Очень часто не только после окончания какого-либо высшего учебного заведения, но и в процессе трудовой деятельности человек начинает сомневаться в том, правильный ли выбор профессии он сделал. В таком случае нужно ещё раз постараться ответить себе на вопрос, какая работа мне подходит? Онлайн тест поможет пролить свет на индивидуальные склонности. Он не покажет точное название профессии, но сориентирует в выборе наиболее предпочтительного направления, связанного с решением тех или иных задач.

Чтобы получить максимально правдивые результаты, на вопросы нужно отвечать честно, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Также важно отбросить все знания, которые были до этого, и постараться пройти тест так, как будто ты выбираешь профессию первый раз в жизни. Не следует забывать о том, что итоговые результаты являются только рекомендательными, а какую-то конкретную деятельность нужно подбирать самостоятельно, ориентируясь на определённые навыки, возможность дополнительно учиться, наличие поддержки от родных и т.п.

Вопросы онлайн теста «Какая работа мне подходит?»:

1. Когда ты усиленно обдумываешь какой-то новый проект, задачу или просто решаешь какую-то житейскую проблему, ты можешь:



Продуктивно размышлять при отсутствии сильных отвлекающих факторов.

Делать это в любой обстановке, даже при поездке в общественном транспорте или ежедневном приготовлении ужина.

Увлечься до такой степени, что абсолютно забываешь про сон и еду.

Серьёзно размышлять о чём-либо только в тишине и полном одиночестве.



