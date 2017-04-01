Принцип «встречают по одёжке» работает везде и особенно важен он в случае первого свидания. Можно сколько угодно общаться в интернете или по телефону, но именно при очном знакомстве в первые секунды складывается впечатление о человеке. Что надеть на свидание с парнем? Если вы хотите заинтересовать и расположить к себе мужчину, то следует внимательно отнестись к выбору образа для свидания. При этом важно не пытаться выглядеть кем-то другим, всегда оставайтесь собой и проявляйте свою яркую индивидуальность.

Большую роль в выборе одежды играет место встречи – понятно, что для прогулки в парке или посещения ресторана выбирать надо соответствующие наряды.



Конечно, многое зависит и от личности спутника. Согласитесь, если вы решили пообщаться с байкером или любителем рок-музыки, то вряд ли он оценит розовое платье в стиле беби-долл и десятисантиметровые шпильки. Зато кожаная косуха и массивные ботинки на шнуровке покажутся ему вполне подходящими.

Что надеть на свидание? 6 незабываемых образов

В этой статье мы рассмотрим образы, подходящие для большинства вариантов свиданий в черте города.

Сама нежность

Женственность и нежность – вот то, что всегда привлекает мужчин. И, чтобы создать такой образ, не обязательно использовать сложные вещи и множество аксессуаров. Пастельные оттенки, струящиеся лёгкие ткани, простые силуэты и спокойные аксессуары. Солируют в женственных образах платья, но, если вы не носите их, то можно составить романтичный образ из классических зауженных брюк светлого цвета и блузы с волнами.

Красный и чёрный

Не все девушки ощущают себя нежными и возвышенными особами. Страстные порывистые натуры будут более гармонично смотреться в ярких нарядах, да и шансов запомниться больше. Беспроигрышное сочетание красного и чёрного вполне подходит для свидания. Для такого образа стоит выбрать красное платье, но только не нарочито сексуальное, а более простого фасона (например, платье-рубашка) и дополнить его чёрными колготками, ботинками или туфельками на устойчивом каблуке, чёрно-серебристыми украшениями. А если прохладно, сверху можно накинуть кожаную косуху, уравновесив её грубоватостью вызывающее красное платье.

Джинсы и блузка

Джинсы давно уже стали любимым предметом женского гардероба, но почему-то многие считают их утилитарной одеждой, никак не подходящей для особенных событий. Дизайнеры стараются разрушить это впечатление, добавляя на джинсы вышивку и стразы, а мы предлагаем дополнить ваши любимые джинсы женственной блузкой с пышными рукавами, кружевными вставками или кокетливым бантом. И не забудьте поддержать романтичную нотку аутфита крупными серьгами, изящным браслетом и босоножками на высоком каблуке.

Яркий акцент

Одеваться на свидание нужно так, чтобы запомниться. А для этого нет ничего лучше яркого акцента. Например, вы надеваете вполне повседневный комплект из полосатого топа или джемпера, джинсов и удобного жакета, но дополняете его сексуальными красными туфлями на каблуке-шпильке и сумочкой в тон. В таком образе вы будете чувствовать себя комфортно, а ваш партнёр по свиданию наверняка запомнит девушку в ярких туфельках. Аксессуары и обувь не обязательно должны быть красного цвета – выбирайте оттенок, подходящий вашему цветотипу, но обязательно заметный и яркий.

То самое чёрное маленькое платье

Ну и куда же без классики жанра – маленького чёрного платья. Оно уже давно перестало ассоциироваться с выходами в свет и коктейлями, превратившись в составляющую образов самых разных стилей. Например, кто мешает вам надеть своё чёрное платье, дополнить его броским золотистым поясом и – неожиданный ход – надеть к нему не обувь на каблуках, а более удобные кеды или кроссовки. Но, чтобы обувь не совсем резко контрастировала с элегантным платьем, выбирайте кеды из велюра или бархата, дополненные красивой «гламурной» отделкой.

Спорт-шик

И всегда имеет место расслабленный кежуал-стиль со спортивными нотками, который сейчас выбирают многие модницы. Создать такой образ не сложно: кроссовки, джинсы или укороченные брюки, удобный свитшот или джемпер. Но, поскольку мужчины не любят слишком уж спортивные образы на девушках, стоит добавить женственную деталь – например, элегантный блейзер нежно-розового цвета, изящную сумочку или лёгкий шарфик.

Что не следует надевать на свидание

А теперь поговорим о том, что надевать на свидания категорически не советуем: