Почему мужчины изменяют жёнам, но не уходят? Секреты психологии

Почему мужчины изменяют своим жёнам, но не уходят? То, что мужская измена - это довольно распространённое явление, ни для кого не является секретом. По статистике семейных психологов «любовь на стороне» случается более чем у трети женатых мужчин. Кто-то объясняет измену полигамностью, кто-то - отсутствием любви, а кто-то воспринимает её как предательство и знак мужского эгоизма. Но что интересно: изменяют многие, а уходят к любовницам лишь единицы.

Большинство представителей сильного пола годами «играет на двух фронтах», успешно обманывая и своих жён, и своих новых пассий. Когда измена перерастает в длительные постоянные отношения, возникает логичный вопрос - почему мужчина не может расставить все точки над «ё», чтобы уйти туда, где ему лучше? Постараемся разобрать самые распространённые причины такого поведения с точки зрения мужской психологии.

Почему мужчины изменяют своим жёнам, но не уходят

1. Его всё устраивает

Иметь семью и любовницу очень удобно. Семья даёт мужчине уют, комфорт и чувство защищённости, а любовница - эмоции и разнообразие. Если мужчине удаётся вести двойную игру, этот сюжет может тянуться годами. При этом мужчина даже не думает менять привычный уклад жизни. Когда нужно, он играет роль заботливого семьянина, а когда есть время - отдыхает в роли любвеобильного мачо.

2. Он боится перемен

Возможно, мужчина действительно влюблён и, может быть, он на самом деле задумывается о разводе. Однако, расставание с женой влечёт за собой большие жизненные перемены, к которым мужчина не всегда готов. Оснований для этого может быть множество. Например, он не уверен в своих чувствах к любовнице или её чувствах к нему. Также мужчины часто боятся новых трудностей и новых бытовых проблем. Если в браке угасли его чувства к жене, где гарантия, что точно так же не произойдёт и в новых отношениях?

3. Он боится осуждения

Брак - это стабильность и благополучие. По крайней мере, так видится со стороны. Несмотря на то, что брак состоит только из двух участников, в нём задействовано очень много лиц. У каждой семейной пары есть общие друзья, семейные встречи, отношения с родителями и родственниками. Развод и роман с новой женщиной - это всегда риск, т.к. не известно, как данный факт будет воспринят окружающими. Проще говоря, мужчины боятся осуждения со стороны близких людей.

4. Его держит чувство долга

Вступая в брак, мужчина дал слово заботиться и любить свою супругу. Возможно, жизнь внесла в эти слова свои коррективы: чувства со временем угасли, а в сердце мужчины поселилась новая любовь. Если мужчина наделён повышенным чувством ответственности и консервативными взглядами, ему будет очень сложно оставить жену. Чувствуя свою вину перед ней, он скорее предпочтёт обманывать обеих женщин, чем решится на кардинальный поступок. Ведь, если развод произойдёт по его инициативе, это будет означать, что он не сдержал своих обещаний.

5. Он не хочет оставлять детей

Если в браке есть дети, решиться на развод вдвойне сложнее. Мужчина может изменять и может совсем не любить жену, но, если он живёт в семье, дети воспринимают его как заботливого папу. Не известно, как будут развиваться его отношения с детьми в случае развода. Кроме того, мужчина может бояться, что после развода бывшая жена запретит ему общаться с детьми или будет настраивать их против него.

6. Он не уверен в своих чувствах

Взрослый мужчина понимает, что страсть и влюблённость - чувства отнюдь не вечные. Возможно, сейчас он испытывает к своей возлюбленной искреннюю симпатию, но кто знает, что произойдёт через год или два? Мужчина, трезво смотрящий на жизнь, прекрасно осознаёт, что опрометчивые поступки часто приводят к губительным последствиям. Проще говоря, мужчина не уверен в своей новой любви и он не знает, удастся ли ему построить счастливые отношения.

7. Он не уверен в чувствах любовницы

Прямо противоположная ситуация. Возможно, мужчина уверен в своих чувствах и готов на кардинальные изменения в жизни. Однако, это совсем не значит, что того же хочет и его возлюбленная. Если мужчина не уверен в искренности чувств своей любовницы, ему будет очень сложно уйти из семьи. Такая ситуация также может длиться очень долго.

8. Материальные проблемы

Иногда причина, из-за которой мужчина изменяет, но не уходит, довольно прозаична и кроется она в материальных проблемах. Уйдя к другой женщине, мужчина будет вынужден заново обустраивать быт и жильё, что не всегда возможно. Если мужчина не уверен, что «потянет» новую семью материально, ему будет проще оставить всё как есть.

9. Он любит жену

Измена - это не всегда признак отсутствия любви к законной супруге. Человеческие чувства многогранны и необъяснимы, и в них вполне могут уживаться любовь и симпатия к двум женщинам. Если мужчина по-прежнему любит свою жену, он ни за что не уйдёт от неё даже при наличии романов на стороне. Возможно, в изменах он ищет разнообразия, эмоций или новых чувств, и уход из семьи не входит в его планы.

Измена - это очень болезненная и неприятная ситуация, но далеко не всегда она является катастрофой. Столкнувшись с изменой, важно понять мотивы партнёра и постараться взглянуть на ситуацию его глазами.