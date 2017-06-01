Сметанное желе с шоколадной крошкой, рецепт в домашних условиях с фото

Сметанное желе – один из вкусных и полезных десертов. Редко можно найти такое сочетание пользы и вкуса, тем более в сладостях. Но это так, мы с самого детства кушаем такую сладость, и чаще всего нам готовили его бабушки из молока, фруктов, ягод и т.д. Также стоит отметить пользу желе, в его составе множество аминокислот, а добавляя дополнительные ингредиенты, вы насыщаете этот десерт ещё и витаминами. Кроме того, желе является прекрасной профилактикой артрита, ведь благодаря глицину, содержащемуся в желирующим веществе, кости быстрее восстанавливаются и хрящи не истончаются. Разве это не чудесно? Но не будем углубляться в химический состав, а расскажем лучше, как приготовить вкуснейшее сметанное желе с шоколадной крошкой в пошаговом рецепте с фотографиями, а это желе ещё и кальция добавит в ваши косточки, что очень важно для растущего организма!

В качестве ароматизатора будем использовать шоколад, он добавит вкус и даже придаст лёгкий коричневый оттенок десерту. В качестве примера приведём вариант желе с мармеладом.

Ингредиенты для приготовления сметанного желе в домашних условиях:

Сметана - 250 грамм,

Сахарный песок – 50 грамм,

Желатин – 1 ст. ложка без горки,

Вода – 20–30 мл,

Шоколад или другая добавка по вкусу и желанию.

Как приготовить домашнее желе со сметаной

1) Сначала приготовьте все ингредиенты на столе, чтобы не бегать по кухне и искать всё необходимое в процессе готовки.

2) Сразу же залейте желатин холодной водой и оставьте его набухать на 15–30 минут.

3) Тем временем смешайте сметану с сахаром. Следует сказать, что в данном десерте жирность сметанки не имеет значения. Мы использовали сметану с 20%-ой жирностью. Также можно сказать по личному опыту, что из 15%-ой сметаны также получается очень вкусное диетическое желе.

4) Тщательно взбейте ингредиенты в глубокой миске, чтобы весь сахар растворился без остатка.

5) Желатин распустите на водяной бане или в микроволновке, по необходимости процедите его. И тонкой струйкой влейте в сметанную массу. Всё аккуратно перемешайте.

6) Можно разлить желе по мискам уже в таком виде, но лучше добавьте в него вкусовые добавки, в роли которых у нас выступит шоколад. Его натрите на средней тёрке и смешайте со сметаной с сахаром.

7) Разлейте десерт по небольшим порционным формочкам.

8) Слегка постучите пальцами по формам, чтобы пузырьки воздуха вышли на поверхность. Затем поставьте желе застывать в холодильник на 1–2 часа.



Сметанное желе с шоколадной крошкой готово!



Хотите разнообразить этот десерт? Нарежьте обычный мармелад небольшими кусочками и залейте его такой сметаной с желатином. Какой вкус будет у вашего десерта, решать только вам!

Домашнее сметанное желе готово! Приятного вам аппетита!