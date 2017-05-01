Открытка к 9 мая из пластилина: детская поделка на конкурс

Открытка к 9 мая своими руками может быть нарисована карандашами, красками и даже пластилином. В последнем случае, у вас получится объемный рисунок, который с гордостью можно будет подарить ветерану Великой Отечественной войны. Такая поделка из пластилина к 9 мая станет поводом для рассказа детям о войне. В этом уроке продемонстрировано поэтапно, как сделать подарок ко Дню Победы. По сложности такая работа соответствует школьной возрастной категории и может быть представлена на конкурс поделок к 9 мая.

Для создания детской поделки-открытки ко Дню Победы подготовьте:

яркий картон (можно использовать розовый, как в этом случае, или любой другой цвет);

пластилин красного, фиолетового, оранжевого, черного, желтого и других цветов;

зубочистку.

Детская открытка-поделка из пластилина к 9 мая поэтапно:

1) Всего лишь одно занятие понадобится, чтобы сделать замечательный подарок для ветерана. Выполняется предложенная открытка несложно, элементы, представленные на ней, полностью отвечают тематике Великого праздника. Изначально можно брать цветной картон, глянцевая поверхность которого станет прекрасным фоном для будущей открытки. Или же (если нет желаемого цвета, либо в наличии только серый картон) фон можно создать и самостоятельно нанесением на бумагу тонкого слоя выбранного пластилина.

2) Для начала нанесите мягкий фиолетовый пластилин по центру открытки. Размажьте небрежно пальцами массу. Края этого пятна должны быть неровными. В дальнейшем это позволит показать эффект сияния, исходящий от Красной Звезды, которая станет центральным элементом открытки. Еще сразу же сделайте георгиевскую ленточку. Не обязательно использовать готовую тканевую фурнитуру. Эту деталь также можно слепить из пластилина. Достаточно лишь вытянуть оранжевые и черные кусочки в тонкие нити, затем скрепить их вместе вдоль. Длина георгиевской ленты может равняться высоте открытки.

3) Разомните треть красного бруска в руках. Придавите ладонью к твердой поверхности, затем пальцами распределите пластилин по окружности полученной лепешки, чтобы слой был равномерным. Не отрывая лепешку от доски, вырежьте звезду из пластилина. Сначала без нажима нанесите эскиз, затем нажмите на линии сильнее, чтобы звезда была ровной. Приклейте Красную Звезду – это главный орден Великой Отечественной войны – в центр фиолетового пятна. Разрежьте георгиевскую ленту. Прикрепите две части к звезде сверху и снизу, произвольно завейте.

4) Далее пустите в ход зубочистку. Нарисуйте с ее помощью продольные полоски вдоль каждого лучика, а также такие же полоски нарисуйте на фиолетовом пластилине. Это позволит создать эффект сияния, которое исходит от ордена. В центр звезды наклейте серп и молот – главную рабоче-крестьянскую символику Советского Союза. Из нескольких оранжевых кусочков пластилина сделайте продолговатые листики для лавра.

5) Наклейте лавровую веточку в нижней части картины. Также сделайте правдоподобный рельеф зубочисткой, добавьте точки. Из ярких пластилиновых нитей сформируйте памятную цифру 9, приклейте ее в верхней части открытки, а «мая» можно опустить вниз, если выполненная таким способом надпись вам кажется гармоничной.



6) Напоследок останется лишь заключить свой патриотический рисунок в рамочку, чтобы он приобрел эстетичные очертания. Для рамочки подойдет фиолетовая рельефная нить из пластилина.

Подарок для ветеранов ко Дню Победы готов. Такая детская военно-патриотическая поделка из пластилина может выполняться на уроке технологии к 9 мая детьми младшего школьного возраста.