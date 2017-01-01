Нумерология: Кармические отношения по дате рождения партнёров

Бывает так, что мужчина и женщина впервые встречаются, начинают общаться и их не покидает чувство, что они были знакомы уже много лет – договаривают друг за другом фразы, понимают с полуслова и полувзгляда. Часто такое происходит, если между ними есть кармическая связь, которая возникает тогда, когда в прошлой жизни у них возникали эмоциональные вспышки или же остались какие-либо долги, то есть они не смогли решить какие-то ситуации, поэтому те и зависли в воздухе. Судьба, устроив им встречу, даёт шанс избавиться от следов прошлого, расставшись навсегда, или же, наоборот, сблизиться.

Как же понять, является ли знакомство случайным или же предопределённым судьбой? Можно обратиться к ясновидцам, погадать на картах или рунах, а также составить астрологический прогноз. И есть ещё один метод, который легко использовать в домашних условиях – нумерологический. Для этого необходимо от числа дня рождения мужчины и женщины отнимать 22 (двойственное число, которое может как привлекать, так и отталкивать, именно так складываются кармические отношения). Например, мужчина родился 8 мая 1972 года (его число дня рождения: 8+5+1+9+7+2=32), а женщина родилась 2 сентября 1979 года (её число дня рождения: 2+9+1+9+7+9=37). Складываем эти два числа: 32+37=69; и вычитаем 22, доведя до числа, меньшего или равного 22: 69-22-22-22=3. Число этой пары – 3.

Рассчитать кармические отношения по дате рождения:

Дата вашего рождения: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Дата рождения вашего партнёра: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017





Значение чисел в нумерологии

Такие кармические отношения будут довольно сложными, так как партнёры будут постоянно соперничать за право быть лидером. Чтобы сохранить такой союз, важно придерживаться золотой середины.

Такие отношения тяжело назвать кармическими, так как здесь важнее любовь. В союзе царит нежность и взаимопонимание, что обычно не присуще кармическому браку. Супруги часто доживают до золотой свадьбы.

Если этот брак назвать кармическим, то только с одной оговоркой: у партнёров карма – жить всегда в любви. Их союз держится на трёх китах – доверие, романтика и взаимоуважение. Главное, чтобы никто посторонний не вмешивался в их гармоничные отношения.

В этих кармических отношениях наблюдается полный патриархат. Они постоянно ругаются, притом на повышенных тонах, напоминая итальянскую семью, в чём, скорее всего, есть доля правды, возможно, в прошлой жизни они жили в Италии и были страстными и ревностными супругами.

Такой брак можно считать однозначно кармическим, потому что именно в нём наблюдаются такие закономерности, как: один из партнёров более чем на семь лет старше другого или однополые партнёры. Один из супругов будет наставником, второй – учеником.

Прочные отношения, что обычно не присуще кармическому браку, поэтому такой союз можно назвать крепким и долговечным, где царит уважение и взаимопонимание, но не любовь. Обоих это устраивает.

Такой брак нельзя считать кармическим – партнёры независимы друг от друга как морально, так и эмоционально. Много времени проводят врозь, обожают путешествовать.

Этот союз скорее деловой, чем любовный, поэтому о кармических отношениях даже не стоит и говорить. В таком браке оба будут счастливы, так как могут полностью доверять друг другу, не боясь быть обманутым.

Супруги живут каждый своей отдельной жизнью, что неприемлемо для кармических отношений, поэтому такой союз очень быстро распадётся.

В таком союзе важнее финансовые отношения, которые недопустимы для кармического брака, поэтому о нём и не стоит говорить. Партнёры в таком союзе обычно счастливы, если только рядом нет третьего – ребёнка, родителей или других родственников.

Кармический брак, в котором каждый тянет одеяло на себя, из-за чего очень страдает, но расстаться такие партнёры не могут. Даже если они и решатся на разрыв – судьба их снова сведёт.

Эти кармические отношения будут тяжело складываться для прекрасной половины – супруг будет постоянно ходить налево, но изменить что-то не получится. Скорее всего, в прошлой жизни он был покинут своей любимой ради другого мужчины. Это своеобразная месть женщине за прошлые обиды.

Неблагоприятные кармические отношения, которые невозможно закончить сейчас, поэтому брак будет короткий и очень сложный.

Кармические отношения будут короткие, но запоминающиеся. Есть большая вероятность, что супруги вскорости расстанутся, но навсегда сохранят дружбу.

Это неискренние кармические отношения – обман, шантаж и измены обоих партнёров. Скорее всего, в этой жизни закончить их не получится, если не начать работу над собой и своими пороками. Чтобы не мучить друг друга, лучше сразу же порвать.

Сексуальное влечение, колоссальная страсть, но не более – семью партнёрам не получится создать. Даже если пара и решится на брак, то он будет очень короткий, так как кармически они не должны быть вместе.

Эта пара не будет счастлива в браке, но изменить они ничего не смогут, так как кармически зависимы друг от друга. Улучшить совместное существование возможно только при игнорировании пороков друг друга.

В таком союзе не стоит говорить о кармической связи, скорее, это брак двух любящих сердец, которые пронесут свои чувства через всю жизнь.

Сложности в таком браке могут возникнуть, но они не будут иметь кармический характер, тут будет конфликт характеров, которые очень разные. Однако, супруги смогут найти точки соприкосновения, чтобы прожить счастливую семейную жизнь.

В такой паре будут царить нежные кармические отношения, которые продлятся всю жизнь. В таком браке рождается много детей. Супруги проживут душа в душу, будут рядом и в радости, и в горести.

В семье могут возникнуть проблемы, но только в первый год совместной жизни. Они не будут связаны с кармой, так как мужчина и женщина не связаны друг с другом такими отношениями. Супруги будут уважать друг друга и ценить интересы и желания своего партнёра.

В этой паре 100% кармические отношения – сегодня они не могут терпеть друг друга, а завтра не проживут и минуты без голоса и поцелуя своего партнёра. В начале недели они строят совместные планы на будущее, а в воскресенье – отправляются в длительные командировки. Они часто и бурно ругаются и также громко примиряются. Они живут как на пороховой бочке, но поменять ничего не могут.