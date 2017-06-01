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Творожное желе: детский рецепт с желатином

Для детских праздников готовят привлекательные, интересные лакомства. Украшают их разноцветной глазурью, фруктами и шоколадом и, конечно, стараются, чтобы они были полезными для здоровья деток. Отличный детский рецепт такого полезного блюда - творожное желе. Приготавливается оно на основе творога и желатина. Для того, чтобы лакомство было интересным, необходимо подобрать привлекательные по форме ёмкости, в которых будет застывать желе. Это могут быть силиконовые формы для выпечки кексов, чайные кружечки или пластмассовая посуда для кукол.

 

Творожное желе с желатином: фото

 

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Ингредиенты для творожного желе:

  • 250 г творога обезжиренного
  • 250 г сметаны 20% жирности
  • 0,5 стакана сахарной пудры
  • 3 десертной ложки какао порошка
  • 50 мл сливок 10% жирности
  • 20 г желатина
  • 1 пакет ванилина
  • 1/2 плитки горького шоколада (для украшения)

Ингредиенты для приготовления творожного желе: фото 1

Рецепт творожного желе для детского праздника

1) Желатин замочить в холодной воде на 20 минут.

 

2) Творог выложить в глубокую посуду (чтобы при взбивании не забрызгать весь стол), добавить сахарную пудру и сметану.

 

Творог со сметаной и сахаром: фото 2

 

3) Всю массу размешать миксером.

 

Взбитая творожная масса: фото 3

 

4) В набухший желатин добавить сливки и растопить на огне, но не кипятить.

 

Набухший желатин со сливками: фото 4

 

Желатин, растворённый в сливках: фото 5

 

5) Растворившийся желатин влить в массу из сметаны и творога, размешать.

 

Добавление желатина в творожную массу: фото 6

 

Желатиново-творожная масса: фото 7

 

6) Полученную смесь разделить на две части. В первую добавить ванилин, во вторую часть - порошок какао.

 

Желатиново-творожная масса, разделённая на 2 части: фото 8

 

Желатиново-творожная масса с ванилью: фото 9

 

Желатиново-творожная масса с какао: фото 10

 

7) Перемешать до однородной массы.

 

Желатиново-творожная масса, смешанная с какао: фото 11

 

8) Подготовить формочки для лакомства. Наполнять формы смесью по одной ложке, чередуя белые и тёмные слои.

 

Заполнение формочек желе: фото 12

 

Чередование тёмных и светлых слоёв желе: фото 13

 

9) Затем наполненные формы поставить на 1,5 часа в  холодильник.

 

Заполненные желе формочки: фото 14

 

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Застывшее желе выложить на плоскую тарелку или блюдо, чтобы желе легко выходило из формочки, можно опустить форму на несколько секунд в тёплую воду. Сверху лакомство украсить порезанными дольками фруктов или шоколадной крошкой.

 

Творожное желе с желатином: фото

 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Елена Карамелькина

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