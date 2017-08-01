Женщины - существа терпеливые. Особенно, если дело касается любви. Ради любви мы готовы вытерпеть многое, однако, далеко не всегда эти жертвы идут нам на пользу. Умение идти на компромисс - это замечательное качество, но компромисс ни в коем случае не должен перерастать в жертвенность. Счастливые и крепкие отношения всегда приносят радость обоим партнёрам. Если же вы чувствуете дискомфорт, задумайтесь, а тот ли мужчина находится рядом с вами? Вот 25 вещей, которые женщины не должны терпеть от своих мужчин.

Что женщины не должны терпеть от мужчин?

1. Отсутствие уважения

Отношения зрелых личностей базируются на взаимоуважении. Испытывая любовь, мы автоматически возносим чувства и желания человека на высокие позиции. Если же вы понимаете, что ваш партнёр пренебрегает вашими потребностями, ранит ваши чувства или причиняет вам боль, ни о какой любви не может быть и речи. Возможно, он ещё не созрел для серьёзных отношений или вы просто не подходите друг другу.

2. Ложь

Не стоит оправдывать мужчину, поймав его на лжи. Ложь с его стороны является признаком того, что он не доверяет вам настолько, чтобы впустить вас в свою жизнь. А это может значить лишь одно - он вас не любит и не планирует связать с вами свою жизнь.

3. Агрессия

Уровень агрессивности человека зависит от его темперамента и воспитания. Однако, даже самый «взрывной» мужчина с лёгкостью усмиряет свой пыл перед любимой женщиной. Если же ваш партнёр регулярно повышает голос или оскорбляет вас, бегите от него немедленно. Терпеть агрессивно настроенного человека - это всё равно, что собственноручно отравлять свою жизнь.

4. Он никогда не извиняется

Идеальных людей не существует. Даже самые счастливые пары время от времени переживают конфликты и разногласия. Однако, любящие люди готовы признавать свои ошибки. Если же в вашей паре извинения могут прозвучать только из ваших уст, вряд ли эти отношения сделают вас счастливой.

5. Он вечно спорит с вами

Если он не согласен с вашим мнением даже по самому пустяковому поводу и всегда делает всё «по-своему», значит, он считает себя умнее вас. Возможно, вы состоите в отношениях с самовлюблённым эгоистом, который всю жизнь будет заботиться только о себе.

6. Предательство

Предавший раз будет предавать вас на протяжении всей жизни. Не стоит терпеть предательство ни в каких проявлениях, будь то измена или пренебрежение вашими чувствами. В конце концов, связь с мужчиной-предателем разрушит вашу самооценку, принеся одни страдания.

7. Вы часто плачете

Действия, слова или поступки мужчины вызывают у вас желание заплакать, уткнувшись в подушку? Не обманывайте себя - это не любовь, а зависимость, терпеть которую не имеет никакого смысла.

8. Физическое или психологическое насилие

Насилие в отношениях неприемлемо. Проявление физического или психологического доминирования указывает на то, что вы связали свою жизнь с нездоровым человеком, который за счёт вас решает свои внутренние проблемы.

9. Манипуляция

«Если ты меня оставишь, я умру!», «Если ты мне изменишь, я убью тебя!» - и другие подобные фразы говорят о внутренней незрелости человека. Манипулируя, мужчина пытается привязать вас к себе. На самом же деле, в отношениях он любит не вас, а себя.

10. Он относится к вам потребительски

Некоторые люди с удовольствием принимают любовь, но совершенно ничего не дают в ответ. В итоге, односторонние отношения приобретают потребительский характер. Это значит, что мужчина находится рядом с вами не потому, что любит, а потому, что ему так выгодно.

11. Он не делает вам комплиментов

Любящий мужчина готов одаривать даму своего сердца красивыми словами и комплиментами круглосуточно. Если же вы не слышите от своего партнёра абсолютно никаких «приятностей», скорее всего, его чувства недостаточно глубоки.

12. Он не замечает вашего настроения

Вы разгневаны, расстроены или нервничаете? В такой ситуации мужчина, который любит, как минимум должен поинтересоваться вашими делами. Если же ваш партнёр не замечает изменений в вашем настроении, это свидетельствует о его безразличии. Просто вы не занимаете важного места в рейтинге его жизненных интересов.

13. Он экономит на вас

Дешёвые подарки на праздники, раздельные счета в ресторанах и отсутствие материальной поддержки могут свидетельствовать о многом. Во-первых, о скупости мужчины, а во-вторых, о его незаинтересованности. Не исключено, что мужчина не хочет «вкладывать» в вас средства, потому что его не интересует дальнейшее развитие отношений.

14. Отношения не развиваются

Вы встречаетесь несколько месяцев или даже лет, а вам кажется, что ваши отношения застыли в одной точке? Если мужчина совсем не понимает ваших переживаний и намёков, не стоит тратить на него время. Скорее всего, ему удобен такой формат и связывать с вами дальнейшую жизнь не входит в его планы.

15. Он скрывает ваш роман

Нежелание афишировать отношения далеко не всегда свидетельствует о наличии штампа в паспорте. Если мужчина не спешит вводить вас в круг своих друзей и близких, возможно, он ещё не определился, какое место вы занимаете в его жизни. Как это ни печально, он не строит на ваш счёт далеко идущих планов.

16. Он контролирует вас

Тотальный контроль со стороны мужчин часто льстит самолюбию женщин. Может показаться, что, если мужчина буквально следит за каждым вашим шагом, это значит, что он боится вас потерять. На самом же деле это всего лишь нездоровое проявление любви. Просто мужчина воспринимает вас как свою собственность, которая всегда должна потакать его желаниям.

17. Он флиртует с другими девушками

Невинный флирт - не повод для разрыва. Но если флирт и «заигрывание» с другими присутствует в поведении мужчины постоянно, пришло время серьёзно задуматься. Такое поведение говорит о том, что мужчина по-прежнему считает себя свободным и продолжает «поиск».

18. Он проводит много времени с друзьями

Вы - не единственный человек в его жизни. В ней также есть место для родственников, друзей, коллег и знакомых. И это совершенно нормально. Не нормально, если общение с друзьями и приятелями он ставит превыше времяпрепровождения с вами. Данный формат отношений носит весьма поверхностный характер, ведь он впускает вас в свою жизнь только когда ему это удобно.

19. Он не принимает участия в вашей жизни

В отношениях с женщинами мужчины стремятся продемонстрировать свою силу и мужественность. Если же ваш партнёр не проявляет абсолютно никакой инициативы, чтобы улучшить вашу жизнь или решить ваши проблемы, это говорит о его безразличии. Зачем терпеть рядом с собой того, кто не готов ради вас абсолютно ни на какие поступки?

20. Эмоциональная нестабильность

Сегодня он клянётся вам в любви, завтра - настаивает на разрыве, а послезавтра - мечтает провести с вами остаток своих дней? Этот мужчина сам не знает, чего он хочет. Он сомневается, а это значит, что он не уверен в своих чувствах.

21. Вы не чувствуете благодарности от него

Вы что-то делаете для мужчины, а он принимает ваши старания как должное и даже не говорит «спасибо»? Перед вами типичный эгоист, который готов брать, но не готов отдавать. Человек такого типа способен любить только себя самого.

22. Отсутствие заботы

Забота проявляется в мелочах - в звонках, заинтересованности, помощи и поддержке. Если всего этого нет, мужчина не испытывает к вам глубоких чувств. Он встречается с вами по каким-то своим причинам, но никак не из-за любви.

23. Лень

В отличие от эгоиста, патологический лентяй способен любить. Но, к сожалению, любовь вряд ли вдохновит его на борьбу с ленью. Ленивый мужчина всегда будет плыть по течению, потянув за собой свою половинку.

24. Равноправие

Если мужчина пропагандирует равноправие в отношениях, значит, он не готов брать на себя дополнительную ответственность. В таких отношениях вам придётся решать все свои проблемы самостоятельно, и рано или поздно возникнет вопрос - а зачем мне нужен этот мужчина?

25. Он вспоминает о своей бывшей

Частые упоминания о бывшей девушке или жене свидетельствуют о том, что мужчина ещё не окончил предыдущие отношения. Не исключено, что он начал встречаться с вами только лишь для того, чтобы самоутвердиться или заглушить внутренние обиды.

Вы сами определяете границы своего терпения. Возможно, вы сможете закрыть глаза на некоторые нюансы, но не стоит забывать о том, что любой дискомфорт разрушает любовь, делая вас несчастной.