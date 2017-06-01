8 причин, почему мужчины боятся влюбиться

Почему мужчина боится влюбиться? Ведь у некоторых мужчин влюблённость вызывает страх. Почему так происходит и как с этим бороться, читайте в нашей статье.

Влюблённость - одно из самых приятных чувств, которое может испытывать человек. Научно доказано, что в период влюблённости наш организм с удвоенной силой вырабатывает гормон радости и счастья, благодаря чему мы ощущаем что-то наподобие эйфории. Но, несмотря на счастье, которое дарит нам любовь, некоторые люди боятся и даже избегают этого чувства. Чаще всего боязнь любви проявляется у представителей сильного пола. Почему так происходит? Постараемся разобраться в этом вопросе с точки зрения психологии. Вот 8 самых распространённых причин, из-за которых мужчины боятся влюбляться.

Почему мужчина боится влюбиться в женщину?

Причина №1 - боязнь потерять контроль над собой

Влюблённость - это чувство, уводящее почву из-под ног. Искренне любя кого-то, мы словно теряем контроль над собой, становясь зависимыми и беззащитными. Поскольку природа сделала мужчин сильным полом, подобные ощущения вызывают у них страх и дискомфорт. Иногда мужчинам кажется, что влюбившись, они больше не смогут контролировать себя и свою жизнь, из-за чего происходит подсознательное отторжение этого чувства.

Причина №2 - страх потерять свободу

У многих мужчин привязанность и влюблённость ассоциируются с потерей свободы. Если ваш партнёр ещё не готов к серьёзным отношениям, он будет стараться держать свои чувства под контролем. Здесь можно возразить, заявив, что любовь всегда приходит неожиданно и её невозможно удержать в заданных рамках. Это на самом деле так, однако, если на данном жизненном этапе приоритетом для мужчины является свобода, он будет всеми силами контролировать свои чувства, не позволяя им развиваться.

Причина №3 - страх боли

На способность любить, принимать и отдавать любовь влияет наш прежний жизненный опыт. Если в прошлом любовь принесла мужчине боль и разочарование, он будет сторониться этого чувства и в нынешних отношениях. К сожалению, избавиться от тени прошлого не так просто, как кажется на первый взгляд. Иногда пережитые разочарования ставят «блок» на всю дальнейшую жизнь. Мужчина с подобной проблемой готов пожертвовать радостью, которую дарит любовь, чтобы только не испытывать боль и обиды от последующих разочарований.

Причина №4 - страх стать зависимым

Мужчины - существа загадочные и ранимые. Иногда они боятся того, о чём мы даже не можем подумать. Например, распространённой причиной, из-за которой представители сильного пола сторонятся любви, является страх стать зависимым от объекта своей страсти. Им кажется, что впустив в сердце любовь, они перестанут быть хозяевами своих жизней. Как правило, подобные ощущения возникают у заядлых холостяков и мужчин с негативными установками, когда любовь ассоциируется не с радостью и счастьем, а с проблемами и заботами.

Причина №5 - страх слабости

Влюблённость оголяет и открывает потаённые чувства нашей души, в какой-то мере делая нас слабее и беззащитнее. Если мужчина живёт с установкой «крутого сильного парня», он будет стараться подавлять чувства, подсознательно не давая себе влюбиться. Как правило, такие мужчины отрицают существование любви, считая, что мир базируется на материальных ценностях. Это совсем не значит, что мужчина подобного типа никогда не сможет полюбить, просто развитие чувств у него протекает несколько медленнее, чем у других.

Причина №6 - страх перемен

Влюблённость - это вихрь, который врывается в нашу жизнь, разрушая устоявшиеся порядки и правила. Однако, далеко не все люди любят перемены. Для многих изменения в привычном укладе жизни граничат с катастрофой. Что интересно, мужчины с подобной психологической проблемой живут между двух огней: с одной стороны, они искренне жаждут любви, а с другой - до смерти боятся менять свою жизнь.

Причина №7 - страх разочаровать свою любовь

На начальном этапе отношений и мужчины и женщины подсознательно стараются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Мы мастерски скрываем свои недостатки, демонстрируя только лучшие стороны характера. Однако, чем сильнее влюблённость, тем чаще приходится снимать «маски». Далеко не все мужчины готовы познакомить возлюбленную с худшей стороной своего «Я», из-за чего они внутренне держат дистанцию. Как правило, данный страх возникает у неуверенных в себе мужчин, которые считают, что их не за что любить.

Причина №8 - страх получить отказ

Ещё один страх, выросший на неуверенности или негативном прошлом опыте. Если мужчина сомневается, что его чувства взаимны, он может всеми силами скрывать их. Переживая из-за возможного отказа, мужчины с данной психологической проблемой предпочитают избегать любовных отношений. Этот комплекс достаточно серьёзный и глубокий, ведь ограничивая себя в любви, мужчина приобретает внутреннюю скованность и чрезмерную осторожность.





Влюблённость - чувство прекрасное и радостное. Однако, далеко не все умеют им наслаждаться. Если вы чувствуете, что вашего партнёра что-то сдерживает, дайте ему время. Он должен привыкнуть к своим новым ощущениям, чтобы позволить им выйти наружу.