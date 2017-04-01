Что надеть на свидание с парнем?
Принцип «встречают по одёжке» работает везде и особенно важен он в случае первого свидания. Можно сколько угодно общаться в интернете или по телефону, но именно при очном знакомстве в первые секунды складывается впечатление о человеке. Что надеть на свидание с парнем? Если вы хотите заинтересовать и расположить к себе мужчину, то следует внимательно отнестись к выбору образа для свидания. При этом важно не пытаться выглядеть кем-то другим, всегда оставайтесь собой и проявляйте свою яркую индивидуальность.
Большую роль в выборе одежды играет место встречи – понятно, что для прогулки в парке или посещения ресторана выбирать надо соответствующие наряды.
Конечно, многое зависит и от личности спутника. Согласитесь, если вы решили пообщаться с байкером или любителем рок-музыки, то вряд ли он оценит розовое платье в стиле беби-долл и десятисантиметровые шпильки. Зато кожаная косуха и массивные ботинки на шнуровке покажутся ему вполне подходящими.
Что надеть на свидание? 6 незабываемых образов
В этой статье мы рассмотрим образы, подходящие для большинства вариантов свиданий в черте города.
Сама нежность
Женственность и нежность – вот то, что всегда привлекает мужчин. И, чтобы создать такой образ, не обязательно использовать сложные вещи и множество аксессуаров. Пастельные оттенки, струящиеся лёгкие ткани, простые силуэты и спокойные аксессуары. Солируют в женственных образах платья, но, если вы не носите их, то можно составить романтичный образ из классических зауженных брюк светлого цвета и блузы с волнами.
Красный и чёрный
Не все девушки ощущают себя нежными и возвышенными особами. Страстные порывистые натуры будут более гармонично смотреться в ярких нарядах, да и шансов запомниться больше. Беспроигрышное сочетание красного и чёрного вполне подходит для свидания. Для такого образа стоит выбрать красное платье, но только не нарочито сексуальное, а более простого фасона (например, платье-рубашка) и дополнить его чёрными колготками, ботинками или туфельками на устойчивом каблуке, чёрно-серебристыми украшениями. А если прохладно, сверху можно накинуть кожаную косуху, уравновесив её грубоватостью вызывающее красное платье.
Джинсы и блузка
Джинсы давно уже стали любимым предметом женского гардероба, но почему-то многие считают их утилитарной одеждой, никак не подходящей для особенных событий. Дизайнеры стараются разрушить это впечатление, добавляя на джинсы вышивку и стразы, а мы предлагаем дополнить ваши любимые джинсы женственной блузкой с пышными рукавами, кружевными вставками или кокетливым бантом. И не забудьте поддержать романтичную нотку аутфита крупными серьгами, изящным браслетом и босоножками на высоком каблуке.
Яркий акцент
Одеваться на свидание нужно так, чтобы запомниться. А для этого нет ничего лучше яркого акцента. Например, вы надеваете вполне повседневный комплект из полосатого топа или джемпера, джинсов и удобного жакета, но дополняете его сексуальными красными туфлями на каблуке-шпильке и сумочкой в тон. В таком образе вы будете чувствовать себя комфортно, а ваш партнёр по свиданию наверняка запомнит девушку в ярких туфельках. Аксессуары и обувь не обязательно должны быть красного цвета – выбирайте оттенок, подходящий вашему цветотипу, но обязательно заметный и яркий.
То самое чёрное маленькое платье
Ну и куда же без классики жанра – маленького чёрного платья. Оно уже давно перестало ассоциироваться с выходами в свет и коктейлями, превратившись в составляющую образов самых разных стилей. Например, кто мешает вам надеть своё чёрное платье, дополнить его броским золотистым поясом и – неожиданный ход – надеть к нему не обувь на каблуках, а более удобные кеды или кроссовки. Но, чтобы обувь не совсем резко контрастировала с элегантным платьем, выбирайте кеды из велюра или бархата, дополненные красивой «гламурной» отделкой.
Спорт-шик
И всегда имеет место расслабленный кежуал-стиль со спортивными нотками, который сейчас выбирают многие модницы. Создать такой образ не сложно: кроссовки, джинсы или укороченные брюки, удобный свитшот или джемпер. Но, поскольку мужчины не любят слишком уж спортивные образы на девушках, стоит добавить женственную деталь – например, элегантный блейзер нежно-розового цвета, изящную сумочку или лёгкий шарфик.
Что не следует надевать на свидание
А теперь поговорим о том, что надевать на свидания категорически не советуем:
- «Балахонистые» платья, туники и кофты. Мужчины не любят, когда женщины скрывают свою фигуру и могут заподозрить вас в сокрытии лишних килограмм.
- Всё лучшее сразу – например, мини, декольте и каблуки. Слишком откровенные наряды на самом деле отпугивают представителей сильного пола и говорят о доступности своей владелицы и её отчаянном желании найти партнёра.
- Платья беби-долл и в стиле Барби. Пышные платьица с завышенной талией настораживают мужчин – они могут подумать, что вы скрываете свой животик. А розовые наряды кукольного типа слишком легкомысленны и идут только маленьким девочкам.
- Слишком свободные джинсы и брюки. Парни просто ненавидят все эти афгани и слишком объёмные «бойфренды», которые обвисают на бёдрах и скрывают фигуру.
- Интенсивные ароматы. Даже если ваш любимый парфюм тонкий и нежный, но вы переборщите с его нанесением и будете благоухать как парфюмерная лавка, это оттолкнёт собеседника и заставит его чувствовать себя дискомфортно. Пару капелек любимого аромата за ушком и на волосах – и он услышит только отголоски приятного запаха, что заинтригует и заставит продолжить знакомство.
- Обильный макияж. Девушки обожают все эти косметические штучки и с удовольствием используют их, чтобы быть ещё красивее, но при близком рассмотрении интенсивный мейкап отталкивает мужчин. Никто не захочет целовать замазанную толстым слоем тонального крема щёчку или глядеть в глаза, окружённые ресницами-«паучьим лапками».
Размещение ссылок в комментариях запрещено!