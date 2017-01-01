Какой у вас склад ума: аналитический или интуитивный? Онлайн тест

Согласно исследованиям психологов из разных стран мира, людей по их складу ума можно разделить на два основных типа – аналитики и следующие своей интуиции. Первые руководствуются логикой, редко когда прибегают к эмоциям, они прагматичны, во всём ищут смысл жизни, любят, когда у них всё разложено по полочкам. Такие люди способны прийти к правильному выводу, обладая минимумом информации. Вторые же, напротив, эмоциональны, вспыльчивы, часто сначала говорят, а потом делают. Среди них много философов и гуманитариев, они коммуникабельны, поэтому вокруг таких людей множество друзей и приятелей.

Между тем, в жизни тяжело встретить чистого аналитика или того, кто только надеется на свою интуицию. Наш тест поможет разобраться в свойствах ума. Разработан он был учёным-психологом Шейном Фредериком. Свою работу он назвал «Тест когнитивных способностей». С его помощью он опросил тысячи людей, чтобы сделать соответствующие выводы, которые помогут найти идеальную работу, партнёра по жизни или подходящего работника для своего предприятия.

Приступая к вопросам теста, можно не волноваться об отпущенном времени: кто-то ответит быстро, а для кого-то понадобится какой-то период для вычислений, поэтому желательно иметь при себе ручку и листок.

Вопросы онлайн-теста «Какой у вас склад ума: аналитический или интуитивный?»

1. Для создания 5 мобильных телефонов понадобится по 5 минут для 5 роботов-автоматов. Сколько нужно времени, чтобы ста работам-автоматам изготовить сто мобильных телефонов?



5 минут

100 минут



