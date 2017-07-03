5 признаков, что муж больше не любит жену

Муж стал невнимательным, раздражительным или безразличным? Как понять, что муж разлюбил? Возможно, ваша семья переживает кризисный момент. Но также не исключено, что его чувства по отношению к вам угасли. Читайте в нашей статье о признаках, которые указывают, что муж больше не любит вас.

Любовь и семья - слова, воспринимаемые многими как синонимы. Вступая в брак, всем нам хочется, чтобы любовь и привязанность продлились вечно. Однако, нередко происходит так, что на пути жизненных проблем и забот любовь отходит в сторону, уступая место обязанностям и привычкам. Угасание чувств между супругами можно списать на кризис в семейной жизни. Но нельзя тешить себя напрасными иллюзиями. Если любовь ушла окончательно и бесповоротно, намного лучше отпустить её, чтобы начать жизнь с новой страницы.

Муж больше не любит жену, признаки

Осознавать, что супруг больше не любит вас, невероятно больно. Но, если это действительно произошло, нужно смотреть правде в глаза, чтобы не терять время, спасая то, чего спасти нельзя. Вот 5 признаков, указывающих на то, что муж больше не любит вас.

1. Муж отдаляется от вас

Любовь умирает медленно. Начало конца приходится на эмоциональное отдаление друг от друга, которое проявляется в мелочах. Например, супруг реже делится с вами своими переживаниями, забывает об обещаниях, не замечает вашего настроения. Постепенно мелочи накапливаются и обретают масштабы снежного кома. Он не стремится проводить с вами время, не строит планов на будущее, а все ваши разговоры сводятся к обсуждению бытовых обязанностей или ссорам. Однажды вы заметите, что некогда заботливый и внимательный супруг превратился в чужого человека, который по каким-то непонятным причинам живёт с вами в одном доме. Как бы сильно мужчина ни старался, он не сможет скрыть отсутствие любви. Вместе с этим чувством погибает и интерес к жизни партнёра.

2. Раздражение и упрёки

Осознавать, что любви больше нет, больно не только для того, кого не любят, но и для того, кто теряет это чувство. Психологически человек устроен так, что в проблемах гораздо легче винить кого-то, но не себя. Именно поэтому угасание любви часто проявляется в виде раздражения на некогда любимого партнёра. Мужчине может казаться, что во всём виновата женщина, и если бы она поступала иначе, он бы и дальше любил её. В жизни такая реакция проявляется в виде бесконечных упрёков. Мужчина, который не любит, раздражается буквально по любому поводу и даже без него. Например, ему вдруг перестаёт нравиться, как вы готовите, как одеваетесь, как воспитываете детей. Иногда кажется, что мужчина словно провоцирует конфликты и ссоры. И это действительно так, ведь подсознательно он хочет, чтобы вы первая признались в отсутствии чувств, тем самым сняв с него ответственность за разрушенную семью.

3. Муж стал безразличным

Безразличие - верный признак отсутствия любви. Он не слушает вас, не интересуется вашими делами, не старается проявить инициативу. Если вы пытаетесь поговорить «по душам», он либо уходит от разговора, либо диалог заканчивается конфликтом. Мужчина может по-прежнему выполнять свои бытовые и супружеские обязанности, но вы чувствуете, что он делает это по инерции, не проявляя никаких эмоциональных усилий. Безразличие проявляется и в невнимательности по отношению к вам. Он часто забывает о важных датах, о ваших просьбах, не проявляет заботу. Если такое поведение не обусловлено серьёзными проблемами в жизни мужчины, гадать здесь нечего - он разлюбил вас.

4. Муж живёт своей жизнью

Мужчина, который больше не любит, стремится на свободу. Из жизни постепенно улетучиваются совместные посиделки с друзьями, романтический отдых на выходных, планы на отпуск. Отныне своё свободное время мужчина проводит сам. Или не сам. Однако, вас в свои планы он не посвящает. Эмоциональное отдаление влечёт за собой отдаление и на физическом уровне. Ему вдруг становится тесно рядом с вами, и он всеми силами стремится проводить как можно больше времени без вас.

5. Отсутствие физического контакта

Любовь - это влечение на эмоциональном и физическом уровне. Речь идёт не только об интимной близости. Любящим людям приятно прикасаться друг к другу, чувствовать друг друга. Если в паре отсутствует физический контакт в виде ненавязчивых прикосновений, поцелуев и объятий, значит, чувство любви иссякло. И, конечно же, отсутствие любви проявляется и в интиме, который становится однообразным, постепенно сходя на «нет».