10 причин, почему мужчины предпочитают блондинок

Блондинка - это не просто цвет волос, это - состояние души. По крайней мере, так обычно шутит сильный пол, который, кстати, как показывают исследования, выбирает обычно белокурых красоток. Шутки шутками, но, всё же, напрашивается вопрос, почему мужчины предпочитают блондинок? За что они, даже крашеные, в приоритете у мужчин?..

Причины, почему мужчины предпочитают блондинок

1. Брюнетки воспринимаются как более зрелые и интеллектуальнее развитее, чем блондинки. С первыми можно поговорить на серьёзные темы, доверить им сложные проекты, заключать финансовые сделки, зная, что всё будет выполнено в срок, беспрекословно и с минимум допущенных промахов. Однако, с темноволосыми дамами невозможно расслабиться - они держат мужчин постоянно в напряжении, чего нельзя сказать о блондинках. Их воспринимают нежными и немного глупыми созданиями, которых легко обвести вокруг пальца, поэтому мужчины не волнуются, что светловолосая коллега подсидит на работе или же «подложит свинью» как друг или партнёр по браку.



2. Мужчины по своей природе - защитники, а блондинки - такие слабые, постоянно нуждающиеся в сильном и крепком плече. Поэтому мужчины на уровне подсознания выбирают в партнёрши светловолосых красавиц, ведь с ними себя чувствуешь всегда рыцарем - их хочется носить на руках, становиться перед ними на колени и одаривать подарками. С брюнетками же сильный пол не чувствует себя таковым, зная, что темноволосая красотка всего добьётся сама.



3. Не только внешность блондинок привлекает мужчин, их выбор часто происходит на интуитивном уровне. Так, эстроген, главный женский гормон, отвечает за плодовитость, а светлый цвет волос - показатель высокого уровня этого гормона. То есть даже подсознательно сильный пол чувствует, кто сможет продолжить их род, поэтому так и боготворит девушек блонди. К тому же, светлые волосы, глаза и кожа в генетике считаются рецессивными признаками, соответственно, дети, рождённые в браке с темноволосым мужчиной, скорее всего, будут похожи на него. Одним словом, мужчина видит в светловолосой женщине - идеальную мать для своих потомков - сохранит генетический материал в целости и сохранности в нескольких детях, ведь блондинки редко когда рожают одного ребёнка.



4. Блондинки весёлые и очень лёгкие в общении. Если они обижаются, то только минут на тридцать. Они не будут раздувать конфликт до гигантских размеров, как часто делают брюнетки, которые могут не разговаривать с обидчиком днями. Слёзы блондинки можно сравнить с летним дождиком - покапал, и тут же солнышко всё высушило, чего нельзя сказать о других дамах - они могут редко плакать, но если истерят, то по-крупному.



5. Мужчины, наслушавшись в детстве сказок про светлых и яснооких добрых героев, перенесли этот миф во взрослую жизнь, ища в партнёрше блондинку, которая, по их мнению, способна пожертвовать своим благополучием ради счастья любимого.



6. Все фильмы наводнены очаровательными блондинками, в частности, самая сексапильная из них - Мерилин Монро, а каждый мужчина мечтает о кинодиве, с которой приятно и по улице пройтись, и в постель лечь, да и осознание, что твоя вторая половинка настолько прекрасна, что все друзья от зависти слюни пускают, сильно тешит мужское себялюбие. И даже тот факт, что рядом барышня совсем не киношной внешности, не смущает мужчину - главное, что она блондинка!



7. Блондинка никогда не лезет в мужские дела - не будет гвоздь забивать, подсказывать дорогу и качать спустившее колесо. Для этого ей нужен сильный пол. Обладательницы других оттенков волос часто справляются с такими проблемами самостоятельно, что очень огорчает мужчин, ведь они привыкли быть властелинами этой земли. Женщина же - их приложение.



8. Кожа блондинок отличается большой эластичностью, в отличие от других женщин, что помогает им сохранить на долгие годы моложавость, к тому же, светлый цвет волос отвлекает от морщин, как возрастных, так и мимических. Поэтому мужчины, обманутые природной красотой блондинок, теряются при виде молодой, красивой и ангелоподобной девушки.



9. Мужчины славяне выбирают блондинок потому, что они с ними одного рода - светловолосые и голубоглазые, ведь испокон веков в русских селениях жили люди с «синими, как васильки во ржи, глазами и льняными головками», чего нельзя сказать о «чужих племенах» - в составе брюнеток и шатенок. Южане обожают блондинок за их округлость тела, ведь часто светловолосые барышни склонны к полноте, что указывает на их высокую детородность - им легче выносить здорового малыша для своего любимого восточного мужчины, чем сухощавым дамам с тёмными волосами.



10. У блондинок особый запах - от них пахнет амброй. С одной стороны, он успокаивает, напоминая о детстве, а с другой - возбуждает, ведь он нежный, женственный и элегантный.