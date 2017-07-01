Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками: мастер-класс с фото

Сегодня мы расскажем, как создать своими руками реалистичную двухцветную розу сорта Осирия из гофрированной бумаги. Нижеприведённый пошаговый мастер-класс с фотографиями поможет вам освоить каждый этап создания необычной розы.

Приготовьте для создания Розы Осирия следующие материалы:

гофрированная бумага тёмно-вишнёвого, белого и зелёного тона;

тонкая проволока для формирования стебля;

большие и маленькие ножницы;

картон и маркер для создания шаблона;

тейплента зелёного или коричневого цвета;

термопистолет;

кисточка или шпажка.

Мастер-класс «Роза Осирия из гофрированной бумаги своими руками»:

1) Итак, сначала рисуем на картонном отрезке контур шаблона лепестка. Параметры лепестка стандартные: ширина примерно 3-4 см, а длина 5-6 см. При вырезании край шаблона можно сделать немного волнистым.

2) Далее формируем сердцевину бутона. Для этого нам нужно приготовить полоску белой гофробумаги и отрезок проволоки длиной 20-25 см. Складываем бумажную ленту пополам и начинаем плотно наматывать на кончик проволоки, формируя каплевидную основу.

3) Кончик ленты обязательно фиксируем каплей горячего клея, чтобы в дальнейшем бутон не потерял свою форму. Также вы можете воспользоваться специальными пенопластовыми шариками или капельками, которые можно запросто приобрести в рукодельном магазине.

4) Теперь с помощью вырезанного шаблона создаём из белой и тёмно-вишнёвой гофрированной бумаги множество лепестков.

5) Для создания одного лепестка нам понадобится две заготовки: белого и тёмно-вишнёвого тона. Перед склеиванием деталей вишнёвые лепестки растягиваем, чтобы они стали больше на несколько миллиметров. Затем наносим на края белых лепесточков термоклей и склеиваем их с вишнёвыми заготовками.

6) Серединку уже двойных лепестков аккуратно вытягиваем до образования выпуклости. Верхний кончик деталей шпажкой или кисточкой слегка подкручиваем наружу.

7) Когда двухцветные лепестки готовы, можно приступить к сборке бутона. Белую сердцевину или пенопластовую основу оформляем 5-6 лепесточками белого цвета.

8) Далее начинаем присоединять двухцветные лепестки. Каждый лепесток приклеиваем внахлёст.

9) Самый последний ярус лепестков фиксируем чуть ниже предыдущих, чтобы придать нашему бутону красивую чашевидную форму.

10) Из полосы зелёной гофробумаги вырезаем тонкие чашелистики. Слегка растягиваем полоску и наклеиваем её на основание пышного бутона.

11) С помощью шпажки или кисточки придаём чашелистикам более реалистичную изогнутую форму. Стебель обматываем полоской тейпленты.

12) Из квадратных заготовок создаём листочки.

13) Фиксируем их на обработанном отрезке проволоки.

14) Затем прикладываем веточку к стеблю и плотно обматываем их тейплентой. Верхнюю часть веточки отгибаем и, если необходимо, придаём листьям более аккуратную форму.

Всё, роза сорта Осирия из гофрированной бумаги готова.