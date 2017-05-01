Открытка: детская поделка из пластилина к 9 мая

Чтобы сделать необычную объемную открытку к майскому празднику Дню Победы, нужно подготовить плотное бумажное основание, а вместо карандашей или красок использовать мягкий пластилин. Таким образом, получится не просто детская поделка из пластилина к 9 мая, а реалистичный 3D рисунок, который представить на конкурс в детском саду или школе. На своей победной открытке можно изобразить белую голубку – символ мира, цветущую яблоневую веточку – показатель весеннего месяца мая и, конечно, георгиевский полосатый узор – сувенир Великой Победы.

Для лепки открытки к 9 мая возьмите:

белый картон размером 10 на 15 см;

голубой (очень мягкий) пластилин;

белый, розовый, желтый, коричневый, черный, оранжевый, красный пластилин;

зубочистку.

Как сделать детскую поделку-открытку к 9 мая своими руками

1) Возьмите все материалы для работы. С учетом лепки мелких деталей, работа у вас займет около часа, а также рекомендуется выполнять поделку с детьми школьного возраста.

2) Разомните голубой пластилин в руках и начинайте пальцами размазывать его по поверхности картона. Сдвигайте слои мягкой массы очень тщательно, чтобы слой получался очень тонким, сквозь него проглядывал белый фон.

3) Нанесите голубой пластилин на всю поверхность открытки. Разгладьте. Такой бело-голубой фон будет символизировать чистое безоблачное небо над головой.

4) Для формирования цифры 9 будем использовать знаменитую георгиевскую петлю. Вытяните кусочки оранжевого и черного пластилина в тонкие нити для дальнейшей работы.

5) Соберите в единую полосатую дорожку поочередно оранжевые и черные нити. Отрежьте небольшой полосатый отрезок. Завейте его в цифру 9 и приклейте под одну сторону подготовленного полотна открытки. Под цифрой 9 приклейте красные буквы «мая».

6) Отрежьте от белого бруска 4 порции для создания голубки.

7) Одну порцию превратите в мягкий шарик – будущее туловище и шею. Две других сделайте плоскими и продолговатыми, напоминающими расправленные крылья птицы, последней – придайте плоскую треугольную форму – это будет хвост голубки.

8) Вытяните туловище и шею с головой. Приклейте по бокам расправленные крылья, в нижней части добавьте хвост. Кончиком зубочистки нарисуйте продольные полосы на белые конечности.

9) Приклейте летящую птицу мира к открытке. Добавьте мелкие крошки красного и черного цветов вместо клюва, лапок и глаз.

10) Далее сделайте большое количество розовых круглых лепешек (очень маленького размера) и желтых бусинок. Они понадобятся для лепки яблоневых цветочков.

11) Приклейте коричневую колбаску, чтобы наметить направление яблоневой веточки. Сверху начинайте клеить мелкие цветочки, комбинируя вместе по 4 розовых лепестка, вставляя внутрь по маленькой желтой крупинке.

12) Наклейте очень густым слоем розовые цветочки. Каждый лепесток придавите зубочисткой для рельефа, также проткните каждую желтую серединку. По бокам приклейте несколько проглядывающих зеленых листиков.

13) Открытка к 9 мая уже готова, но она будет смотреться более нарядно и необычно, если сделать простую яркую рамочку. Приклейте красную колбаску по окружности, нанесите зубочисткой насечки по всей длине.

Подарок ко Дню Победы получился ярким, солнечным, отвечающим тематике праздника. Размер полотна по желанию вы можете увеличить, чтобы получить настоящую картину – экспонат для выставки.