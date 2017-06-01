7 признаков симпатии со стороны мужчины

Не можете разобраться, какие чувства испытывает к вам мужчина? Отбросьте лишние догадки и внимательно присмотритесь к его поведению. Если мужчина действительно заинтересован, вы непременно это увидите. Достаточно знать главные признаки симпатии со стороны мужчины.

Принято считать, что именно мужчины являются инициаторами романтических отношений. Однако, по поведению некоторых представителей сильного пола бывает трудно понять, симпатизирует ли он вам, либо же оказывает знаки внимания из вежливости. В силу природной низкой эмоциональности, иногда мужчины не могут открыто выражать свои чувства, предпочитая пускать ситуацию на самотёк. Но, к счастью, существуют сигналы, которые буквально «кричат» о его заинтересованности. Речь идёт о жестах, словах и поступках, которые проявляются в поведении влюблённых парней.

Признаки симпатии со стороны мужчины

Вот 7 признаков симпатии, которые говорят, что мужчина заинтересован женщиной.

Признак №1 - жесты симпатии

Мимика и жесты - невербальный «язык» нашего тела, управлять которым практически невозможно. Находясь в обществе женщины, которая вызывает у мужчины симпатию, его тело буквально «устремляется» навстречу к ней. Это выражается в копировании ваших жестов, открытом зрительном контакте, улыбке, ненавязчивых прикосновениях и т.д. Если мужчина желает понравиться объекту своей страсти, он неосознанно использует «жесты прихорашивания», а именно - поправляет воротник или галстук, приглаживает волосы и т.д. Кроме того, симпатия парня выражается в пронзительном и внимательном взгляде. Доказано, что если мужчина влюблён, то при разговоре большую часть времени он смотрит в глаза и на лицо своей собеседницы.

Признак №2 - он инициирует общение

В каждом влюблённом мужчине просыпается инстинкт охотника. У современных представителей сильного пола этот инстинкт выражается в том, что они ненавязчиво «просачиваются» в жизнь своих возлюбленных, становясь её неотъемлемой частью. Мужчина, который по-настоящему заинтересован в женщине, будет делать всё возможное, чтобы чаще проводить с ней время. Если отношения ещё не зашли в разряд дружественно-романтических, он будет инициировать общение даже по самым незначительным поводам. Если же вы уже находитесь в конфетно-букетном периоде, влюблённый мужчина постарается проводить с вами как можно больше времени, даже в ущерб своим личным делам, отдыху и встречам с друзьями.

Признак №3 - он шутит с вами

«Хочешь влюбить в себя женщину - рассмеши её». Именно так гласит народная мудрость, которая отлично проявляется в поведении заинтересованных представителей сильного пола. Влюблённый мужчина не станет «грузить» вас своими проблемами и душевными травмами, ведь подсознательно он понимает, что вызвать ответную симпатию можно только с помощью положительных эмоций. Именно поэтому в начале отношений многие парни играют роль «весельчаков» и «заводил», которые сыплют анекдотами и смешными историями из своего детства.

Признак №4 - он проявляет заботу и внимательность

Влюблённость - лучшее средство развить в мужчинах заботливость и внимательность. Когда мужчина искренне заинтересован в женщине, он ставит её интересы и потребности выше своих. Именно поэтому он всегда назначает свидания там, где удобно вам, помнит о ваших планах, старается угодить вашим вкусам и интересам. Когда заинтересованность носит глубокий характер, парень не только интересуется вашими делами и самочувствием, но и старается сделать вашу жизнь лучше. Он встречает вас с работы, приглашает в уютные кафетерии, помогает по хозяйству, а также делает множество других приятных мелочей.

Признак №5 - он советуется с вами

Те, кого мы действительно любим, становятся главными людьми в нашей жизни. А это значит, что их мнение является для нас очень важным. Понять, что симпатия мужчины перерастает в искреннюю заинтересованность, можно по очень простому признаку - он начинает советоваться с вами и интересоваться вашим мнением по тому или иному вопросу. Это может быть что угодно, начиная от рабочих проблем и заканчивая покупкой нового костюма. Советуясь с вами, мужчина хочет вовлечь вас в свою жизнь, чтобы вы стали ещё ближе.

Признак №6 - он радует вас подарками и сюрпризами

Делая подарки, мужчина не только повышает свою значимость в ваших глазах, но и пытается доставить вам приятные эмоции. На мужском языке любви подарки и сюрпризы без повода являются высшей степенью заботливости и внимательности. С помощью ваших любимых сладостей, милых букетов и забавных сувениров мужчина выражает свою симпатию и заинтересованность. Если вы получили от мужчины неожиданный подарок, можете не сомневаться, вы действительно ему нравитесь. И здесь важен не сам подарок, а то, что мужчина потратил время и силы, выбирая его.

Признак №7 - он знакомит вас со своими друзьями и родственниками

Если мужчина приглашает вас на отдых со своими друзьями или родственниками, это значит, что он уже видит вас в роли своей девушки. В большинстве своём представители сильного пола очень зависимы от чужого мнения, поэтому они не станут вводить в «свой» круг тех, с кем не намерены строить серьёзные отношения. Кроме того, знакомство со своими близкими людьми может означать желание «похвастаться» вами. В любом случае, этот сигнал говорит лишь о том, что вы действительно сильно заинтересовали его.





Несмотря на то, что все мы разные и наделены разными характерами и манерами поведения, влюблённость делает людей похожими друг на друга. Если мужчина действительно заинтересован вами, в его поведении обязательно проявятся те или иные признаки симпатии.