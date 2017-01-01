Сегодня вряд ли можно найти такого человека, который бы не слышал про YouTube и регулярно не смотрел бы там самые разные видео. Особой популярностью в последнее время пользуются различные видеоблоги, в рамках которых обычные люди рассказывают о своей жизни, делятся лайфхаками, презентуют уникальные изобретения, демонстрируют всевозможные покупки, показывают летсплеи и занимаются ещё огромным количеством разнообразной деятельности. В результате многие молодые, а, зачастую, и не совсем молодые люди хотят завести свой канал на YouTube, но затрудняются с выбором направления. Наш бесплатный тест «Какой ты ютубер?» поможет определиться с тем, чем именно тебе лучше заниматься в сфере видеоблогинга, чтобы не затеряться среди тысяч похожих ютубщиков и стать хоть немного популярным.

На просторах интернета можно найти множество сервисов с тестами, пройдя которые, можно понять, на кого из знаменитых YouTube-блогеров ты похож. Мы считаем такой подход недостаточно информативным и не позволяющим выявить индивидуальные склонности к тому или иному виду деятельности. Дело в том, что нравиться тебе могут разные ютуберы, но это совсем не значит, что ты сам лучше всего раскроешься в похожем типе блогинга. Именно поэтому мы предлагаем тебе пройти тест, основанный на вопросах общего характера, затрагивающих не только твой стиль поведения в интернете, но и реальные особенности личности, которые проявляются в офлайн-жизни. Над ответами лучше долго не думать, поскольку первый импульс выбрать тот или иной вариант, как правило, является самым верным. Подобный подход к прохождению онлайн теста позволит тебе получить максимально достоверный результат.

Вопросы бесплатного онлайн-теста «Какой ты ютубер?»:

1. Как ты будешь отдыхать после напряжённой недели учёбы или работы?



Прогуляюсь по набережной или в парке, в одиночестве или вместе с друзьями. Буду наслаждаться окружающими видами и, может, сфотографирую что-то или поснимаю видео.

Устрою шопинг, куплю разные нужные мне штучки и обязательно продемонстрирую их друзьям.

Организую прогулку или посиделки с друзьями. Придумаю что-нибудь интересное, чтобы градус веселья зашкаливал!

Наконец-то пройду новый уровень интересной онлайн-игры.



