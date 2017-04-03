Как можно узнать, что парень способен отравить вам жизнь ревностью?

Вот наиболее распространённые причины и признаки ревности и отсутствия полного доверия со стороны мужчины. Всё это может серьёзно подпортить жизнь и ему, и вам. Убедитесь в том, что в ситуации нет вашей вины…

Похоже, любви без ревности просто не бывает. Если вы к кому-то неравнодушны, то не сможете спокойно смотреть на общение этого человека с другими представителями противоположного пола. Не потому, что вы не доверяете второй половине. Это естественный страх из-за того, что любимый человек может оставить нас ради кого-то другого. И, вопреки расхожему мнению, это касается не только женщин. Мужчины тоже чувствуют себя неуверенно, и очень легко их ранить. Иногда мы делаем это совершенно бессознательно, так что стоит задуматься, когда мы сами пробуждаем ревность и как это проявляется. Не всегда удаётся устранить причину его ревности, но, по крайней мере, у вас будет шанс прояснить для себя и для него существующую ситуацию. Ведь ревность может быть и здоровой, и разрушительной, сокрушающей всё на своём пути. Узнайте, как свести этот риск к минимуму.

1. Вы в начале отношений

Ревность - это абсолютно нормально, когда вы ещё не до конца знакомы и не знаете, чего можно ожидать от другого человека. Он не может быть убеждён в том, что вы относитесь к нему серьёзно. Поэтому стоит его в этом уверить, если вы заинтересованы в дальнейшем развитии отношений.

2. Он жертва комплексов

Самые ревнивые мужчины - обременённые разнообразными комплексами. Они опасаются конкуренции со стороны более достойных, красивых, более образованных, мускулистых и прочее и прочее парней. Ему нужно повышать самооценку, и вы можете внести в это свою лепту.

3. Он не чувствует себя успешным

Он считает себя хуже других и думает, что вы чувствуете примерно то же самое. У него складывается впечатление, что вы для него не ровня и при случае скоро от него избавитесь. Чтобы этого избежать, избегайте возвышения себя, высокомерия.

4. Он нарцисс

Этот кавалер любит, когда всё внимание сосредоточено только на нём. Такой человек не допускает даже мысли, что у вас могут быть коллеги, приятели мужчины, раз уж есть он. Это не очень хороший знак, потому что такие люди редко меняются и могут отравлять своим спутникам жизнь.

5. Его когда-то уже предавали

Может быть, это приобретённое недоверие, которое было порождено травмой в предыдущих отношениях. Возможно, он доверял своей партнёрше, а та воспользовалась отсутствием бдительности и нашла себе другого.

6. Вы даёте ему повод

Подумайте, может, вы действительно слишком близко общаетесь с каким-то мужчиной, и ваш партнёр боится такой ситуации? Это далеко не всегда иррациональная боязнь: иногда мы сами её провоцируем.

7. Предъявляет претензии по поводу знакомства с другими мужчинами

Это, к сожалению, довольно частое явление. Парень в отношениях может иметь проблемы с тем, что у вас есть друзья противоположного пола. Он инстинктивно подозревает, что за этим стоит нечто большее, чем просто приятельское общение, не верит в дружбу между мужчинами и женщинами.

8. Критика в адрес ваших коллег

Плохо, когда без повода ваш партнёр пытается их осмеять, очернить. Таким образом он хочет посеять в вас сомнения в том, есть ли смысл в отношениях с этими людьми. Он избавляется от конкуренции, прежде чем дружба превратится в нечто большее.

9. Неожиданно он начинает от вас отдаляться

До сих пор всё было в порядке, но день ото дня между вами становится всё меньше и меньше близости и нежности... Подумайте, не оскорбили ли вы его мужское эго, встретившись с другим парнем или отвешивая ему комплименты.

10. Он ожидает чётких заявлений

Неожиданно ваш союз набрал «ускорение». Он ревностно добивается вашего признания в любви и определения конкретных планов на будущее. Это совершенно естественно, если он чувствует, что в вашей жизни появился кто-то другой. Даже если это просто хороший знакомый.

11. Он вслух задаётся вопросом, есть ли смысл в ваших отношениях

Вы уверены, что ничего плохого не сделали, но у него всё равно появляется всё больше и больше сомнений и ревности? Вполне возможно, что он увидел вас с другим мужчиной или кто-то из «добрых друзей» доложил ему об этом. Это момент, когда (по его мнению) вы должны выбирать - или он, или другие.

12. Он говорит о своей ревности практически открытым текстом

Может быть, не словами «я ревную», но вы с лёгкостью почувствуете его состояние, когда он заведёт разговор о другом мужчине из вашего близкого окружения. Уже сам факт, что он затронул эту тему, красноречиво свидетельствует о его растерянности и неуверенности.