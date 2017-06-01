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Цветная капуста, запечённая в духовке: рецепт с фото

В сезон свежих овощей грех не воспользоваться ситуацией. Предлагаю приготовить очень вкусное блюдо для всей семьи. Цветная капуста, запечённая в духовке – аппетитное дополнение к обеду или ужину. Запечённую цветную капусту можно подать со сметаной, майонезом или другим подходящим соусом. Лучше всего употреблять блюдо, приготовленное по этому рецепту, в тёплом виде.

 

Цветная капуста, запеченная в духовке: фото

 

Ингредиенты для приготовления цветной капусты:

  • Капуста цветная 400 г
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Соль по вкусу
  • Перец чёрный молотый по вкусу
  • Панировочные сухари 30 г
  • Масло сливочное 20 г

Продукты для приготовления цветной капусты, запеченной в духовке: фото 1

Рецепт приготовления цветной капусты в духовке

1) Для приготовления понадобится цветная капуста хорошего качества, без чёрных пятен, с плотной мякотью. Первым делом возьмите острый нож и отделите каждое соцветие от основания капусты.

 

Подготовленные соцветия цветной капусты: фото 2

 

2) Поместите в дуршлаг и тщательно ополосните проточной холодной водой.

 

Промытые соцветия цветной капусты: фото 3

 

3) В кастрюльке вскипятите около 1-1,5 литра воды. Немного подсолите. В закипевшую воду опустите подготовленные соцветия. Варите 4-5 минут после закипания.

 

Отварные соцветия цветной капусты: фото 4

 

4) После откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Дайте стечь лишней жидкости.

 

Процеженные соцветия цветной капусты: фото 5

 

5) В глубокую миску разбейте куриное яйцо. Взбейте венчиком или вилкой до однородности. Приправьте солью и молотым чёрным перцем.

 

Приготовление яичного кляра: фото 6

 

6) Обмакните соцветие капусты  во взбитое яйцо.

 

Цветная капуста в яичном кляре: фото 7

 

7) Подготовьте миску с панировочными сухарями. Можно использовать сухари крупного и среднего помола. Запанируйте капусту в сухарях.

 

Цветная капуста в яичном кляре и сухарях: фото 8

 

8) Подберите подходящую жаростойкую форму. Формочку для запекания смажьте сливочным маслом. Уложите подготовленную цветную капусту. Разогрейте духовку до 190-200 градусов. Отправьте соцветия на 20-30 минут в горячий духовой шкаф, до золотистой корочки. Время запекания зависит от мощности духовки.

 

Цветная капуста, подготовленная для запекания: фото 9

 

9) Цветная капуста, запечённая в духовке, готова. Немножко остудите её и сразу подайте к столу.

 

Запечённая цветная капуста: фото 10

 

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Цветная капуста, запечённая в духовке, готова. Приятного Вам аппетита!

 

Цветная капуста, запеченная в духовке: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Светлана Светлая

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