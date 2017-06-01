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Ягодный смузи на кефире с клюквой и смородиной: рецепт с фото

Ягодный смузи с кефиром – это полезный густой кисло-молочный напиток с насыщенным вкусом чёрной смородины и клюквы. Приготовить смузи на кефире с клюквой и смородиной вы сможете не более чем за 15 минут, поэтому даже ранним утром перед работой можно порадовать себя полезным и питательным завтраком. Предлагаем пошаговый рецепт ягодного смузи с фото.

 

Смузи на кефире с клюквой и смородиной: фото

 

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Ингредиенты для смузи с клюквой и смородиной

  • чёрная смородина – 20 шт.,
  • клюква – 20 шт.,
  • сахарный песок (или мёд) – 2 ст. ложки,
  • кефир (3,2 %) – 200 мл,
  • свежая мята – для подачи к столу.

Рецепт приготовления ягодного смузи

1) В чашу блендера или измельчителя засыпьте чистые ягоды чёрной смородины.

 

Смородина в блендере: фото 1

 

2) Далее туда же  выложите чистые ягоды клюквы.

 

Смородина и клюква блендере: фото 2

 

3) Положите немного сахара или мёда. Учитывая, что клюква и смородина дадут кислинку, сахара может потребоваться больше по вашему вкусу.

 

Ягоды с сахаром: фото 3

 

4) Залейте кефир.

 

Добавление в чашу кефира: фото 4

 

5) Включите прибор не более чем на 40-50 секунд, чтобы все ингредиенты измельчились.

 

Готовый смузи: фото 5

 

6) Перелейте смузи в чашку или бокал.

 

Смузи на кефире с клюквой и смородиной: фото

 

7) Украсьте ягодный смузи свежей и ароматной мятой.

 

Смузи на кефире с клюквой и смородиной: фото

 

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Ягодный смузи на кефире с клюквой и смородиной готов. Приятного аппетита!

 

Смузи на кефире с клюквой и смородиной: фото

 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Евгения Хоновец

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