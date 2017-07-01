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Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками: мастер-класс с фото

Сегодня мы расскажем, как создать своими руками реалистичную двухцветную розу сорта Осирия из гофрированной бумаги. Нижеприведённый пошаговый мастер-класс с фотографиями поможет вам освоить каждый этап создания необычной розы.

 

Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками: фото

 

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Приготовьте для создания Розы Осирия следующие материалы:

  • гофрированная бумага тёмно-вишнёвого, белого и зелёного тона;
  • тонкая проволока для формирования стебля;
  • большие и маленькие ножницы;
  • картон и маркер для создания шаблона;
  • тейплента зелёного или коричневого цвета;
  • термопистолет;
  • кисточка или шпажка.

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 1

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»:

1) Итак, сначала рисуем на картонном отрезке контур шаблона лепестка. Параметры лепестка стандартные: ширина примерно 3-4 см, а длина 5-6 см. При вырезании край шаблона можно сделать немного волнистым.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 2

 

2) Далее формируем сердцевину бутона. Для этого нам нужно приготовить полоску белой гофробумаги и отрезок проволоки длиной 20-25 см. Складываем бумажную ленту пополам и начинаем плотно наматывать на кончик проволоки, формируя каплевидную основу.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 3

 

3) Кончик ленты обязательно фиксируем каплей горячего клея, чтобы в дальнейшем бутон не потерял свою форму. Также вы можете воспользоваться специальными пенопластовыми шариками или капельками, которые можно запросто приобрести в рукодельном магазине.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 4

 

4) Теперь с помощью вырезанного шаблона создаём из белой и тёмно-вишнёвой гофрированной бумаги множество лепестков.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 5

 

5) Для создания одного лепестка нам понадобится две заготовки: белого и тёмно-вишнёвого тона. Перед склеиванием деталей вишнёвые лепестки растягиваем, чтобы они стали больше на несколько миллиметров. Затем наносим на края белых лепесточков термоклей и склеиваем их с вишнёвыми заготовками.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 6

 

6) Серединку уже двойных лепестков аккуратно вытягиваем до образования выпуклости. Верхний кончик деталей шпажкой или кисточкой слегка подкручиваем наружу.

 

7) Когда двухцветные лепестки готовы, можно приступить к сборке бутона. Белую сердцевину или пенопластовую основу оформляем 5-6 лепесточками белого цвета.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 7

 

8) Далее начинаем присоединять двухцветные лепестки. Каждый лепесток приклеиваем внахлёст.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 8

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 9

 

9) Самый последний ярус лепестков фиксируем чуть ниже предыдущих, чтобы придать нашему бутону красивую чашевидную форму.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 10

 

10) Из полосы зелёной гофробумаги вырезаем тонкие чашелистики. Слегка растягиваем полоску и наклеиваем её на основание пышного бутона.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 11

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 12

 

11) С помощью шпажки или кисточки придаём чашелистикам более реалистичную изогнутую форму. Стебель обматываем полоской тейпленты.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 13

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 14

 

12) Из квадратных заготовок создаём листочки.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 15

 

13) Фиксируем их на обработанном отрезке проволоки.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 16

 

14) Затем прикладываем веточку к стеблю и плотно обматываем их тейплентой. Верхнюю часть веточки отгибаем и, если необходимо, придаём листьям более аккуратную форму.

 

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»: фото 17

 

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Всё, роза сорта Осирия из гофрированной бумаги готова.

 

Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками: фото

 (голосов: 1)
Автор: Ольга Леликина
Вчера, 08:00
Фото: Ольга Леликина

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