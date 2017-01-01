Гадания онлайн бесплатно - только для женщин! » Геомантия: Арабское гадание на песке онлайн

Геомантия: Арабское гадание на песке онлайн

Геомантия: Арабское гадание на песке онлайн

Когда у нас возникают вопросы, на которые нельзя найти удовлетворительных ответов обычными способами, мы прибегаем к нетрадиционным способам. И сегодня практически каждый человек знает, что безотказным и эффективным средством поиска ответов на вопросы, действенных советов и анализа проблем является мир мистики. Конечно, идеально было бы иметь в своём распоряжении личного экстрасенса, который мог бы консультировать, направлять, подсказывать… Однако, зачастую и онлайн-гадания работают не менее результативно. И именно к числу таких относится геомантия - Арабское гадание на песке онлайн, дающее возможность получить на вопрос как конкретный ответ да-нет, так и прогноз вероятного развития событий и совет, как поступать.

 

В чём секрет объективности и эффективности Арабского гадания? А в том, что вы не отдаёте поиск ответа целиком на «откуп» компьютеру, а непосредственно лично участвуете в его формировании. Вы задаёте свой вопрос, сконцентрировав на нём своё внимание и настроив себя таким образом на контакт с высшими силами (в такие моменты рациональное мышление словно отключается и открывает доступ мозга к информационному полю). Теперь на листе бумаги вам нужно нарисовать ряд чёрточек. Не пытайтесь нарисовать определённое их количество; просто остановитесь в тот момент, когда вам покажется, что хватит. Создайте ещё три подобных ряда. Далее подсчитайте количество чёрточек в каждом ряду. Чётные результаты обозначьте как горизонтальную линию, нечётные – как точку. У вас получилась фигура. Она и является символическим результатом в геомантии, который и пояснит компьютер.

 

Вторая же причина того, что это гадание стопроцентно «работает», заключается в том, что все трактовки и толкования, которые вы получите, воспользовавшись им, разработаны профессионалом.

 

 

Значения фигур в арабском гадании Да Нет на песке

Возвышение Преграда Стезя Благоденствие Везение Хвала Встреча Мягкость Решительность Оскудение Утрата Вялость Прогресс Стая Ясность Сожаление
 (голосов: 1)
Автор: Гадания онлайн на Signorina.ru
Сегодня, 07:59

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Масленица Масленица
8 марта 8 марта
9 мая - День Победы 9 мая - День Победы

Гадания Онлайн

- Как найти пропажу

- Гадание на картах на парня

- Сдашь ли ты экзамен

- Гадание на будущее

- Гадание на цифрах

- Гадание Оракул Венеры

- Гадание на жениха

- Оракул Богинь Эллады

- Гадание Иеро

- Таро на отношения

- Цветной Оракул

- Гадание на любимого

- Гадание на костях

- Гадание на черточках

- Гадание Стоунхендж

- Гадание на альчиках

- Гадание на желание

- Гадание по Книге перемен

- Гадание на рунах

- Гадание по кольцам

- Египетский Оракул

- Гадание по Книге Ведьм

- Гадание Двойняшки

- Значения имён

 