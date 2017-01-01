Что это, кармическая любовь? Онлайн тест

В течение жизни мы встречаем на своём пути множество людей: кто-то становится близким другом, кто-то просто прохожим, а кто-то оставляет неизгладимый след в судьбе, притом есть такое ощущение, что этот след берёт начало из прошлой жизни. В таких отношениях человек становится неподвластен себе, чувство любви к партнёру становится настолько сильным, что они скорее довлеют над ним, он не может управлять собой и своими эмоциями, просто не может жить без своей любви, она для него как глоток воздуха, получив который, человек начинает чувствовать душевное тепло. Оно его окутывает и никогда не отпускает. Такая любовь называется кармической связью, разорвать которую невозможно.

Если вы чувствуете, что именно она связала ваши сердца и души с партнёром, то пройдите онлайн-тест, который либо подтвердит ваши догадки, либо убедит в обратном.

Вопросы онлайн-теста: «Что это? Кармическая любовь?»:

1. Какая разница в возрасте между вами и вашим партнёром?



Менее 5 лет

5-7 лет

Более 7 лет



