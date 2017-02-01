Весенний салатовый макияж: урок с пошаговыми фото

Легкий весенний салатовый макияж, который мы создадим в этом пошаговом уроке прекрасно подойдет девушкам с осенним и весенним цветотипом. Простота техники его выполнения заключается в подборе цветовой гаммы и группировке его основных элементов, которые будут сосредоточены у внешнего уголка.

Для создания весеннего макияжа в салатовых тонах вам понадобятся:

салатовые, зелёные, жёлтые и чёрные тени;

светлые рассыпчатые перламутровые тени с салатовым оттенком;

чёрная подводка;

чёрный каял;

белая подводка или кремовые тени;

тушь.

Урок весеннего макияжа в салатовых оттенках с пошаговыми фотографиями:

1) Бровь для такого макияжа подводим или совсем слегка или можем оставить в естественном виде, но красиво уложив и зафиксировав специальным гелем. Подберите для кожи лица какой-нибудь лёгкий тон, чтобы не перегружал кожу.

Увлажните лицо при помощи базы под макияж. Наносим косметику как на кожу, так и на веки, чтобы оттенок был равномерным по всему лицу.

2) Для того чтобы получить максимальный эффект прозрачности, мы используем белую подложку для зелёных и теней других оттенков. Вы можете взять для этой цели белые кремовые тени, белую подводку или даже сухие тени. Покрываем белым цветом всё подвижное веко до складки и равномерно растушёвываем. Немного заводим белый цвет на нижнее веко. Внешние границы должны быть равномерно растушёваны.

3) Перламутровыми тенями в салатовом оттенке полностью покрываем белую подложку и выходим немного за границы.

Теперь поверхность будет сухой и мы её хорошо зафиксировали. Тени на такой основе будут тушеваться отлично.

4) Рисуем хвостик стрелочки от внешнего уголка глаза. Он будет длиной до 1,5 см и направлен к виску. Продолжаем вести стрелку от зрачка, где линия должна быть очень тонкой, а затем постепенно утолщаться к хвостику.

5) Слегка растушёвываем стрелку по верхнему краю.

6) Теперь будем работать с тенями. Дальше строго соблюдаем направление и форму только что прорисованной стрелки. Покрываем зелёными тенями тушёвку стрелки, выходя за контур приблизительно на 0,5 см.

7) Следующим этапом наносим тени в жёлтых оттенках и они дойдут практически до внутренней радужки глаза. Таким образом мы сделаем плавный салатовый переход.

8) Покрываем всё форму стрелочки чёрными тенями. Этот цвет должен занимать строго форму стрелочки и тушеваться с зелёным.

9) Под бровь нанесём матовый светлый оттенок теней в бежевом оттенке, чтобы ещё больше не высветлять эту зону и не делать неподвижное веко объёмным.

10) Нижнее веко украсим деталью похожей на верхнюю. Прокрашиваем ресничный ряд чёрными тенями до зрачка, делая переход в этой зоне плавным. Уводим хвостик детали в сторону. Её форма будет симметрична верхней стрелке, но в уменьшенном размере.

11) Тушёвку чёрных теней завершим зелёным оттенком по нижнему веку.

12) Красим пышные ресницы и слегка можно затемнить внешний уголок слизистой при помощи чёрного каяла. В области зрачка карандаш уходит на нет.

Вот такой весенний салатовый макияж можно с лёгкостью сделать самостоятельно.