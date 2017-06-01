Сладкий перец в томатном соусе на зиму: рецепт с фото

Настала горячая пора для всех хозяюшек. Самый разгар сезонных овощей и фруктов. Рынки и супермаркеты переполнены красочными, сочными и ароматными плодами. В самый раз подумать о заготовке овощей на зиму. Согласитесь, как вкусно открыть баночку аппетитной заготовки в холодное время года и полакомиться за домашним обедом или ужином.

Наверняка у многих из нас есть свои семейные рецепты солений, которые радуют нас из года в год своим неповторимым вкусом и ароматом. Хочу поделиться вкусной заготовкой из сладкого перца. Овощи сейчас недорогие, так что можно заготавливать, сколько душе пожелается. Сладкий перец в томатном соусе на зиму – это отличное дополнение ко вторым блюдам, мясным деликатесам и не только. Вы можете угостить своих друзей за праздничным столом. Из данного количества продуктов получается 2 полулитровые баночки вкусной заготовки и немножко на пробу.

Ингредиенты для сладкого перца в томатном соусе:

Помидоры 1 кг

Перец сладкий 850 г

Сахар 50 г

Соль 15 г

Масло подсолнечное 50 г

Уксус столовый 10 мл

Кориандр молотый 1 ч.л.

Лавровый лист 2 шт.

Перец душистый горошек 5 шт.

Перец чёрный горошек 5 шт.

Рецепт приготовления сладкого перца в томатном соусе на зиму

1) Начните приготовление с подготовки всех овощей. Для заготовки подойдут зрелые томаты красного цвета, можно даже немного мягкие. Помидоры хорошо промойте в проточной воде. Удалите зелёные хвостики.

2) Подготовленные томаты прокрутите на мясорубке или воспользуйтесь кухонным комбайном. Томатную массу добавьте в кастрюлю с толстым дном или используйте эмалированную тару. Отправьте на сильный огонь. Помешивая деревянной ложкой, закипятите. Уменьшите огонь и варите 40 минут. Если появляется пенка, снимайте её.

3) А пока промойте сладкий перец. Возьмите перец любого сорта, лучше красного цвета, и мякоть, желательно, чтобы была мясистой. Овощи должны быть свежие и не морщинистые. Промойте в проточной холодной воде, разрежьте на две половинки. Удалите семенную коробочку. Половинки нарежьте небольшими длинными кусочками.

4) В томатную массу добавьте соль, сахарный песок, подсолнечное масло. Перемешайте до растворения ингредиентов. Проварите 5 минут после кипения.

5) Добавьте подготовленный сладкий перец. Перемешайте. Варите 10 минут после того, как соус начнёт булькать.

6) Налейте уксус. Добавьте лавровый лист, перец чёрный и душистый, молотый кориандр. Перемешайте и попробуйте на вкус. Если понадобится, откорректируйте на своё усмотрение. Варите 5 минут после закипания.

7) Промойте и простерилизуйте банки с крышками. В чистые баночки расфасуйте готовый перец вместе с томатным соусом. Прикройте стерильными крышечками.

8) Простерилизуйте 15-20 минут после закипания, чтобы заготовки хранились при комнатной температуре.

9) Плотно укупорьте, переверните и укутайте.

Вкусных Вам заготовок!