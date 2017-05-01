Дети » Детские поделки » Открытка: детская поделка из пластилина к 9 мая

Открытка: детская поделка из пластилина к 9 мая

Чтобы сделать необычную объемную открытку к майскому празднику Дню Победы, нужно подготовить плотное бумажное основание, а вместо карандашей или красок использовать мягкий пластилин. Таким образом, получится не просто детская поделка из пластилина к 9 мая, а реалистичный 3D рисунок, который представить на конкурс в детском саду или школе. На своей победной открытке можно изобразить белую голубку – символ мира, цветущую яблоневую веточку – показатель весеннего месяца мая и, конечно, георгиевский полосатый узор – сувенир Великой Победы.

 

Открытка, детская поделка из пластилина к 9 мая: фото

 

Смотрите другие идеи детских поделок к 9 мая и 23 февраля.

Для лепки открытки к 9 мая возьмите:

  • белый картон размером 10 на 15 см;
  • голубой (очень мягкий) пластилин;
  • белый, розовый, желтый, коричневый, черный, оранжевый, красный пластилин;
  • зубочистку.

Как сделать детскую поделку-открытку к 9 мая своими руками

1) Возьмите все материалы для работы. С учетом лепки мелких деталей, работа у вас займет около часа, а также рекомендуется выполнять поделку с детьми школьного возраста.

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 1

 

2) Разомните голубой пластилин в руках и начинайте пальцами размазывать его по поверхности картона. Сдвигайте слои мягкой массы очень тщательно, чтобы слой получался очень тонким, сквозь него проглядывал белый фон.

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 2

 

3) Нанесите голубой пластилин на всю поверхность открытки. Разгладьте. Такой бело-голубой фон будет символизировать чистое безоблачное небо над головой.

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 3

 

4) Для формирования цифры 9 будем использовать знаменитую георгиевскую петлю. Вытяните кусочки оранжевого и черного пластилина в тонкие нити для дальнейшей работы.

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 4

 

5) Соберите в единую полосатую дорожку поочередно оранжевые и черные нити. Отрежьте небольшой полосатый отрезок. Завейте его в цифру 9 и приклейте под одну сторону подготовленного полотна открытки. Под цифрой 9 приклейте красные буквы «мая».

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 5

 

6) Отрежьте от белого бруска 4 порции для создания голубки.

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 6

 

7) Одну порцию превратите в мягкий шарик – будущее туловище и шею. Две других сделайте плоскими и продолговатыми, напоминающими расправленные крылья птицы, последней – придайте плоскую треугольную форму – это будет хвост голубки.

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 7

 

8) Вытяните туловище и шею с головой. Приклейте по бокам расправленные крылья, в нижней части добавьте хвост. Кончиком зубочистки нарисуйте продольные полосы на белые конечности.

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 8

 

9) Приклейте летящую птицу мира к открытке. Добавьте мелкие крошки красного и черного цветов вместо клюва, лапок и глаз.

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 9

 

10) Далее сделайте большое количество розовых круглых лепешек (очень маленького размера) и желтых бусинок. Они понадобятся для лепки яблоневых цветочков.

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 10

 

11) Приклейте коричневую колбаску, чтобы наметить направление яблоневой веточки. Сверху начинайте клеить мелкие цветочки, комбинируя вместе по 4 розовых лепестка, вставляя внутрь по маленькой желтой крупинке.

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 11

 

12) Наклейте очень густым слоем розовые цветочки. Каждый лепесток придавите зубочисткой для рельефа, также проткните каждую желтую серединку. По бокам приклейте несколько проглядывающих зеленых листиков.

 

Мастер-класс по созданию открытки, детской поделки из пластилина к 9 мая: фото 12

 

13) Открытка к 9 мая уже готова, но она будет смотреться более нарядно и необычно, если сделать простую яркую рамочку. Приклейте красную колбаску по окружности, нанесите зубочисткой насечки по всей длине.

 

Открытка, детская поделка из пластилина к 9 мая: фото

 

Смотрите также: Солдат из пластилина, детская военно-патриотическая поделка к 23 февраля и 9 мая.

 

Подарок ко Дню Победы получился ярким, солнечным, отвечающим тематике праздника. Размер полотна по желанию вы можете увеличить, чтобы получить настоящую картину – экспонат для выставки.

 

Открытка, детская поделка из пластилина к 9 мая: фото

 (голосов: 0)
Автор: Елена Николаева
Сегодня, 08:00
Фото: Елена Николаева

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

9 мая - День Победы 9 мая - День Победы
Выпускной 2017 Выпускной 2017
Причёски на выпускной 2017 Причёски на выпускной
Макияж на выпускной 2017 Макияж на выпускной

Дети:

» Развитие ребенка

» Детские поделки

» Беременность и роды

» Воспитание детей

» Новости о детях