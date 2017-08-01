Чтобы ни говорили, а рождение ребёнка - это не только большое семейное событие, но и испытание супружеских чувств. Женщина полностью поглощена заботами о малыше, а отец семейства, сначала ещё пытающийся влиться в дуэт матери и дитя, потерпев поражение, вынужден удалиться. Он понимает, что третий - лишний. Давайте разберёмся, почему мужчина чувствует себя одиноким после рождения ребёнка?

А как же я?!!

Именно такой фразой Карлсона можно охарактеризовать настрой новоиспечённого отца. Ещё вчера он был центром вселенной, вокруг которого крутилась жена: кормила, поила, одевала, гладила, стирала, ухаживала, и тут появился маленький человечек, который всё это забрал! На самом деле, так и происходит. Любящая жена моментально превращается в любящую мамочку, посвящающую себя полностью малышу: редко какая мать будет игнорировать потребности ребёнка, требующего круглосуточного внимания. По статистике, треть женщин забывает обо всём на свете, лишь бы стать идеальной мамой для своего крохи.

Что делать? Чтобы не довести ситуацию до разрыва, женщина должна всё же постараться выделить время и для своего великовозрастного ребёнка. Может быть, ей придётся подключить к этому своих или его родственников, например, пока супруги сходят в кино, с малышом останется бабушка, а во время романтического ужина, устроенного мужем, крошку можно отнести к подружке. Выход всегда есть!

Пусть меня научат!

Если быть мамой для женщины - естественно, поэтому она с лёгкостью справляется с новыми обязанностями, то для мужчин функция отца долгое время не ясна. Поэтому он и чувствует себя одиноким, так как не представляет, с какой стороны ему подключиться к родительским обязанностям. Папа хочет быть не сторонним наблюдателем в своей семье, а полноправным её участником.

Что делать? Женщине и самой будет проще, если супруг возьмёт часть обязанностей по уходу за малышом на себя. Например, пусть станет традицией - вечерняя прогулка папы и ребёнка, пока мама приготовит ужин или же уберёт в квартире.

Развод и тумбочка между кроватями

До этого, конечно, может дойти, если всё пустить на самотёк, но с появлением малыша между супругами появляется милое кричащее создание, с которым оба родителя спят в напряжённом состоянии: мама, чтобы в любую минуту покормить, напоить, покачать, погладить, а отец - не задавить. В таких условиях о половой жизни говорить не приходится. Долгое отсутствие интимных отношений может негативно сказаться на психическом состоянии мужчины - он чувствует себя брошенным, неудовлетворённым и очень одиноким.

Что делать? Спасти положение может секс во время сна малыша. Новорожденный спит достаточно много, так что родители точно смогут уединиться, пусть и ненадолго, как говорится, без прелюдий.

Не хочу!

Есть категория мужчин, которая не хочет иметь детей. И когда женщина идёт против его воли - беременеет, рожает, то для него это удар! Оправиться после такого молодому папе очень тяжело, он начинает нервничать, чувствовать недовольство и, от безысходности - одиночество!

Что делать? Постараться своего супруга не нагружать детскими проблемами, уделять ему столько же внимания, сколько и до этого, а может, даже и больше. Он должен осознать, что ребёнок - это не помеха прекрасным семейным отношениям. А ещё было бы хорошо, если все вокруг начнут поздравлять и восхвалять, что он стал отцом (для этого, может быть, придётся подговорить пару-тройку близких людей). Скоро он найдёт массу положительных моментов в рождении ребёнка.

Я - машинка по печатанию денег?

С появлением малыша молодой папа вынужден больше и усерднее работать, так как детки требуют значительных денежных вложений. В итоге он начинает себя чувствовать в первую очередь машиной по зарабатыванию денег, а потом уже мужем и отцом, из-за чего сильно расстраивается.

Что делать? Безусловно, ребёнок постоянно растёт, соответственно, нуждается в новой одежде, больше кушает, ему нужны коляски, кроватки, игрушки и другие детские принадлежности. Что-то из этого можно купить неновое, чтобы сэкономить денег, ведь ребёнку всё равно, в какой он коляске ездит; попросить у знакомых, довольно часто подружки, соседки с удовольствием делятся детской одеждой друг с другом: в таком возрасте одежда не изнашивается. Главное, чтобы муж не нервничал!

Ты чё такая дерзкая!

Женщина с рождением ребёнка находится в постоянном стрессе, а также из-за постоянных гормональных всплесков большинство мам становится раздражительными, весь свой гнев они выплёскивают на бедного супруга. Он соответственно чувствует себя одиноким мальчиком для битья, которого постоянно обижают, унижают и во всём упрекают.

Что делать? Молодым мамочкам очень тяжело, однако, они не должны забывать, что их вторые половинки - тоже люди, у которых бывает хорошее и плохое настроение, проблемы и неудачи. И они тоже нуждаются в поддержке и внимании, как и прежде, до рождения малыша. Лучше им рассказать о домашних заботах и хлопотах, а потом выслушать, как прошёл его день. Так супруги станут ближе друг к другу, а значит, перестанут злиться и нервничать.