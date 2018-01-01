Что подарить подруге на 8 Марта? Самые оригинальные подарки

Что подарить подруге на 8 Марта? Выбирать подарок подруге – процесс приятный и увлекательный. Во-первых, вариантов того, чем можно порадовать представительниц прекрасного пола, множество. Во-вторых, подруга – это человек достаточно близкий, а значит, известны её увлечения, вкусы и желания, поэтому и осечек с презентом быть не должно. А чтобы сделать выбор подарка подруге ещё более приятным, мы предлагаем несколько вариантов идей на любой вкус.

Что подарить подруге-моднице

Креативный рюкзак. Лишним точно не будет, тем более, что рюкзаки сейчас в моде, носят их как со спортивной, так и с более классической одеждой.

Чехол для очков. Солнцезащитные очки есть у каждой девушки. Так что красивый и практичный футляр для очков – отличная идея для подарка.

Необычный зонт. Такой необычный зонтик с яркой зелёной листвой точно выделит свою владелицу из толпы и подарит ей весеннее настроение.

Бокс для украшений. Распутывать цепочки и разыскивать кольца в куче бижутерии – то ещё удовольствие. А такой милый бокс для украшений не только сохранит их в порядке, но и станет украшением туалетного столика.

Футляр для кредитных карточек. Какой же шопинг без дисконтных карт? У настоящих модниц их десятки, а значит, в кошельке все не поместятся. И удобный небольшой кошелёчек с отделениями как раз для этого предназначен.

Подвеска. Парные подвески – это не новшество. Но можно подобрать очень необычный и милый вариант (например, как эти печенье и кофе) как напоминание о вашей дружбе.

Креативная канцелярия

Ежедневники с кодовым замком. Девушки часто ведут дневники или просто любят записывать свои идеи и мысли. А чтобы тайны не стали доступны чужим глазам, можно подарить подруге симпатичный ежедневник с кодовым замком.

Яркие пеналы. Они нужны не только школьницам, ведь хранить в них кроме ручек и карандашей можно кисти для макияжа, к примеру.

Декоративный скотч. Отличный вариант подарка для креативных личностей. Подойдёт для скрапбукинга, декорирования шкатулок, коробок, открыток или упаковки подарков.

Чёрный блокнот + цветные маркеры. Смотрится эффектно и необычно – понравится тем, кто любит нестандартные вещи.

Корректор в виде пончика. Теперь для исправления помарок используют не тюбики с кисточками, а ленточные корректоры в забавных упаковках – например, в виде пончика.

Стикеры и разделители. Сейчас многие украшают свои блокноты и тетради забавными наклейками и разделителями, особенно интересно смотрятся тематические наборы.

Что подарить подруге-спортсменке

Скакалка со счётчиком калорий. Чтобы поддерживать себя в норме, не обязательно ходить в тренажёрный зал или на групповые занятия. Скакалка со счётчиком калорий отлично подойдёт для домашних тренировок.

Спортивная бутылка/шейкер. Пить воду во время тренировок или пробежек лучше не из обычной ёмкости, а из спортивной бутылки с клапаном и специальной легко открывающейся крышкой.

Перчатки для фитнеса. Если подруга ходит в тренажёрный зал, то ей не обойтись без фитнес-перчаток, которые уберегут ладони от мозолей.

Шагомер/пульсометр. Ещё один полезный девайс для активных людей, помогающий контролировать процесс тренировок.

Топ для супервумен. Такой необычный спортивный топ может стать стимулом для более активных занятий фитнесом.

Полотенце для зала. Вместо тяжёлых махровых полотенец намного удобнее использовать специальное спортивное – лёгкое, быстро высыхающее и компактное.

Подарки для красоты

Электрическая расчёска-выпрямитель. С помощью такой расчёски можно быстро усмирить непослушные кудри или придать необходимую форму причёске.

Силиконовые контейнеры для путешествий. Симпатичные яркие баночки небольшого размера можно использовать не только в поездках, но и для походов на фитнес или в сауну.

Щётка для очищения лица. Небольшая щётка с мягкой щетиной поможет тщательно очистить лицо, послужит дополнительным средством для пилинга и сэкономит средство для умывания.

Тканевая забавная маска. Такие маски очень удобны – не надо ничего намазывать и смывать. Бывают разных типов и часто выпускаются в виде забавных звериных мордочек.

Бальзам для губ. Их тоже много не бывает, поэтому оригинальный бальзам в виде карандаша займёт почётное место в сумке или на туалетном столике вашей подруги.

Перчатки для косметических процедур. Специальные перчатки с внутренним силиконовым слоем помогут крему лучше впитаться и сделают кожу рук нежной и гладкой.

Полезные мелочи

Зеркало с подсветкой. Складное компактное зеркало можно носить в сумке или использовать дома без привязки к освещению.

Кружка с отделением для печенек. Два в одном: и кружка для чая/кофе, и блюдце для печенья.

Заварник для чая. Этот симпатичный пузатый человечек из силикона не позволит листикам чая проникнуть в напиток.

Дозатор зубной пасты и держатель для щётки. Забавная и яркая вещица в виде весёлого миньона предназначена для хранения в ней зубной пасты и щёток.

Коробочки для мелочей. В таких оригинальных коробках с отсеками можно хранить канцелярию, заколки или косметику.

Держатель для смартфона. Универсальный гибкий держатель на прищепке очень удобен и позволяет пользоваться телефоном в любом месте квартиры.

Необычные гаджеты