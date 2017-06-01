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Сладкий перец в томатном соусе на зиму: рецепт с фото

Настала горячая пора для всех хозяюшек. Самый разгар сезонных овощей и фруктов. Рынки и супермаркеты переполнены красочными, сочными и ароматными плодами. В самый раз подумать о заготовке овощей на зиму. Согласитесь, как вкусно открыть баночку аппетитной заготовки в холодное время года и полакомиться за домашним обедом или ужином.

 

Сладкий перец в томатном соусе на зиму: фото

 

Наверняка у многих из нас есть свои семейные рецепты солений, которые радуют нас из года в год своим неповторимым вкусом и ароматом. Хочу поделиться вкусной заготовкой из сладкого перца. Овощи сейчас недорогие, так что можно заготавливать, сколько душе пожелается. Сладкий перец в томатном соусе на зиму – это отличное дополнение ко вторым блюдам, мясным деликатесам и не только. Вы можете угостить своих друзей за праздничным столом. Из данного количества продуктов получается 2 полулитровые баночки вкусной заготовки и немножко на пробу.

Ингредиенты для сладкого перца в томатном соусе:

  • Помидоры 1 кг
  • Перец сладкий 850 г
  • Сахар 50 г
  • Соль 15 г
  • Масло подсолнечное 50 г
  • Уксус столовый 10 мл
  • Кориандр молотый 1 ч.л.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Перец душистый горошек 5 шт.
  • Перец чёрный горошек 5 шт.

Продукты для приготовления сладкого перца в томатном соусе на зиму: фото 1

Рецепт приготовления сладкого перца в томатном соусе на зиму

1) Начните приготовление с подготовки всех овощей. Для заготовки подойдут зрелые томаты красного цвета, можно даже немного мягкие. Помидоры хорошо промойте в проточной воде. Удалите зелёные хвостики.

 

Подготовленные томаты: фото 2

 

2) Подготовленные томаты прокрутите на мясорубке или воспользуйтесь кухонным комбайном. Томатную массу добавьте в кастрюлю с толстым дном или используйте эмалированную тару. Отправьте на сильный огонь. Помешивая деревянной ложкой, закипятите. Уменьшите огонь и варите 40 минут. Если появляется пенка, снимайте её.

 

Измельченные томаты: фото 3

 

3) А пока промойте сладкий перец. Возьмите перец любого сорта, лучше красного цвета, и мякоть, желательно, чтобы была мясистой. Овощи должны быть свежие и не морщинистые. Промойте в проточной холодной воде, разрежьте на две половинки. Удалите семенную коробочку. Половинки нарежьте небольшими длинными кусочками.

 

Нарезанный сладкий перец: фото 4

 

4) В томатную массу добавьте соль, сахарный песок, подсолнечное масло. Перемешайте до растворения ингредиентов. Проварите 5 минут после кипения.

 

Приготовление томатного соуса: фото 5

 

5) Добавьте подготовленный сладкий перец. Перемешайте. Варите 10 минут после того, как соус начнёт булькать.

 

Перец, проваренный в томатном соусе: фото 6

 

6) Налейте уксус. Добавьте лавровый лист, перец чёрный и душистый, молотый кориандр. Перемешайте и попробуйте на вкус. Если понадобится, откорректируйте на своё усмотрение. Варите 5 минут после закипания.

 

Добавление уксуса и специй: фото 7

 

7) Промойте и простерилизуйте банки с крышками. В чистые баночки расфасуйте готовый перец вместе с томатным соусом. Прикройте стерильными крышечками.

 

Расфасовка перца в соусе по банкам: фото 8

 

8) Простерилизуйте 15-20 минут после закипания, чтобы заготовки хранились при комнатной температуре.

 

Стерилизация заполненных банок: фото 9

 

9) Плотно укупорьте, переверните и укутайте.

 

Укупоренные банки с перцем: фото 10

 

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Вкусных Вам заготовок!

 

Сладкий перец в томатном соусе на зиму: фото

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Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Светлана Светлая

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