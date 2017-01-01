Какое эфирное масло вам подходит? Онлайн тест

Ароматические масла, наряду с растительными, являются популярнейшим натуральным продуктом, широко использующимся в медицине и косметологии. Их оригинальные целебные свойства часто применяют в качестве антисептического, противовоспалительного, бактерицидного, противомикробного и регенерирующего средства. Многие эфирные масла благоприятно действуют на нервную систему, активизируют кровообращение, снимают напряжение и повышают работоспособность. Но чаще всего их применяют как косметическое средство, так как они способствуют восстановлению красоты кожных покровов и волос, а также очищают организм от шлаков и токсинов. Однако, нужно осторожно использовать ароматические масла, ведь даже самое полезное средство может негативно отразиться на организме, если его неправильно применять.

Этот тест поможет разобраться, какое эфирное масло вам подходит.

Вопросы теста «Какое эфирное масло вам подходит?»

1. Использовали ли вы когда-нибудь эфирные масла?



Иногда я пользуюсь ими

Только для ванны

Конечно. Они – прекрасное косметическое средство



