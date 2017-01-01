Каждый человек мечтает о том, чтобы просыпаться утром в хорошем настроении и с удовольствием идти на любимую работу, которая приносит одни положительные эмоции. Чтобы добиться этого, важно правильно выбрать сферу деятельности, ориентируясь не только на перспективность и возможность поступить учиться в тот или иной ВУЗ, но и на индивидуальные особенности. Весьма актуально этот вопрос стоит для молодых представительниц прекрасного пола, поскольку женщины, согласно статистике, намного хуже переносят нелюбимую и неприятную работу. Какая профессия мне подходит? Онлайн тест для девушек поможет определиться с выбором. Специальным образом подобранные вопросы позволят выявить, в каком именно направлении стоит развиваться, чтобы максимально полно раскрыть свой потенциал.

Чтобы не ошибиться с выбором профессии, на все вопросы теста необходимо отвечать честно и быстро, не тратя время на обдумывание. Как правило, именно такие ответы являются самыми правильными и с достаточно большой точностью отражают наличие склонностей к определённым видам деятельности. Нужно ориентироваться на свою интуицию и выбирать варианты, отзывающиеся наиболее приятной эмоциональной реакцией.

Тест основан на методике известного советского психолога Е.А. Климова, разработки которого до сих пор с успехом применяются на практике современными специалистами. Подобный тип диагностики используется для определения профориентации во многих учебных заведениях, что позволяет молодёжи сделать выбор в пользу того или иного вида деятельности.

Всего в тесте будет 5 блоков по 8 вопросов, каждый из которых отвечает за определённое направление с соответствующими ему профессиями. Галочку напротив положительных утверждений в вариантах ответов нужно ставить только в том случае, если описываемое занятие очень сильно вам нравится. При малейших сомнениях в том, что подобная деятельность будет приносить положительные эмоции, лучше отдавать предпочтение негативному утверждению в ответах.

Вопросы онлайн-теста «Какая профессия мне подходит?»

Блок 1. Человек - природа



1. Для меня одним из самых любимых занятий является уход за животными и общение с ними.



Да

Нет



