Весенний салатовый макияж: урок с пошаговыми фото
Легкий весенний салатовый макияж, который мы создадим в этом пошаговом уроке прекрасно подойдет девушкам с осенним и весенним цветотипом. Простота техники его выполнения заключается в подборе цветовой гаммы и группировке его основных элементов, которые будут сосредоточены у внешнего уголка.
Для создания весеннего макияжа в салатовых тонах вам понадобятся:
- салатовые, зелёные, жёлтые и чёрные тени;
- светлые рассыпчатые перламутровые тени с салатовым оттенком;
- чёрная подводка;
- чёрный каял;
- белая подводка или кремовые тени;
- тушь.
Урок весеннего макияжа в салатовых оттенках с пошаговыми фотографиями:
1) Бровь для такого макияжа подводим или совсем слегка или можем оставить в естественном виде, но красиво уложив и зафиксировав специальным гелем. Подберите для кожи лица какой-нибудь лёгкий тон, чтобы не перегружал кожу.
Увлажните лицо при помощи базы под макияж. Наносим косметику как на кожу, так и на веки, чтобы оттенок был равномерным по всему лицу.
2) Для того чтобы получить максимальный эффект прозрачности, мы используем белую подложку для зелёных и теней других оттенков. Вы можете взять для этой цели белые кремовые тени, белую подводку или даже сухие тени. Покрываем белым цветом всё подвижное веко до складки и равномерно растушёвываем. Немного заводим белый цвет на нижнее веко. Внешние границы должны быть равномерно растушёваны.
3) Перламутровыми тенями в салатовом оттенке полностью покрываем белую подложку и выходим немного за границы.
Теперь поверхность будет сухой и мы её хорошо зафиксировали. Тени на такой основе будут тушеваться отлично.
4) Рисуем хвостик стрелочки от внешнего уголка глаза. Он будет длиной до 1,5 см и направлен к виску. Продолжаем вести стрелку от зрачка, где линия должна быть очень тонкой, а затем постепенно утолщаться к хвостику.
5) Слегка растушёвываем стрелку по верхнему краю.
6) Теперь будем работать с тенями. Дальше строго соблюдаем направление и форму только что прорисованной стрелки. Покрываем зелёными тенями тушёвку стрелки, выходя за контур приблизительно на 0,5 см.
7) Следующим этапом наносим тени в жёлтых оттенках и они дойдут практически до внутренней радужки глаза. Таким образом мы сделаем плавный салатовый переход.
8) Покрываем всё форму стрелочки чёрными тенями. Этот цвет должен занимать строго форму стрелочки и тушеваться с зелёным.
9) Под бровь нанесём матовый светлый оттенок теней в бежевом оттенке, чтобы ещё больше не высветлять эту зону и не делать неподвижное веко объёмным.
10) Нижнее веко украсим деталью похожей на верхнюю. Прокрашиваем ресничный ряд чёрными тенями до зрачка, делая переход в этой зоне плавным. Уводим хвостик детали в сторону. Её форма будет симметрична верхней стрелке, но в уменьшенном размере.
11) Тушёвку чёрных теней завершим зелёным оттенком по нижнему веку.
12) Красим пышные ресницы и слегка можно затемнить внешний уголок слизистой при помощи чёрного каяла. В области зрачка карандаш уходит на нет.
Вот такой весенний салатовый макияж можно с лёгкостью сделать самостоятельно.
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