Тест. Кем вы были в прошлой жизни?

Кто не хотел бы знать, кем он был в прошлой жизни – известным писателем или же звездой кино, красивой девушкой, покоряющей мужские сердца, или рыцарем на белом коне, готовым ради своей женщины на любые подвиги. Ведь всегда интересно узнать, откуда у человека те или иные увлечения, если он родился и воспитывался в такой среде, где никто и ничто не могло поспособствовать их развитию. Так, часто у семьи художников рождается сын с прекрасным голосом, в будущем покоряющий весь свет своими концертами, а у певцов растёт дочь-химик, получающая за свои заслуги нобелевскую премию. Откуда это берётся? Не из-за влияния ли прошлой жизни? К тому же, многим из нас снятся вещие сны или же случаются дежавю, что тоже несколько мистично, но, с другой стороны, скорее всего, причина данных событий в том, что человек уже проживал их и просто вспоминает прошлое. Кем же вы были в прошлой жизни? Какой знаменитой личностью?

Сегодня о существовании прошлых жизней заговорили и учёные, и астрологи, и мастера гипноза, и психоаналитики, изучающие существование людей на этой земле не только с биологической точки зрения, но и с духовной. Своими работами они доказали переселение душ из одного тела в другое. И, если вы хотите знать, в какой оболочке раньше находилась ваша душа, просто ответьте на несколько вопросов о себе, о своих предпочтениях, вкусах и личных склонностях. Таким способом вы сможете найти свой исторический образ, оказывающий влияние на вашу жизнь сейчас. Представьте себя в прошлом и ответьте на вопросы теста: Кем вы были в прошлой жизни?

Вопросы онлайн-теста: «Кем вы были в прошлой жизни?»:

1. Вы приглашены на королевский бал. Какой образ вы примерите на себя?



Я буду в красивом пышном платье

Я буду во фраке и бабочке

Я буду в костюме незнакомки



