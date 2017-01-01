Какая работа мне подходит? Онлайн тест
Очень часто не только после окончания какого-либо высшего учебного заведения, но и в процессе трудовой деятельности человек начинает сомневаться в том, правильный ли выбор профессии он сделал. В таком случае нужно ещё раз постараться ответить себе на вопрос, какая работа мне подходит? Онлайн тест поможет пролить свет на индивидуальные склонности. Он не покажет точное название профессии, но сориентирует в выборе наиболее предпочтительного направления, связанного с решением тех или иных задач.
Чтобы получить максимально правдивые результаты, на вопросы нужно отвечать честно, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Также важно отбросить все знания, которые были до этого, и постараться пройти тест так, как будто ты выбираешь профессию первый раз в жизни. Не следует забывать о том, что итоговые результаты являются только рекомендательными, а какую-то конкретную деятельность нужно подбирать самостоятельно, ориентируясь на определённые навыки, возможность дополнительно учиться, наличие поддержки от родных и т.п.
Вопросы онлайн теста «Какая работа мне подходит?»:
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