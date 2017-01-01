Тест: Какой увлажняющий крем для тела вам подходит?

Ежедневно после расслабляющей ванны или душа нужно обязательно увлажнить кожу, ведь от этого зависит её привлекательность и здоровье. Без влаги кожа стареет, появляется сухость, тусклость и обезвоживание, из-за чего становятся заметнее растяжки, возникает целлюлит, ноги и руки становятся шероховатыми, а зона декольте менее привлекательной. Конечно, увлажняющий крем не сможет избавить от растяжек, но станет отличным профилактическим средством, не допускающим серьёзных проблем с кожей. После использования тщательно подобранного крема тело станет упругим, появится бархатистость и мягкость, что так важно для любой женщины, которая независимо от возраста хочет оставаться желанной для мужчин.

В вопросе, какой крем выбрать, не последнее место занимают возраст женщины и особенности её кожи, поэтому он должен подбираться в индивидуальном порядке для каждой представительницы прекрасного пола. С этим вопросом можно обратиться к специалисту-косметологу, а можно пройти тест, какой крем для тела вам подходит. Ответы на 10 предложенных вопросов с лёгкостью помогут найти своё идеальное косметическое средство.

Вопросы теста «Какой увлажняющий крем для тела вам подходит?»:

1. Укажите свой возраст.



25-35 лет

35-45 лет

более 45 лет



