Летний маникюр 2017 – модные тенденции с фото

Радужные ногти

Лето прекрасно, лето долгожданно и лето скоротечно. Поэтому мы спешим взять от него самое лучшее и яркое. И это отчетливо прослеживается в трендах летнего маникюра 2017 года. Самые смелые эксперименты и неожиданные решения составляют базу тенденций. Но и для любительниц умеренного и спокойного маникюра найдутся несколько не приевшихся вариантов. Смотрите фотографии и встречайте модные тенденции летнего маникюра 2017!

Когда экспериментировать с яркими красками, как не летом? Взрыв оттенков и буйство красок предлагают рисовать на ногтях модные дизайнеры, причем не важно в каком виде – небрежными мазками, четкими полосками, тщательно прорисованным градиентом или с помощью графических элементов. Для радужного маникюра выбирайте самые яркие оттенки и не бойтесь выделиться из общей массы своим жизнерадостным и по-настоящему летним маникюром.

Сочетание фактур

Комбинация глянцевого лака и бархатистой акриловой пудры или лаков с разной фактурой не является новой тенденцией. Несколько сезонов тому назад мы наблюдали тотальное увлечение бархатным дизайном и вязаными объемными узорами. Новое прочтение такого приема для лета 2017 – это сочетание фактур на фоне четких геометрических линий. А вот цвет вторичен – можно выбрать как монохромные оттенки, так и яркие краски.

Арбузная свежесть

Арбуз по праву можно назвать главным символом лета – сочный, яркий и дарующий свежесть. Его броская красота стала вдохновением для нейл-дизайнеров в очередной раз. На ногтях можно рисовать любые арбузные мотивы – от черных косточек на розовом или красном фоне до арбузных долек. Отлично смотрится один ноготь с арбузным дизайном на фоне ярких однотонных ногтей.

Треугольники

Любовь к геометрии отразилась в популярности треугольных мотивов в дизайне маникюра этого лета. Создавать треугольные формы можно с помощью разных приемов. Это может быть негатив-спейс, рисунок из тонких линий или комбинаций ярких блоков. Также популярны ногти, раскрашенные в стиле полосатых шевронов или стрелок. Черно-белые варианты лучше оставить для осени и зимы, а вот для теплой поры более уместны будут яркие оттенки и сочетание нежных пастельных красок.

Сочные фрукты

И куда же без сочных фруктов? Взрыв оранжевого апельсинового настроения, лимонная свежесть, экзотическая красота ананасов, сочная сладость бананов и конечно же освежающая сочность спелых ягод – все это воодушевило модниц рисовать на своих ноготках разнообразнейшие мотивы на фруктово-ягодную тему. Четких правил в этой сфере нет – изображать можно что угодно, но особенно интересно смотрятся точно прорисованные контурные ягоды и фрукты на контрастном фоне.

Нежная пастель

Освежающая прохлада мороженого и свежесть экзотических коктейлей в запотевших бокалах манит нас в другую сторону – более мягких, приглушенных оттенков. Нежный розовый, прохладный мятный и голубой, кремовый желтый и другие пастельные оттенки не так бросаются в глаза, но зато подходят практически под любые образы и являются более универсальным вариантом маникюра.

Яркие точки

Простой, но очень эффектный маникюр можно создать при помощи точек. Разноцветные пятнышки можно наносить на ногти хаотично или в определенном порядке, рисуя линии и круги. Можно выбрать для точек смежные оттенки, а можно использовать много ярких цветов. Также похожий маникюр можно создать с помощью специальных кружочков-глиттеров. Их можно наносить как на покрытые гелем ногти, так и на ногти с прозрачным лаком или базой.

Пальмовое настроение

Лето пора отдыха у моря, где дует легкий ветерок и колышутся ветки пальм. Недаром во многих летних дизайнах встречаются мотивы пальм. Если вы сами решили изобразить на ногтях такой рисунок, лучше начать с монохромных изображений на ярком фоне – они смотрятся эффектно, при этом рисовать их довольно просто. Рисунок с пальмовыми ветками сам по себе очень выразительный, поэтому так акцентировать можно только один или два ногтя.

Розовый кварц

Необычный и очень красивый маникюр получается при копировании текстуры розового кварца. Этот полупрозрачный минерал нежно-розового цвета имеет красивую текстуру с белыми прожилками, которую не сложно воплотить в дизайне ногтей. Для этого используют полупрозрачный розовый лак и перламутровый или белый более плотный лак.

Листья на ногтях

Цветом 2017 года объявлен зеленый greenery, и это не могло не отразиться в трендах нейл-дизайна. Сочные листья украшают ноготки модниц, прекрасно сочетаясь с легкими летними нарядами. Зеленые листья в этом сезоне рисуют на однотонных ногтях белого, бежевого и желтого цвета, создавая свежий и сочный образ. Для любительниц более спокойного маникюра можно посоветовать разрисовать листочками только один ноготь.