Составляем базовый гардероб на весну

10 вещей для базового гардероба на весну

1. Тренч

Что мы ждём от весны? Тепла, солнца, бодрого настроения, а ещё лёгкости, ярких красок и, конечно же, обновления гардероба. И пусть речь не идёт о полной смене содержимого шкафа, но пересмотреть имеющуюся одежду и продумать свой базовый гардероб на весну можно и даже нужно.Весна переменчива как юная девушка: то солнышко пригреет, то свежий ветерок подует. И потому вещи для поры межсезонья должны быть универсальными и подходящими для разной погоды. А ещё они должны быть как кусочки одной мозаики и составлять в итоге множество разных образов – для любых случаев и настроения. Предлагаем 10 вещей базового весеннего гардероба, которые помогут быстро ответить на главный вопрос любой женщины – «Что надеть?»

Классика и обязательная позиция в рейтинге вещей базового гардероба – тренч. Никогда он не выходил из моды, но в этом сезоне стал особо популярным у дизайнеров. Лёгкий плащ на пуговицах и с поясом - настоящая палочка-выручалочка: сочетается и с джинсами, и с романтичными платьями, защитит от весеннего ветра или прохлады летнего вечера. Не обязательно покупать тренч классического песочного цвета. Прекрасно сочетается со многими вещами плащ цвета хаки, тёмно-синий или серый.

2. Куртка-бомбер

Потомок военной экипировки прочно обосновался в женском гардеробе, а благодаря стараниям фешн-дизайнеров в последние годы стал обязательным атрибутом модных образов. Лёгкие куртки с манжетами на рукавах стали основой стиля спорт-шик, да и в других направлениях смотрятся гармонично. Для весны подойдут куртки-бомберы светлых пастельных оттенков или нарочито спортивные варианты, которые отлично смотрятся на контрасте с лёгкими платьями, летящими юбками и классическими брюками.

3. Джинсовка

Ещё одна вещь на все сезоны и времена обязательно должна быть в весеннем гардеробе каждой модницы. Деним – это тот идеальный материал, в котором не жарко в жару и не холодно в промозглую погоду. Отличный вариант для межсезонья и универсальное дополнение к любой вещи, начиная от сарафана на тонких бретельках и заканчивая вязаным платьем-свитером. В этом сезоне обратите внимание на удлинённые модели в стиле оверсайз, с широкими плечами и свободными рукавами.

4. Кардиган

Уютные длинные кардиганы весной вполне могут заменить куртку или плащ, а более тонкие варианты пригодятся и летом. Уже несколько сезонов подряд сочетание тонких нежных платьев в бельевом стиле с кадиганами крупной вязки является хитом. При этом кардиганы не менее удачно сочетаются с рваными джинсами или строгими брюками. Базовые цвета сделают такую вещь универсальной, а красивый узор вязаного полотна придаст изюминку образу.

5. Джемпер

Джемперов много не бывает. И под пальто или куртку, и на более тёплые весенние деньки в паре с джинсами или юбками подойдут уютные вязаные свитеры. Лучше выбирать модели без воротника-стойки, с круглой неглубокой горловиной. Ещё один удачный вариант – с треугольным широким вырезом, который позволит кокетливо приспустить джемпер с одного плеча, добившись столь модной сейчас асимметрии. Цвета выбирайте нежные, пастельные или глубокие (по типу вишнёвого, изумрудного, аметистового).

6. Лёгкое платье

Весна возвращает нам женственность и лёгкость, поэтому самое время вспомнить про платье. И не обязательно это должно быть плотное платье-футляр или другая тёплая вещь. Выбирайте лёгкие платья универсальной длины миди. Они прекрасно сочетаются и с кожаными куртками-косухами, и с объёмными кардиганами, и с джинсовыми куртками. Карамельные цвета, однотонные ткани, минимум отделки, рукав три четверти или короче – вот такими должны быть весенние платья. А ещё не забудьте купить тонкий кожаный ремень с броской пряжкой или широкий пояс-корсет – они сейчас опять входят в моду.

7. Белая рубашка

Настоящий маст-хев весеннего (да и любого другого) гардероба. Вещь, которая одинаково гармонично смотрится и в офисе, и на вечеринке. Именно белую блузку стоит надевать тогда, когда вы не знаете, что выбрать. Хотите получить расслабленный образ – пожалуйста, белая блуза мужского кроя в сочетании с рваными джинсами и белыми кроссовками. Если желаете что-то более женственное, то пригодится приталенная блуза, скомбинированная с плиссированной юбкой-миди или платьем в бельевом стиле на тонких бретелях. В этом году стоит запастись также нестандартного кроя белыми блузами с асимметричными деталями, рюшами, воланами и вырезами.

8. Юбка-миди

Самая популярная за последние годы длина юбок хороша тем, что подходит буквально всем. Именно её считала самой выгодной для женской фигуры незабвенная Коко Шанель, и её же вывел на вершины моды Кристиан Диор. Юбки длины миди могут быть какого угодно силуэта – узкие, прямые, с пышными складками или модной плиссировкой. Главное, чтобы соответствовала длина – в промежутке от чуть ниже колена и до середины голени. Несмотря на популярность расклешённых юбок, не стоит обходить вниманием узкие фасоны. Например, «вечная классика» юбка-карандаш вполне гармонично смотрится в паре с джинсовой курткой и кедами.

9. Джинсы

Ну, тут всё понятно. Без изделий из денима никуда. Ассортимент фасонов и стилей радует, поэтому каждая модница может найти свою идеальную джинсовую пару. Если хотите вещь универсальную, то для базового весеннего гардероба подберите прямые джинсы тёмно-синего цвета со средней или высокой посадкой. Те, кто любит эксперименты, могут обратить внимание на джинсы с нестандартными деталями – рваным нижним краем, бахромой по боковым швам, в стиле пэчворк или расклешённых силуэтов.

10. Базовые футболки

И куда же без футболок? Уже давно они перешли из разряда спортивной одежды в универсальную составляющую женского гардероба. Если наскучило носить их с джинсами, смело надевайте с сарафанами и платьями в бельевом стиле, классическими брючными костюмами и юбками-карандашами. Помимо базовых белых и серых футболок обратите внимание на варианты с надписями – логомания сейчас на пике популярности. Также не помешает иметь несколько ярких футболок или с красочными рисунками – они вполне могут стать акцентом образов в стиле кежуал или спорт-шик.