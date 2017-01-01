Подготовка к отпуску зачастую ассоциируется с постоянной беготнёй по магазинам в поисках своего идеального купальника. Ведь в нём должно быть, во-первых, комфортно, во-вторых, стильно и модно, а в-третьих, он должен не только корректировать недостатки и подчёркивать прелести фигуры, но и передавать индивидуальность той, на кого он надет.

Если задуматься, купальник – он как профессиональный психолог, умело воздействующий на своего пациента – противоположный пол. Например, лежит на пляже прекрасная нимфа, спокойно слушает музыку или читает книжку, но все мужские взгляды устремлены на её купальник, который подскажет, что стоит от неё ожидать. Так как же выбрать наряд для пляжа, чтобы сразу же расставить точки над ё? Поможет в этом тест. Какой купальник больше подходит вашей личности?

Итак, что же может рассказать купальник?

Вопросы онлайн-теста «Какой купальник мне больше подходит?»

1. Если пляж находится недалеко от вашего места проживания, то в каком виде вы предпочитаете преодолеть этот короткий путь?



Конечно же, в купальнике. Зачем на себе и за собой носить кучу одежды?

Я надену шорты или же тунику

Независимо от расстояния от дома к морю на мне должен быть либо сарафан, либо футболка и шорты



