Модные идеи летних причесок для волос с аксессуарами

Невидимки

Украшать волосы женщины начали еще в те времена, когда представители сильного пола гонялись за мамонтами. Может первая в мире заколка-веточка застряла в волосах прекрасной пещерной женщины случайно, но с тех пор модницы всех времен и народов уяснили: хочешь красивую прическу – добавь в нее аксессуар. Предлагаем идеи летних причесок с аксессуарами для волос.

Скромные с виду заколочки долгое время были в почете только у стилистов и парикмахеров, создающих сложные прически. А остальные представительницы прекрасного пола закалывали ими челку дома или в спортзале. Но времена меняются, изменилось и отношение в невидимкам. Теперь они вышли на передний план и стали ключевым элементов многих причесок, причем как на каждый день, так и для торжественных выходов. Чаще всего невидимки используют для закрепления одной широкой пряди или скрещенных сзади волос, закалывая их в виде геометрической фигуры или узора. Самое время невидимки переименовать в «видимки».

Платки

Платочки и косынки на волосах – это не только стиль «пин-ап» и аксессуар рокерш. Сейчас модно повязывать яркие косынки на голову в самых разных вариантах. Туго скрученный платок или широкая полоска ткани могут заменить ободок, причем можно спрятать концы косынки или завязать из них кокетливый бантик. Платком можно обернуть пучок на затылке или макушке, завязать хвост и украсить косу. Сейчас такой многофункциональный аксессуар как платок небольшого размера должен стать обязательной частью гардероба каждой девушки.

Кольца-заколки

Дизайнеры умеют создать бум даже на совсем незначительные на первый взгляд детали. Так случилось и кольцами. Металлические тонкие кольца стали модным хитом и красуются на куртках и бомберах, кофтах и блейзерах, украшают сумки и обувь. Конечно, такое повальное увлечение кольцами не могло не отразиться и на сфере аксессуаров для волос. И пожалуйста – супер-востребованными оказались простые заколки и шпильки, украшенные тонкими металлическими кольцами. Стоит отметить, что смотрятся такие минималистичные заколки действительно круто. Их используют для закрепления хвоста или «мальвинки» на затылке.

Ленты

Ленточки в волосах носят только маленькие девочки и юные прелестницы? Вовсе нет, и убеждают в этом модные показы от Chanel и Christian Dior. Дизайнеры повязывают моделям на своих показах ленты на высокие и низкие хвосты, оборачивают их вокруг пучков и украшают собранные на затылке волосы. Ленты могут быть любой ширины и длины, в тон волосам или контрастные. Можно выбрать супер-модный материал по типу бархата или кожи, а для нарядных причесок подойдут кружевные ленты.

Шнурки

Вдохновившись национальными мотивами коренных жителей обеих Америк, модные дизайнеры украсили волосы девушек-моделей кожаными и замшевыми тонкими шнурочками с украшением в виде бусин, узелков и перьев. Такой декор можно просто прикрепить к распущенным локонам, обвязать шнурочком хвост или вплести его в косу. Если этника не совсем по душе, можно выбрать шнурок из серебристой кожи или черной замши без каких-либо украшений и также использовать его для закрепления косы или хвоста.

Кольца для волос

Со своего привычного места – пальцев – кольца переместились на уши, пальцы ног и фаланги, но мода пошла дальше и теперь кольца придумали и для волос. Продаются такие украшения наборами по нескольку десятков миниатюрных колечек, гладких или с декором. Их используют при плетении различных косичек, нанизывая на пряди и создавая таким образом необычную прическу, привлекающую внимание. Кольца для волос чаще делают из металла, но встречаются и оригинальные варианты из кожи или дерева.

Заколки-листики

Заколки в виде листиков продолжают популярную сейчас эко-тему и хорошо смотрятся в прическах по типу пучок или на собранных сзади прядках. Можно использовать для закрепления хвоста или пучка прочной резинкой в тон волос, а заколками или невидимками с вершинками-листиками заколоть волосы для декора прически. Если попадется большая заколка-автомат с мотивом листьев, смело украшайте ею простой низкий хвост или даже переднюю часть высокого небрежного пучка. Нарядные прически можно украсить шпильками и листиками.

Звезды в волосах

Кто не хочет побыть звездой? Такую возможность дают модные аксессуары для волос со звездочками. Это могут быть обручи или эластичные ободки, шпильки и невидимки, заколки и гребни. Главное условие – чтобы звезд было много, и они были разного размера. Именно такая звездная россыпь красиво смотрится в волосах, убранных даже в самую простую прическу. Самый легко воспроизводимый вариант – купить несколько небольших заколок с вершинками в виде звезд, завязать гладко зачесанный низкий хвост или пучок и закрепить звезды на одном боку головы.

Каффы для пучков

Пучки продолжают оставаться на пике популярности. Еще бы – делаются они очень просто и быстро, идут всем и подходят для разных типов волос. Украсить такую прическу призваны каффы для пучков. Они выполнены в виде круга или полукруга с застежкой и надеваются у основания пучка. С виду очень напоминают браслеты и часто имеют такой же крупный элемент посредине. Также красиво смотрятся каффы в виде широких металлических полосок с геометрическим или растительным узором.

Гребни и шпильки с кристаллами

Совсем недавно прокатилась волна увлечения украшениями с кристаллами. И вот этот тренд докатился до аксессуаров для волос. Блестящие камни украсили гребни и заколки, добавляя прическам таинственности и нарядности. Лучше всего совмещать такой броский аксессуар со строгими прическами по типу «ракушек» или гладких пучков, выбирая камни контрастного волосам цвета.