Творожное желе: детский рецепт с желатином

Для детских праздников готовят привлекательные, интересные лакомства. Украшают их разноцветной глазурью, фруктами и шоколадом и, конечно, стараются, чтобы они были полезными для здоровья деток. Отличный детский рецепт такого полезного блюда - творожное желе. Приготавливается оно на основе творога и желатина. Для того, чтобы лакомство было интересным, необходимо подобрать привлекательные по форме ёмкости, в которых будет застывать желе. Это могут быть силиконовые формы для выпечки кексов, чайные кружечки или пластмассовая посуда для кукол.

Ингредиенты для творожного желе:

250 г творога обезжиренного

250 г сметаны 20% жирности

0,5 стакана сахарной пудры

3 десертной ложки какао порошка

50 мл сливок 10% жирности

20 г желатина

1 пакет ванилина

1/2 плитки горького шоколада (для украшения)

Рецепт творожного желе для детского праздника

1) Желатин замочить в холодной воде на 20 минут.

2) Творог выложить в глубокую посуду (чтобы при взбивании не забрызгать весь стол), добавить сахарную пудру и сметану.

3) Всю массу размешать миксером.

4) В набухший желатин добавить сливки и растопить на огне, но не кипятить.

5) Растворившийся желатин влить в массу из сметаны и творога, размешать.

6) Полученную смесь разделить на две части. В первую добавить ванилин, во вторую часть - порошок какао.

7) Перемешать до однородной массы.

8) Подготовить формочки для лакомства. Наполнять формы смесью по одной ложке, чередуя белые и тёмные слои.

9) Затем наполненные формы поставить на 1,5 часа в холодильник.

Застывшее желе выложить на плоскую тарелку или блюдо, чтобы желе легко выходило из формочки, можно опустить форму на несколько секунд в тёплую воду. Сверху лакомство украсить порезанными дольками фруктов или шоколадной крошкой.