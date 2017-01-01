Тест: Какой увлажняющий крем для лица вам подходит?

Ухоженная, бархатистая кожа – показатель здоровья и успешности, поэтому все женщины стремятся всеми способами достичь её безупречности – массажи, дорогостоящие косметические средства, инъекции и даже хирургическое вмешательство. Однако, не всегда можно добиться желаемой цели. Причина в неправильно подобранном креме.

Так, многие сталкиваются с проблемой – шелушение, краснота и стянутость кожи. Большинство женщин решает справиться с ней с помощью увлажняющего средства, но эффект не всегда соответствует ожиданию. Притом, каждая косметическая фирма позиционирует инновационные составляющие крема. В чём же причина невозможности получить желаемый результат?

Скорее всего, первоначально неверно был подобран тип кожи или же средство, которое содержит вредные компоненты. Когда же крем подобран правильно, то он и кожу насытит влагой, и сделает её гладкой, уберёт воспаление, защитит от негативного воздействия окружающей среды.

Если вы не знаете, какой увлажняющий крем для лица вам подходит, пройдите небольшой тест. Ответьте на 10 предложенных вопросов, после чего вы без проблем сможете подобрать подходящее косметическое средство.

Вопросы теста «Какой увлажняющий крем для лица вам подходит?»

1. Сколько вам лет?



Менее 35 лет

Между 35 и 45

Более 45 лет



