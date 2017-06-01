Цветная капуста, запечённая в духовке: рецепт с фото

В сезон свежих овощей грех не воспользоваться ситуацией. Предлагаю приготовить очень вкусное блюдо для всей семьи. Цветная капуста, запечённая в духовке – аппетитное дополнение к обеду или ужину. Запечённую цветную капусту можно подать со сметаной, майонезом или другим подходящим соусом. Лучше всего употреблять блюдо, приготовленное по этому рецепту, в тёплом виде.

Ингредиенты для приготовления цветной капусты:

Капуста цветная 400 г

Яйцо куриное 1 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Панировочные сухари 30 г

Масло сливочное 20 г

Рецепт приготовления цветной капусты в духовке

1) Для приготовления понадобится цветная капуста хорошего качества, без чёрных пятен, с плотной мякотью. Первым делом возьмите острый нож и отделите каждое соцветие от основания капусты.

2) Поместите в дуршлаг и тщательно ополосните проточной холодной водой.

3) В кастрюльке вскипятите около 1-1,5 литра воды. Немного подсолите. В закипевшую воду опустите подготовленные соцветия. Варите 4-5 минут после закипания.

4) После откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Дайте стечь лишней жидкости.

5) В глубокую миску разбейте куриное яйцо. Взбейте венчиком или вилкой до однородности. Приправьте солью и молотым чёрным перцем.

6) Обмакните соцветие капусты во взбитое яйцо.

7) Подготовьте миску с панировочными сухарями. Можно использовать сухари крупного и среднего помола. Запанируйте капусту в сухарях.

8) Подберите подходящую жаростойкую форму. Формочку для запекания смажьте сливочным маслом. Уложите подготовленную цветную капусту. Разогрейте духовку до 190-200 градусов. Отправьте соцветия на 20-30 минут в горячий духовой шкаф, до золотистой корочки. Время запекания зависит от мощности духовки.

9) Цветная капуста, запечённая в духовке, готова. Немножко остудите её и сразу подайте к столу.

Цветная капуста, запечённая в духовке, готова. Приятного Вам аппетита!