Когда у нас возникают вопросы, на которые нельзя найти удовлетворительных ответов обычными способами, мы прибегаем к нетрадиционным способам. И сегодня практически каждый человек знает, что безотказным и эффективным средством поиска ответов на вопросы, действенных советов и анализа проблем является мир мистики. Конечно, идеально было бы иметь в своём распоряжении личного экстрасенса, который мог бы консультировать, направлять, подсказывать… Однако, зачастую и онлайн-гадания работают не менее результативно. И именно к числу таких относится геомантия - Арабское гадание на песке онлайн, дающее возможность получить на вопрос как конкретный ответ да-нет, так и прогноз вероятного развития событий и совет, как поступать.

В чём секрет объективности и эффективности Арабского гадания? А в том, что вы не отдаёте поиск ответа целиком на «откуп» компьютеру, а непосредственно лично участвуете в его формировании. Вы задаёте свой вопрос, сконцентрировав на нём своё внимание и настроив себя таким образом на контакт с высшими силами (в такие моменты рациональное мышление словно отключается и открывает доступ мозга к информационному полю). Теперь на листе бумаги вам нужно нарисовать ряд чёрточек. Не пытайтесь нарисовать определённое их количество; просто остановитесь в тот момент, когда вам покажется, что хватит. Создайте ещё три подобных ряда. Далее подсчитайте количество чёрточек в каждом ряду. Чётные результаты обозначьте как горизонтальную линию, нечётные – как точку. У вас получилась фигура. Она и является символическим результатом в геомантии, который и пояснит компьютер.

Вторая же причина того, что это гадание стопроцентно «работает», заключается в том, что все трактовки и толкования, которые вы получите, воспользовавшись им, разработаны профессионалом.