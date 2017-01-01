Вы по какой-то причине боитесь любви, поэтому мысли об этом чувстве вас так пугают? Вы в растерянности, как быть дальше: оставаться в одиночестве или же прыгнуть в последний вагон уходящего поезда, чтобы встречать жизненные беды в паре с кем-то? Каждый выбирает свой вариант ответа, но, как показывает практика, многие из нас принимают неправильное решение, полагаясь на авось, что часто портит жизнь человеку. Чтобы этого не допустить, нужно разобраться со своими страхами, мешающими жить счастливой и радостной жизнью с любимым человеком. Ведь обычно именно трепет перед неизведанным будущим является причиной знакомства с проверенными и изученными типами людей, которые могут быть прекрасными коллегами, друзьями, но только не тем единственным и неповторимым, с которым хочется вместе дышать, надеяться, верить, планировать и просто наслаждаться каждым мигом, проведённым вместе.

Поможет сделать это простой тест: «Чего вы боитесь в любви? Ваш тайный страх». Не отвечайте сразу же, как только прочтёте вопрос, обдумайте, покопайтесь в своих мыслях, послушайте сердце. Только тогда результат будет верным, а значит, с его помощью можно будет найти настоящую любовь всей своей жизни.

Вопросы теста «Чего вы боитесь в любви? Ваш тайный страх»:

1. Вы встретили красивого, умного, целеустремлённого мужчину, как говорится, лучшего и не пожелаешь. Вы безумно счастливы, но через время, когда вы понимаете, что дело зашло слишком далеко, вы…



продолжаете плыть по течению в надежде, что оно само прибьёт вас к нужному берегу

не позволяете этому чувству проникнуть глубоко в ваше сердце

начинаете подыскивать оправдания, а также изъяны в человеке, чтобы заставить себя разлюбить его



