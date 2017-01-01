Современная леди не представляет свой макияж без тональной базы, теней, помады, румян, туши для ресниц и пудры. Именно они превращают прекрасное лицо в идеальное, придавая уверенность в своей привлекательности как во время деловых встреч, дружественных посиделок, так и романтических свиданий. Поэтому каждая следящая за собой женщина начинает свой день с «общения» с этими волшебниками, которые с лёгкостью решают любые проблемы с кожей, подчёркивая её достоинства и умело скрывая недостатки. Благодаря им, выходя из дома, любая леди чувствует себя прекрасной нимфой, которая сможет с лёгкостью и уверенностью решить любые проблемы, пользуясь своей привлекательностью.

Но день так длинен и полон стольких событий, когда просто необходима поддержка маленьких стилистов, оставшихся дома, кроме одного – пудры. Она всегда лежит в косметичке у каждой дамы, готовая по первому требованию прийти на помощь. Однако, и с ней нужно быть осторожней: если пудра неправильно подобрана, то она не то что не исправит недостатки, но ещё сильнее их подчеркнёт, поэтому очень важно знать, какое средство рекомендуется именно вашей коже. И поможет найти ответ на этот вопрос тест «Какая пудра вам подходит?»

Вопросы онлайн-теста «Какая пудра вам подходит?»:

1. Вы собираетесь на вечеринку в ночной клуб. Какой макияж предпочтёте?



Яркий и зовущий. Ведь я же туда иду повеселиться

Акцентирую глаза или же выделю губы

Обычный и повседневный. Не люблю сильно краситься



