Модные платья на выпускной 2017 (фото): идеи с подиумов

Выпускной – это не просто день окончания школы, скорее, это пропуск во взрослую жизнь. И вчерашние школьницы выбирают платья на выпускной как наряд для бала: роскошный или нежный, романтичный или дерзкий, в зависимости от своих предпочтений. В этом обзоре вы найдёте самые модные платья на выпускной 2017 и фотографии с подиумов.

Модные платья на выпускной 2017 (фото)

Обдумывая образ для выпускного, можно черпать вдохновение с модных показов – лучшие фешн-дизайнеры каждый сезон придумывают новые наряды на любой вкус. Итак, что же можно взять на заметку из вечерней моды этого сезона? Выбираем только самые модные платья для выпускного вечера.

1. Плиссе

Вот уже который сезон не сдаёт своих позиций плиссировка. И если всё началось с юбок в складку, то сейчас плиссированным может быть любая вещь или её деталь. Этим воспользовались модные дизайнеры и создали невероятно красивые вечерние наряды с такими деталями. В сочетании с актуальными блестящими тканями плиссировка смотрится особенно нарядно, не забыли дизайнеры и про другие модные элементы – оголённые плечи, V-образные декольте и воланы. Оригинально выглядит плиссировка разного размера – например, на лифе мелкие складочки, а на юбке – более крупные.

2. Асимметрия

Сейчас асимметрия правит бал, причём, нет никаких ограничений и строгих правил. Платье может быть с оригинальной линией декольте, косым вырезом, одним рукавом или с подолом сложного кроя. Именно один приспущенный рукав или вовсе его отсутствие пришли на смену столь популярным в прошлом сезоне платьям с оголёнными плечами и оборками по линии декольте. Особенно эффектно асимметричные платья смотрятся в сочетании со струящимися и хорошо драпирующимися тканями, которые ещё больше выделяют сложный крой наряда.

3. Оборки и воланы

Оборки, воланы и рюши заполонили модные подиумы и превратились в один из главных трендов этого сезона. И пусть раньше считалось, что это элемент романтичного и немного легкомысленного стиля, сейчас воланы красуются и на изысканных вечерних платьях, и на дерзких сексуальных нарядах. Тем, кто боится лишнего объёма из-за оборок, можно порекомендовать обратить внимание на вертикальные воланы из лёгких, хорошо драпирующихся тканей – они визуально «вытягивают» силуэт и не перегружают его.



Ну, а стройным девушкам вполне подойдут платья с многоярусными воланами в испанском стиле. Главное, не перегрузить такой образ, поэтому сочетать такое платье лучше с гладкой причёской, а из украшений выбрать только длинные серьги.

4. Открытые плечи

Этому тренду пророчили забвение, а он и не думает уходить из модного мира. Всем настолько полюбились обнажённые плечи и ключицы, что дизайнеры решили порадовать модниц и лишь слегка видоизменили тренд. Теперь популярны вырезы на плечах и приспущенные рукава или бретели. В вечерних платьях такие элементы смотрятся особенно уместно, позволяя продемонстрировать красивое декольте и украшения. Фигурный вырез можно комбинировать с воланами, вышивкой, бахромой и другим декором, акцентируя внимание на декольте.

5. Разрезы

Ещё одна смелая и волнующая модная деталь актуальных вечерних платьев – вырезы и разрезы. Фешн-дизайнеры периодически вводят моду на «голые платья», но смело носить их могут только голливудские звёзды, а вот на выпускной надо что-то менее провокационное. И таким вариантом могут стать длинные вечерние платья с высокими разрезами. Такая интригующая деталь даже самый простой наряд сделает запоминающимся. Обыграть разрез можно с помощью дополнительного декора: оборок, металлических молний, пуговиц, шнуровки или вышивки.

6. Кружево и ажур

Нежное кружево – это идеальный материал для платья на выпускной бал. Периодически дизайнеры отдают предпочтение определённому виду ажура, акцентируя внимание на венецианском гипюре или ирландском кружеве, к примеру. На этот раз пришёл черёд вязанного ажурного полотна. Такие платья смотрятся очень необычно, сочетая в себе теплоту и уют «бабушкиных» узоров с актуальными современными фасонами. Также остаются популярными нежные и невесомые платья из воздушного кружева на основе органзы и тончайшего шифона. А самые смелые могут сочетать кружево с ярким цветом, например, оранжевым или фуксией.

7. Звёзды

Сиять и сверкать на выпускном балу словно яркая звезда – не это ли заветная мечта многих девушек? И стать центром внимания поможет «звёздное» платье. Тем более, что на подиумах этот принт и декор занимал одно из ведущих мест. Эффектный наряд с золотистыми или серебристыми звёздочками на тёмном фоне или ослепительное белое платье, усыпанное сверкающими звёздами - в любом случае остаться незамеченной в таком одеянии невозможно. Звёзды могут украшать платье в виде вышивки, аппликаций или фурнитуры, главное, соблюсти баланс между броским декором и выверенным силуэтом и материалом платья.

8. Металлик

Продолжают тему сияния в вечерних нарядах ткани с металлическим отливом. По-прежнему остаётся самым популярным серебро, но можно выбрать платье в оттенках бронзы, золота или меди. Необычно смотрится на таких тканях сочетание гладкой текстуры с фактурной – например, жатой или мелкое плиссе. Если сверкающее словно жидкий металл платье покажется слишком вызывающим для выпускного, можно остановить свой выбор на наряде из глянцевой ткани (атласа, шёлка) металлического оттенка.

9. Цветочные аппликации

Цветочные мотивы – это всегда актуально, нежно и нарядно. К тому же, такие платья гармонично смотрятся на юных девушках, подчёркивая их свежесть. А чтобы превратить своё платье в шедевр, можно взять на заметку модный тренд этого сезона – цветочные аппликации. Яркие бутоны на прозрачном шифоне или крупные аппликации из более плотной ткани украсят платье на выпускной и придадут ему романтичное весеннее настроение. Интересно смотрятся объёмные элементы, которые создают эффект 3D. К такому платью не понадобится подбирать броские аксессуары, оно уже само по себе будет центром внимания.