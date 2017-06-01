Как начать и не бросить новую жизнь с понедельника: 6 советов для худеющих девушек

Ну, вот он наступил - очередной понедельник, новый месяц или год, с которого должна была начаться новая жизнь и путь к стройному и здоровому телу. А лишние килограммы, одышка и нелюбовь смотреть в зеркало всё ещё при вас. Эти полезные советы для худеющих девушек помогут вам начать и не бросить новую жизнь.

Полезные советы для худеющих девушек

Что же мешает похудеть? Плохая погода? Отсутствие тренажёрного зала рядом? Или времени свободного не хватает? Давайте будем честными - это очередные отговорки. Как же сделать так, чтобы в понедельник начать новую жизнь и не бросить её во вторник? Вот несколько советов для тех, кто решил заняться собой всерьёз.

Совет №1. Подумайте о здоровье

Красивая фигура, внимание противоположного пола, возможность выбора модной одежды в магазине и прочие прелести стройности - это всё хорошо, это всё нужно. Но, если вы никак не можете решиться на похудение, подумайте о своём здоровье. Каждый лишний килограмм - это +1 к возможности развития таких серьёзных заболеваний, как гипертония, артрит, инфаркт миокарда и сахарный диабет.

Продолжительность жизни тучных людей в среднем на 12 лет меньше, чем у стройных. Увеличивается риск возникновения онкологических заболеваний. У женщин с лишним весом наблюдается разлад в половой системе: переизбыток эстрогена приводит к проблемам с менструальным циклом и зачатием. И что, кусок торта или очередная порция картофеля-фри этого стоит?

Совет №2. Измените отношение к еде

Мы живём в обществе потребления, в котором принято хотеть всего и побольше. Мы покупаем всё больше и больше, стремимся к новым целям и теряем чувство меры. И в еде так: аппетитные запахи, манящие витрины, постоянные акции и скидки в супермаркетах, всё новые и новые соусы и деликатесы, затейливые блюда в ресторанах и поклонение дорогой еде - всё это манит и зовёт, волнует, заставляет желать и покупать, покупать, покупать…

Пора остановиться и подумать о том, что еда - это просто «топливо», способ получения энергии для жизнедеятельности. И жизнь дана нам не для чревоугодия, а для наслаждения совсем другими ценностями. Насытиться вполне можно кашей, куском мяса и простым овощным салатом. Перестав раздражать свои вкусовые рецепторы новыми, смешанными вкусами, вполне возможно научиться получать удовольствие от овсянки на воде такое же, как от красной икры. А культ еды выгоден производителям и магазинам.

Совет №3. Плавно и постепенно

Что чаще всего делают решительно настроенные на похудение люди в начале своего пути? Они резко меняют своё питание - никаких конфет и булочек, какао и жареной картошки. Теперь в рационе только зелёный чай, зелёные овощи и зелёная гречка. Но надолго такого настроя не хватит. Вы «сдуетесь» уже через 3-5 дней и решите, что «я себе и такой нравлюсь, незачем так страдать».

А не надо торопиться. Медленная и плавная замена приоритетов - вот то, что не испугает организм и подсознание. Например, вы любите соки из пакетов - вкусные, насыщенные, но абсолютно неполезные и с высоким содержанием сахара. А пить надо простую воду, но это же ещё заставить себя надо. Начинайте постепенно заменять напитки из магазина соками собственного приготовления. Купите себе наконец-то соковыжималку или достаньте её с антресоли. Затем можно перейти на морсы и смузи из свежих или замороженных ягод. Следующим этапом может стать вода с лимоном и небольшим количеством мёда, а там уже и до чистой воды недалеко.

Совет №4. Подготовьте близких

Наша семья - это защита, отдушина, источник радости и счастья. И, в то же время, близкие иногда становятся чуть ли не главным препятствием на пути к стройности. Вы хотите измениться, вы настроены решительно, а они - нет, их всё устраивает. И тут начинается: «Да тебе и так хорошо», «Зачем тебе эти глупости, всё равно долго не продержишься», «Доченька, я тебе пирог принесла твой любимый» и дальше по списку.

Соберите всех, чтобы много раз не повторять, и торжественно объявите, что вы решили похудеть окончательно и бесповоротно. Расскажите почему, упомяните важность этого для здоровья, в конце концов, скажите, что доктор настоятельно советовал. Попросите помочь или просто не мешать - не предлагать вкусности, не комментировать рацион, не отвлекать во время выполнения упражнений.

Не ругайтесь, не спорьте, не пытайтесь втянуть в «секту худеющих» - пусть просто помогут своей молчаливой поддержкой. А если родные решат, что это очередная ваша попытка, просто дотерпите до первых результатов - тогда они сами всё увидят и поверят в вас.

Совет №5. Найдите соратников

Один в поле не воин, а худеть в одиночку и вовсе тоскливо. Ищите таких же жаждущих стройности - среди подруг, коллег, знакомых. Вступайте в группы худеющих в соцсетях/вайбере/скайпе, регистрируйтесь на форумах для похудения, ведите онлайн-дневники или блоги, участвуйте в челлендж-марафонах. Ваша задача - окружить себя людьми с похожими целями и теми же убеждениями. Чем больше будет таких соратников, тем легче в моральном плане вам будет.

Отлично, если ваша подруга или родственница (вообще шикарно, если муж/парень) присоединятся к вашему похудению. Обсуждать волнующие темы, делиться удачами и обговаривать пути решения проблем с кем-то близким по духу - всё это очень поддерживает и мотивирует, придаёт силы и не даёт расслабиться.

Совет №6. Ищите информацию

Вы должны не просто худеть, а худеть с умом, с максимальной пользой для здоровья. А для этого просто необходимо понимание того, что происходит в вашем организме вообще и во время сбрасывания лишнего веса в частности. Учебники по физиологии, анатомии и диетологии могут помочь, но обычно скучны и вызывают только сумбур в голове, поэтому лучше искать информацию в более понятных источниках.

Читайте статьи (только не в женских журналах или пабликах с мотиваторами), а в серьёзных печатных и интернет-изданиях. Смотрите видео-каналы известных спортсменов и тренеров, посещайте специализированные форумы, спрашивайте совета у тех, кто успешно прошёл путь к стройной фигуре. Чем больше нужных знаний вы получите, тем спокойнее вы будете относиться к похудению, быстрее выстроите свою систему питания и физических нагрузок.

Худеть комфортно, уверенно, стабильно, без вреда здоровью можно. Но для этого надо отнестись к этому процессу с самого начала не как к очередной попытке, а настроиться на радикальные перемены в жизни. Придётся изменить своё мышление, систему питания и физическую активность, пересмотреть жизненные ценности и отношение к окружающим, определить чёткую цель и научиться преодолевать проблемы. Но в итоге вас ждёт не только красивая фигура, крепкое здоровье и уверенность в себе. Вы обретёте силу воли и целеустремлённость, которые позволят вам быть победителем по жизни.