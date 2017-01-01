Тест: Сколько лет вашей коже?

Если спросить у представительниц прекрасного пола, чего они боятся больше всего на свете, то практически все, не раздумывая, ответят, что выглядеть старше своего возраста. Исключение разве что составят девчонки-подростки, которые хотят поскорее повзрослеть. Остальные желают быть моложе и красивее. «Молодильный» рецепт существует – это здоровый образ жизни и питание, избегание стрессовых ситуаций, а при их возникновении спокойное отношение к ним, а также правильно подобранная косметика. Она необязательно должна быть дорогая, важнее, чтобы она подходила по возрасту коже. Стоит заметить, не биологическому...

Дело в том, что в последнее время среди женского пола была замечена такая тенденция – несоответствие истинного возраста кожи биологическому. Сколько женщин не выглядит на свои года: кажется, общаешься с молодой девчонкой, а она оказывается дамой бальзаковского возраста, или, наоборот, выпускница школы тянет лет на 35. Нечему удивляться – в нынешних стрессовых условиях не каждая сможет сохранить внешний вид, соответствующий её паспортным данным, а то и «соврать» в меньшую сторону. Ко всему прочему и генетика не всегда играет на руку. По этой причине косметологи и рекомендуют подбирать средства по уходу за кожей в соответствии с внешним видом кожи. Как показала практика, они принесут большую пользу.

Как же узнать, сколько лет вашей коже? Поможет в этом тест, состоящий из 10 вопросов, а результаты расскажут, как выглядеть моложе. Итак, приступим.

Вопросы онлайн-теста «Сколько лет вашей коже?»:

1. Любите ли вы загорать?



Обожаю, когда лучи солнца согревают моё тело, даря шоколадный цвет коже

Люблю загорать, но придерживаюсь общепринятых правил поведения на солнце

Нет. Так как от загорания у меня одни проблемы



