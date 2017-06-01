Ягодный смузи на кефире с клюквой и смородиной: рецепт с фото
Ягодный смузи с кефиром – это полезный густой кисло-молочный напиток с насыщенным вкусом чёрной смородины и клюквы. Приготовить смузи на кефире с клюквой и смородиной вы сможете не более чем за 15 минут, поэтому даже ранним утром перед работой можно порадовать себя полезным и питательным завтраком. Предлагаем пошаговый рецепт ягодного смузи с фото.
Ингредиенты для смузи с клюквой и смородиной
- чёрная смородина – 20 шт.,
- клюква – 20 шт.,
- сахарный песок (или мёд) – 2 ст. ложки,
- кефир (3,2 %) – 200 мл,
- свежая мята – для подачи к столу.
Рецепт приготовления ягодного смузи
1) В чашу блендера или измельчителя засыпьте чистые ягоды чёрной смородины.
2) Далее туда же выложите чистые ягоды клюквы.
3) Положите немного сахара или мёда. Учитывая, что клюква и смородина дадут кислинку, сахара может потребоваться больше по вашему вкусу.
4) Залейте кефир.
5) Включите прибор не более чем на 40-50 секунд, чтобы все ингредиенты измельчились.
6) Перелейте смузи в чашку или бокал.
7) Украсьте ягодный смузи свежей и ароматной мятой.
Ягодный смузи на кефире с клюквой и смородиной готов. Приятного аппетита!
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