Большинство представительниц прекрасного пола часами мучается перед шкафом, подбирая, какое платье надеть на прогулку, в офис или на свидание. В примерочных кабинках магазинов многие сталкиваются с такими же затруднениями, а продавцы-консультанты далеко не всегда могут объективно оценить, хорошо ли смотрится на покупательнице то или иное платье.

Сегодня мы постараемся ответить на вопрос «Какое платье тебе подходит?» Тест для женщин, представленный ниже, состоит из десяти вопросов, позволяющих прояснить особенности твоего характера, индивидуальные предпочтения и повседневные привычки, а затем, на основе полученных данных, рекомендовать различные варианты платьев, в которых ты будешь выглядеть органично и чувствовать себя максимально комфортно.

В данном тесте не будет привязки к телосложению и цветотипам внешности, что позволит получить максимально достоверный результат и подобрать именно то платье, которое позволит тебе привести в гармонию внутреннее состояние и внешний вид. Именно поэтому следует отвечать на вопросы честно, а полученные рекомендации использовать не как догму, а как направление, в котором следует двигаться при выборе идеально подходящих фасонов и моделей платьев.

Вопросы онлайн теста «Какое платье тебе подходит?»:

1. Часто ли ты носишь платья и насколько комфортно себя в них чувствуешь?



Чаще всего ношу элегантные платья или костюмы. Чувствую себя в них, как рыба в воде.

Большая часть моего шкафа забита милыми романтичными платьями, ношу их часто и чувствую себя очень комфортно. Считаю, что именно платье является лучшим вариантом женской одежды.

В моём повседневном гардеробе достаточно мало платьев, потому что считаю их не самой удобной одеждой.

Большинство моих образов построено вокруг платьев или юбок. Считаю эти элементы гардероба весьма удобными и отлично подходящими для женщин любых возрастов.



