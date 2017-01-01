Каждая женщина мечтает о тонкой талии, высокой груди, подтянутом животике и красивом овале лица без второго подбородка. Кто-то ради идеальной фигуры проводит по много часов в спортивном зале, занимаясь на тренажёрах или фитнесом, кто-то сидит на строгой диете, а кто-то даже рискует лечь под нож хирурга. Однако, есть прекрасный метод похудения – сбрасывать вес в согласии с природой. Простой и довольно популярный метод – это применять лекарственные травы. Кроме того, что появится возможность похудеть, они ещё благоприятно повлияют на весь организм – излечат от многих болезней, которые часто и являются причинами набора лишних килограммов. К тому же, травы продаются в аптеках по приемлемой цене, а если есть возможность, то их можно собрать своими руками. Одним словом – дёшево, надёжно и доступно.

Однако, есть одно небольшое «но» к применению трав, они не для всех являются полезными, ведь каждый организм индивидуален, а значит, нужно подобрать то природное средство, которое подойдёт именно вам. И поможет в этом тест: Какие травы помогут вам похудеть? Благодаря ему вы сможете найти идеальное средство, чтобы получить прекрасную фигуру без вреда здоровью. Для этого вам понадобится ответить всего лишь на 10 предложенных вопросов.

Вопросы теста «Какие травы помогут вам похудеть?»

1. Ваш любимый цвет?



Красный и его оттенки

Зелёный

Жёлтый



