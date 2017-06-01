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Яичница сердечком с сосиской для романтического завтрака: рецепт с фото

Яичница сердечком с сосиской – оригинальное блюдо для романтического завтрака. Думаю, что практически каждый человек хоть когда-то делал романтический завтрак своей второй половинке. А если нет, то давайте исправляться. А я покажу, как сделать милый и приятный сюрприз на завтрак, который обязательно оценят ваши любимые. Такой сюрприз можно сделать на День Святого Валентина или на какую-нибудь другую дату. Главное, важно заранее подготовить нужные ингредиенты, чтобы они были у вас дома в нужный момент. Дополнительно такое блюдо можно украсить разными овощами, из которых можно вырезать плунжерами или ножом сердечки или цветочки. На крайний случай, если у вас дома не окажется таких сосисок, то можно сделать яичницу в хлебе. Для этого в ломтике хлеба вырезать большое отверстие в виде сердечка и вбить туда яйцо по рецепту ниже. Такая яичница будет красивым и вкусным завтраком, советую попробовать!

 

Яичница сердечком с сосиской: фото

 

Кухня: Европейская.

Категория: завтрак.

Количество порций: 1.

Способ приготовления: жарка на сковороде.

 

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Ингредиенты для приготовления яичницы сердечком с сосиской:

  • Сосиска длинная – 1 шт.
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль – по вкусу
  • Перец чёрный молотый – по вкусу
  • Паприка молотая – по вкусу
  • Сыр твёрдый – для декора

Рецепт приготовления романтичного завтрака:

1) Для приготовления такого романтического завтрака сначала берём сосиску и разрезаем её вдоль посредине. Разрезаем сосиску, не дорезая до конца примерно 1-1,5 см. Короткие сосиски для такого не подойдут, так как будут ломаться.

 

Подготовленная сосиска: фото 1

 

2) Теперь нужно очень аккуратно сделать из сосиски сердечко. Для этого осторожно выворачиваем сосиску сердцем и края скрепляем зубочисткой.

 

Сердечко из сосиски: фото 2

 

3) Поджариваем сердечко из сосиски на разогретой сковороде с растительным маслом, с одной стороны.

 

Поджаренное сердечко: фото 3

 

4) Переворачиваем сосиску и вбиваем в середину яйцо.

 

Яйцо в сосиске: фото 4

 

5) Когда яйцо практически готово, солим, перчим и добавляем немного паприки. Жарим до готовности и снимаем с огня.

 

Готовая яичница: фото 5

 

6) Выкладываем яичницу сердечком на тарелку. Украсить можно вырезанными из сыра сердечками. Сердечки легко вырезать при помощи плунжера. Радуйте своих любимых такими сюрпризами.

 

Яичница сердечком с сосиской: фото

 

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Романтическая яичница с сосиской в форме сердечка готова. Приятного аппетита!!!

 

Яичница сердечком с сосиской: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Мария Брель

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