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Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Бывает так, что мужчина и женщина впервые встречаются, начинают общаться и их не покидает чувство, что они были знакомы уже много лет – договаривают друг за другом фразы, понимают с полуслова и полувзгляда. Часто такое происходит, если между ними есть кармическая связь, которая возникает тогда, когда в прошлой жизни у них возникали эмоциональные вспышки или же остались какие-либо долги, то есть они не смогли решить какие-то ситуации, поэтому те и зависли в воздухе. Судьба, устроив им встречу, даёт шанс избавиться от следов прошлого, расставшись навсегда, или же, наоборот, сблизиться.

 

Как же понять, является ли знакомство случайным или же предопределённым судьбой? Можно обратиться к ясновидцам, погадать на картах или рунах, а также составить астрологический прогноз. И есть ещё один метод, который легко использовать в домашних условиях – нумерологический. Для этого необходимо от числа дня рождения мужчины и женщины отнимать 22 (двойственное число, которое может как привлекать, так и отталкивать, именно так складываются кармические отношения). Например, мужчина родился 8 мая 1972 года (его число дня рождения: 8+5+1+9+7+2=32), а женщина родилась 2 сентября 1979 года (её число дня рождения: 2+9+1+9+7+9=37). Складываем эти два числа: 32+37=69; и вычитаем 22, доведя до числа, меньшего или равного 22: 69-22-22-22=3. Число этой пары – 3.

 

Рассчитать кармические отношения по дате рождения:

 

Значение чисел в нумерологии

 

Единица. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Такие кармические отношения будут довольно сложными, так как партнёры будут постоянно соперничать за право быть лидером. Чтобы сохранить такой союз, важно придерживаться золотой середины.

Двойка. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Такие отношения тяжело назвать кармическими, так как здесь важнее любовь. В союзе царит нежность и взаимопонимание, что обычно не присуще кармическому браку. Супруги часто доживают до золотой свадьбы.

Тройка. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Если этот брак назвать кармическим, то только с одной оговоркой: у партнёров карма – жить всегда в любви. Их союз держится на трёх китах – доверие, романтика и взаимоуважение. Главное, чтобы никто посторонний не вмешивался в их гармоничные отношения.

Четвёрка. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

В этих кармических отношениях наблюдается полный патриархат. Они постоянно ругаются, притом на повышенных тонах, напоминая итальянскую семью, в чём, скорее всего, есть доля правды, возможно, в прошлой жизни они жили в Италии и были страстными и ревностными супругами.

Пятёрка. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Такой брак можно считать однозначно кармическим, потому что именно в нём наблюдаются такие закономерности, как: один из партнёров более чем на семь лет старше другого или однополые партнёры. Один из супругов будет наставником, второй – учеником.

Шестёрка. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Прочные отношения, что обычно не присуще кармическому браку, поэтому такой союз можно назвать крепким и долговечным, где царит уважение и взаимопонимание, но не любовь. Обоих это устраивает.

Семёрка. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Такой брак нельзя считать кармическим – партнёры независимы друг от друга как морально, так и эмоционально. Много времени проводят врозь, обожают путешествовать.

Восьмёрка. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Этот союз скорее деловой, чем любовный, поэтому о кармических отношениях даже не стоит и говорить. В таком браке оба будут счастливы, так как могут полностью доверять друг другу, не боясь быть обманутым.

Девятка. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Супруги живут каждый своей отдельной жизнью, что неприемлемо для кармических отношений, поэтому такой союз очень быстро распадётся.

Десятка. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

В таком союзе важнее финансовые отношения, которые недопустимы для кармического брака, поэтому о нём и не стоит говорить. Партнёры в таком союзе обычно счастливы, если только рядом нет третьего – ребёнка, родителей или других родственников.

Одиннадцать. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Кармический брак, в котором каждый тянет одеяло на себя, из-за чего очень страдает, но расстаться такие партнёры не могут. Даже если они и решатся на разрыв – судьба их снова сведёт.

Двенадцать. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Эти кармические отношения будут тяжело складываться для прекрасной половины – супруг будет постоянно ходить налево, но изменить что-то не получится. Скорее всего, в прошлой жизни он был покинут своей любимой ради другого мужчины. Это своеобразная месть женщине за прошлые обиды.

Тринадцать. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Неблагоприятные кармические отношения, которые невозможно закончить сейчас, поэтому брак будет короткий и очень сложный.

Четырнадцать. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Кармические отношения будут короткие, но запоминающиеся. Есть большая вероятность, что супруги вскорости расстанутся, но навсегда сохранят дружбу.

Пятнадцать. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Это неискренние кармические отношения – обман, шантаж и измены обоих партнёров. Скорее всего, в этой жизни закончить их не получится, если не начать работу над собой и своими пороками. Чтобы не мучить друг друга, лучше сразу же порвать.

Шестнадцать. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Сексуальное влечение, колоссальная страсть, но не более – семью партнёрам не получится создать. Даже если пара и решится на брак, то он будет очень короткий, так как кармически они не должны быть вместе.

Семнадцать. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Эта пара не будет счастлива в браке, но изменить они ничего не смогут, так как кармически зависимы друг от друга. Улучшить совместное существование возможно только при игнорировании пороков друг друга.

Восемнадцать. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

В таком союзе не стоит говорить о кармической связи, скорее, это брак двух любящих сердец, которые пронесут свои чувства через всю жизнь.

Девятнадцать. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Сложности в таком браке могут возникнуть, но они не будут иметь кармический характер, тут будет конфликт характеров, которые очень разные. Однако, супруги смогут найти точки соприкосновения, чтобы прожить счастливую семейную жизнь.

Двадцать. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

В такой паре будут царить нежные кармические отношения, которые продлятся всю жизнь. В таком браке рождается много детей. Супруги проживут душа в душу, будут рядом и в радости, и в горести.

Двадцать один. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

В семье могут возникнуть проблемы, но только в первый год совместной жизни. Они не будут связаны с кармой, так как мужчина и женщина не связаны друг с другом такими отношениями. Супруги будут уважать друг друга и ценить интересы и желания своего партнёра.

Двадцать два. Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

В этой паре 100% кармические отношения – сегодня они не могут терпеть друг друга, а завтра не проживут и минуты без голоса и поцелуя своего партнёра. В начале недели они строят совместные планы на будущее, а в воскресенье – отправляются в длительные командировки. Они часто и бурно ругаются и также громко примиряются. Они живут как на пороховой бочке, но поменять ничего не могут.

 (голосов: 1)
Автор: Нумерология на Signorina.ru
Сегодня, 07:52

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