуреки из кабачков, рецепт:
1) Помыть и почистить кабачок, натереть на тёрке. Отжать лишний сок, чтобы тесто хорошо прожаривалось. Добавить соль, яйцо и муку. Замесить тесто как на кабачковые оладьи.
Теперь перейдём к начинке для кабачковых чебуреков. Куриный фарш притушить на сухой сковороде. Добавить соль и специи, размешать.
3) На горячую, смазанную маслом сковороду поместить тесто, подождать до полуготовности. На половину чебурека выложить фарш и прикрыть второй половиной. Обжарить с обеих сторон.
4) Ароматные чебуреки из кабачков готовы.
Приятного аппетита!
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