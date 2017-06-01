Творожное желе: детский рецепт с желатином
Для детских праздников готовят привлекательные, интересные лакомства. Украшают их разноцветной глазурью, фруктами и шоколадом и, конечно, стараются, чтобы они были полезными для здоровья деток. Отличный детский рецепт такого полезного блюда - творожное желе. Приготавливается оно на основе творога и желатина. Для того, чтобы лакомство было интересным, необходимо подобрать привлекательные по форме ёмкости, в которых будет застывать желе. Это могут быть силиконовые формы для выпечки кексов, чайные кружечки или пластмассовая посуда для кукол.
Ингредиенты для творожного желе:
- 250 г творога обезжиренного
- 250 г сметаны 20% жирности
- 0,5 стакана сахарной пудры
- 3 десертной ложки какао порошка
- 50 мл сливок 10% жирности
- 20 г желатина
- 1 пакет ванилина
- 1/2 плитки горького шоколада (для украшения)
Рецепт творожного желе для детского праздника
1) Желатин замочить в холодной воде на 20 минут.
2) Творог выложить в глубокую посуду (чтобы при взбивании не забрызгать весь стол), добавить сахарную пудру и сметану.
3) Всю массу размешать миксером.
4) В набухший желатин добавить сливки и растопить на огне, но не кипятить.
5) Растворившийся желатин влить в массу из сметаны и творога, размешать.
6) Полученную смесь разделить на две части. В первую добавить ванилин, во вторую часть - порошок какао.
7) Перемешать до однородной массы.
8) Подготовить формочки для лакомства. Наполнять формы смесью по одной ложке, чередуя белые и тёмные слои.
9) Затем наполненные формы поставить на 1,5 часа в холодильник.
Застывшее желе выложить на плоскую тарелку или блюдо, чтобы желе легко выходило из формочки, можно опустить форму на несколько секунд в тёплую воду. Сверху лакомство украсить порезанными дольками фруктов или шоколадной крошкой.
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