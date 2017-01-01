Тест. Какой символ подходит вашей паре?

В любовных отношениях люди проходят несколько этапов, начиная от влюблённости и заканчивая взаимопониманием в обыденной жизни. Одни долго задерживаются на начальном периоде, всеми силами сохраняя любовь и страсть в паре, напоминая вечно пылающий огонь, вторые же быстро перерастают период влюблённости, поддерживая в своих отношениях в первую очередь дружбу и взаимопонимание, они напоминают ключ и замочек, третьи же постоянно находятся в борьбе за место под солнцем, они как два меча, которые никогда не уступают друг другу и при этом не представляют себя без противоборствующей второй половинки. Все пары имеют свой символ, характеризующий их отношения.

Если вы хотите узнать, какой символ подходит вашей паре, пройдите тест. Он не только охарактеризует ваши отношения, но и поможет выявить ошибки, которые мешают сделать ваш союз более крепким и длительным. Ведь в паре важна не только сексуальная совместимость, хотя именно она стоит на первом месте, а и духовная, моральная и эмоциональная связь. Чем полнее совместимость, тем комфортнее любящим людям друг с другом. Чем больше у них близких сторон и общих интересов, тем гармоничнее их союз.

Вопросы теста: “Какой символ подходит вашей паре?»

1. Вы полдня потратили на генеральную уборку, но тут с улицы, где идёт дождь, вернулся ваш любимый, промокший и грязный, и, не обращая внимания на чистые полы, прошёлся к гардеробу за сухой одеждой. Ваша реакция?



Помою ещё раз пол. Он промокший и может простудиться, так что сейчас важнее его сухая одежда

Попрошу его раздеться в коридоре и подам ему сухую одежду, чтобы он не топтался по чистому полу

На повышенных тонах расскажу ему об уборке. Предложу ему теперь самому наводить порядок



