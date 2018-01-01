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Что подарить подруге на 8 Марта? Самые оригинальные подарки
Что подарить подруге на 8 Марта? Выбирать подарок подруге – процесс приятный и увлекательный. Во-первых, вариантов того, чем можно порадовать представительниц прекрасного пола, множество. Во-вторых, подруга – это человек достаточно близкий, а значит, известны её увлечения, вкусы и желания, поэтому и осечек с презентом быть не должно. А чтобы сделать выбор подарка подруге ещё более приятным, мы предлагаем несколько вариантов идей на любой вкус.
Что подарить подруге-моднице
- Креативный рюкзак. Лишним точно не будет, тем более, что рюкзаки сейчас в моде, носят их как со спортивной, так и с более классической одеждой.
- Чехол для очков. Солнцезащитные очки есть у каждой девушки. Так что красивый и практичный футляр для очков – отличная идея для подарка.
- Необычный зонт. Такой необычный зонтик с яркой зелёной листвой точно выделит свою владелицу из толпы и подарит ей весеннее настроение.
- Бокс для украшений. Распутывать цепочки и разыскивать кольца в куче бижутерии – то ещё удовольствие. А такой милый бокс для украшений не только сохранит их в порядке, но и станет украшением туалетного столика.
- Футляр для кредитных карточек. Какой же шопинг без дисконтных карт? У настоящих модниц их десятки, а значит, в кошельке все не поместятся. И удобный небольшой кошелёчек с отделениями как раз для этого предназначен.
- Подвеска. Парные подвески – это не новшество. Но можно подобрать очень необычный и милый вариант (например, как эти печенье и кофе) как напоминание о вашей дружбе.
Креативная канцелярия
- Ежедневники с кодовым замком. Девушки часто ведут дневники или просто любят записывать свои идеи и мысли. А чтобы тайны не стали доступны чужим глазам, можно подарить подруге симпатичный ежедневник с кодовым замком.
- Яркие пеналы. Они нужны не только школьницам, ведь хранить в них кроме ручек и карандашей можно кисти для макияжа, к примеру.
- Декоративный скотч. Отличный вариант подарка для креативных личностей. Подойдёт для скрапбукинга, декорирования шкатулок, коробок, открыток или упаковки подарков.
- Чёрный блокнот + цветные маркеры. Смотрится эффектно и необычно – понравится тем, кто любит нестандартные вещи.
- Корректор в виде пончика. Теперь для исправления помарок используют не тюбики с кисточками, а ленточные корректоры в забавных упаковках – например, в виде пончика.
- Стикеры и разделители. Сейчас многие украшают свои блокноты и тетради забавными наклейками и разделителями, особенно интересно смотрятся тематические наборы.
Что подарить подруге-спортсменке
- Скакалка со счётчиком калорий. Чтобы поддерживать себя в норме, не обязательно ходить в тренажёрный зал или на групповые занятия. Скакалка со счётчиком калорий отлично подойдёт для домашних тренировок.
- Спортивная бутылка/шейкер. Пить воду во время тренировок или пробежек лучше не из обычной ёмкости, а из спортивной бутылки с клапаном и специальной легко открывающейся крышкой.
- Перчатки для фитнеса. Если подруга ходит в тренажёрный зал, то ей не обойтись без фитнес-перчаток, которые уберегут ладони от мозолей.
- Шагомер/пульсометр. Ещё один полезный девайс для активных людей, помогающий контролировать процесс тренировок.
- Топ для супервумен. Такой необычный спортивный топ может стать стимулом для более активных занятий фитнесом.
- Полотенце для зала. Вместо тяжёлых махровых полотенец намного удобнее использовать специальное спортивное – лёгкое, быстро высыхающее и компактное.
Подарки для красоты
- Электрическая расчёска-выпрямитель. С помощью такой расчёски можно быстро усмирить непослушные кудри или придать необходимую форму причёске.
- Силиконовые контейнеры для путешествий. Симпатичные яркие баночки небольшого размера можно использовать не только в поездках, но и для походов на фитнес или в сауну.
- Щётка для очищения лица. Небольшая щётка с мягкой щетиной поможет тщательно очистить лицо, послужит дополнительным средством для пилинга и сэкономит средство для умывания.
- Тканевая забавная маска. Такие маски очень удобны – не надо ничего намазывать и смывать. Бывают разных типов и часто выпускаются в виде забавных звериных мордочек.
- Бальзам для губ. Их тоже много не бывает, поэтому оригинальный бальзам в виде карандаша займёт почётное место в сумке или на туалетном столике вашей подруги.
- Перчатки для косметических процедур. Специальные перчатки с внутренним силиконовым слоем помогут крему лучше впитаться и сделают кожу рук нежной и гладкой.
Полезные мелочи
- Зеркало с подсветкой. Складное компактное зеркало можно носить в сумке или использовать дома без привязки к освещению.
- Кружка с отделением для печенек. Два в одном: и кружка для чая/кофе, и блюдце для печенья.
- Заварник для чая. Этот симпатичный пузатый человечек из силикона не позволит листикам чая проникнуть в напиток.
- Дозатор зубной пасты и держатель для щётки. Забавная и яркая вещица в виде весёлого миньона предназначена для хранения в ней зубной пасты и щёток.
- Коробочки для мелочей. В таких оригинальных коробках с отсеками можно хранить канцелярию, заколки или косметику.
- Держатель для смартфона. Универсальный гибкий держатель на прищепке очень удобен и позволяет пользоваться телефоном в любом месте квартиры.
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Необычные гаджеты
- Увлажнитель воздуха. Эта красивая вещица не только воздух увлажняет, но ещё и служит ночником и заряжается через USB.
- Power Bank. Теперь не придётся везде ходить с зарядным устройством к телефону или планшету. А ещё Power Bank может быть выполнен в виде печенья.
- Водонепроницаемая колонка для душа. Позволит слушать любимую музыку во время приёма ванны или душа.
- Тёплый коврик для мышки. С таким симпатичным мягким ковриком-перчаткой рука, управляющая мышкой, точно не будет мёрзнуть.
- Подсветка-кольцо для селфи. Чёткие фото с помощью фотокамеры смартфона обеспечены. Причём, такое кольцо-подсветку можно прицепить и на зеркало для макияжа.
- Компактная клавиатура для вашего планшета. Пригодится тем, кто часто и много набирает текст с помощью планшета.
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