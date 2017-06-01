Яичница сердечком с сосиской для романтического завтрака: рецепт с фото
Яичница сердечком с сосиской – оригинальное блюдо для романтического завтрака. Думаю, что практически каждый человек хоть когда-то делал романтический завтрак своей второй половинке. А если нет, то давайте исправляться. А я покажу, как сделать милый и приятный сюрприз на завтрак, который обязательно оценят ваши любимые. Такой сюрприз можно сделать на День Святого Валентина или на какую-нибудь другую дату. Главное, важно заранее подготовить нужные ингредиенты, чтобы они были у вас дома в нужный момент. Дополнительно такое блюдо можно украсить разными овощами, из которых можно вырезать плунжерами или ножом сердечки или цветочки. На крайний случай, если у вас дома не окажется таких сосисок, то можно сделать яичницу в хлебе. Для этого в ломтике хлеба вырезать большое отверстие в виде сердечка и вбить туда яйцо по рецепту ниже. Такая яичница будет красивым и вкусным завтраком, советую попробовать!
Кухня: Европейская.
Категория: завтрак.
Количество порций: 1.
Способ приготовления: жарка на сковороде.
Ингредиенты для приготовления яичницы сердечком с сосиской:
- Сосиска длинная – 1 шт.
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Растительное масло – для жарки
- Соль – по вкусу
- Перец чёрный молотый – по вкусу
- Паприка молотая – по вкусу
- Сыр твёрдый – для декора
Рецепт приготовления романтичного завтрака:
1) Для приготовления такого романтического завтрака сначала берём сосиску и разрезаем её вдоль посредине. Разрезаем сосиску, не дорезая до конца примерно 1-1,5 см. Короткие сосиски для такого не подойдут, так как будут ломаться.
2) Теперь нужно очень аккуратно сделать из сосиски сердечко. Для этого осторожно выворачиваем сосиску сердцем и края скрепляем зубочисткой.
3) Поджариваем сердечко из сосиски на разогретой сковороде с растительным маслом, с одной стороны.
4) Переворачиваем сосиску и вбиваем в середину яйцо.
5) Когда яйцо практически готово, солим, перчим и добавляем немного паприки. Жарим до готовности и снимаем с огня.
6) Выкладываем яичницу сердечком на тарелку. Украсить можно вырезанными из сыра сердечками. Сердечки легко вырезать при помощи плунжера. Радуйте своих любимых такими сюрпризами.
Романтическая яичница с сосиской в форме сердечка готова. Приятного аппетита!!!
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