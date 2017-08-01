Почему муж спит отдельно от жены? Психология и причины

Многие считают, что супруги, которые живут в счастливом браке, должны спать вместе, если же это не так, то в их семье есть большие проблемы… Злые языки говорят, что, скорее всего, мужчина изменяет свой благоверной, а значит, она его не интересует как женщина, поэтому он и не хочет с ней делить супружеское ложе. Но на самом деле всё совсем не так и даже наоборот: муж любит и уважает свою жену, поэтому и заботится о её покое, а миф о совместном сне пришёл из времён коммуналок, когда людям приходилось делить не только кровати со второй половинкой, но и туалеты и кухни с чужими людьми. Вот 10 самых вероятных причин такого поведения мужчины.

Муж спит отдельно от жены: психология и причины

1. Храп. Если кто-то из супругов или же оба храпят, то единственное желание - уйти от этого «работающего трактора» куда подальше, например, в другую комнату. Поэтому вместо того, чтобы проводить ночь, сражаясь с храпуном, пытаясь выспаться, будя «злодея» постоянным тыканием под ребро, что тоже не очень приятно, не лучше ли спать отдельно?

2. Жаворонок и сова. Если супруга привыкла ложиться и вставать рано, а муж, наоборот, бродит до полуночи и спит до полудня, то им лучше спать отдельно. Совместное использование одной кровати может привести такую пару к постоянным ссорам из-за недостатка сна.

3. Различный рабочий график. В некоторых семьях супруги работают по сменам, которые не всегда совпадают, например, она - в первую, а он - в третью, и если они будут подстраиваться друг под друга, то станут, укладываясь спать, прерывать такой необходимый для любимого человека сон. Решение - отдельные комнаты.

4. Телевизионные привычки. Кому-то нужна идеальная тишина, чтобы быстро и крепко уснуть, другому же - шум телевизора. В этой ситуации супругам поможет только раздельный сон в разных комнатах.

5. Температура воздуха. Температура воздуха в спальне играет большую роль для комфортного сна: муж, например, может заснуть только в прохладной комнате, укрывшись тёплым одеялом, а жена - простынкой, но в тёплой спальне. В этой ситуации нужны две комнаты, где каждый создаст уютные для своего сна условия.

6. Домашние животные. До того, как мужчина и женщина стали супругами, у них были любимые питомцы, с которыми они привыкли спать. Так, парень предпочитал делить кровать с немецкой овчаркой, а девушка - с котом. После свадьбы привычки животных не изменятся, что может внести некоторый дискомфорт в совместный сон. Выход - каждый спит рядом со своими «меховыми детками» в отдельной кровати.

7. Интимная жизнь на чужой территории. Сон в отдельных спальнях может улучшить сексуальную жизнь пары, ведь кровать любимого мужа ассоциируется не с храпом и боем за одеяло, а с близостью. Он же перестанет думать о странных масках на лице супруги, увиденных после пробуждения.

8. Интроверт. Если кто-то из супругов интроверт, то ему просто жизненно необходимо его личное пространство, в том числе и спальное место, где ему будет комфортно только в одиночестве.

9. Беспокойный сон. Человек не может находиться во время сна в одном положении. Он постоянно крутится, вертится, машет руками и ногами. В итоге его вторая половинка может после совместно проведённой ночи оказаться в синяках или же с разбитой губой. Отдельный сон решит эту проблему и устранит риск телесных повреждений.

10. Дети. Когда рождается ребёнок, то всё внимание матери переключается на него. Ведь ей в течение ночи приходится по несколько раз за ночь вставать, кормить, менять подгузники и другое. Подросший малыш какое-то время не может спать без матери, поэтому он часто засыпает рядом с ней, что не всегда удобно отцу, который боится как-то навредить крохе, лежащей между родителями. В такой ситуации лучше спать отдельно.

Сделав вывод из вышесказанного, можно сказать, что когда муж отдельно спит от жены, то они намного счастливее, чем те пары, в которых люди вынуждены спать вместе. Они создают расписание, которое даёт им время, необходимое для того, чтобы быть близкими друг к другу. Супруги могут сделать это прекрасным ночным ритуалом, чтобы побыть вместе после близости, обняться, а потом разойтись по отдельным спальным местам - влюблёнными и счастливыми.