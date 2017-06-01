Ягодный смузи на кефире с клюквой и смородиной: рецепт с фото

Ягодный смузи с кефиром – это полезный густой кисло-молочный напиток с насыщенным вкусом чёрной смородины и клюквы. Приготовить смузи на кефире с клюквой и смородиной вы сможете не более чем за 15 минут, поэтому даже ранним утром перед работой можно порадовать себя полезным и питательным завтраком. Предлагаем пошаговый рецепт ягодного смузи с фото.

Ингредиенты для смузи с клюквой и смородиной

чёрная смородина – 20 шт.,

клюква – 20 шт.,

сахарный песок (или мёд) – 2 ст. ложки,

кефир (3,2 %) – 200 мл,

свежая мята – для подачи к столу.

Рецепт приготовления ягодного смузи

1) В чашу блендера или измельчителя засыпьте чистые ягоды чёрной смородины.

2) Далее туда же выложите чистые ягоды клюквы.

3) Положите немного сахара или мёда. Учитывая, что клюква и смородина дадут кислинку, сахара может потребоваться больше по вашему вкусу.

4) Залейте кефир.

5) Включите прибор не более чем на 40-50 секунд, чтобы все ингредиенты измельчились.

6) Перелейте смузи в чашку или бокал.

7) Украсьте ягодный смузи свежей и ароматной мятой.

Ягодный смузи на кефире с клюквой и смородиной готов. Приятного аппетита!