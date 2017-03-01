Что означают подарки, которые вы получаете от мужчин?

Влюблённые мужчины балуют своих женщин подарками не только по особым случаям. Случалось ли вам получать от любимого презенты без особых на то причин? Вы настоящая счастливица! Осталось расшифровать, что означают подарки от мужчин.

Что означают подарки от мужчин?

Женщины, как правило, склонны анализировать поведение своего избранника. Так же обстоит дело и в случае вещей, которые они получают. Им интересно, какое они имеют значение, что мужчины хотят сказать своим подарком и как много они для них значат. Вот краткий путеводитель по мужскому миру подарков. Узнайте, что мужчины имеют в виду, делая те или иные подношения.

1. Соблазнительное бельё

Многие представители сильного пола солидарны в том, что подобный подарок может сделать только эгоист, потому что это презент больше для мужчины, чем для женщины. Вполне очевидно, что он захочет увидеть свою избранницу в новых вещах. Разве что партнёр - рафинированный эстет и у него самого есть слабость к красивому нижнему белью или же вы вполне ясно дали ему понять, что очень не против таких подарков. Впрочем, это не освобождает вас от обязанности продемонстрировать его на себе.

2. Цветы

Если вам часто доводится получать цветы, то ваш мужчина - это тип джентльмена, который любит дарить удовольствие своей женщине, поклоняться ей, относиться как к принцессе. Цветы - это не обязывающий и не обременяющий дарителя презент. Здорово, когда вы получаете их без повода. Но если по случаю какого-то важного события избранник попросту не сильно заморачивался и купил то, что было доступнее всего, то это не слишком его красит. А может, он просто боялся ошибиться, ведь цветы являются универсальным подарком и подойдут для любого случая.

3. Книга

Если вам преподнесли издание автора или жанра, который вы любите и которым интересуетесь, это замечательно. Но когда вы ни с того ни с сего получаете книгу, то ваш партнёр мог просто избавиться от непригодившегося подарка другого человека. А может, в книжном магазине была какая-то акция. Особенно неуместен и подозрителен такой подарок, если вы не очень-то любите читать, и мужчина знает об этом. Это свидетельствует о том, что кавалеру не слишком-то интересно ваше мнение.

4. Ювелирные изделия

Это означает, что парень хочет сделать красивый жест, подарив что-то особенное. Он действительно интересуется вами и надеется сделать своей девушке или женщине приятное. Покупка подобных изделий всегда требует вовлечения в это мероприятие. Ювелирные магазины не всегда расположены в нескольких шагах от дома, как это бывает в случае, например, аптек или цветочных магазинчиков. Также мужчине нужно было задуматься над тем, что именно купить, и потратить на это определённую сумму денег. Если, конечно, это не какая-то бижутерия, которую можно купить в ближайшем сетевом магазинчике.

5. Абонемент к косметологу/мастеру маникюра или в тренажёрный зал

Это может быть деликатным предложением позаботиться о себе. Вы в последнее время относитесь к себе несколько пренебрежительно, набрали вес, а он периодически деликатно обращает на это внимание? Тогда подарок точно является подобным «месседжем». Ещё одна причина такого выбора? Может, он хотел подарить что-то оригинальное (а, по мнению парней, абонемент - это действительно оригинальный подарок).

6. Парфюм

Парни часто дарят нам духи, ведь женщина всегда нуждается в парфюме. Это подарок, который хорошо срабатывает в случае отсутствия других идей. Если вы получаете свой любимый запах, значит, мужчина постарался вам угодить или поинтересовался у близкого человека, что вам больше всего нравится. Такие усилия необходимо высоко ценить.

7. Что-то практичное

Мужчины бывают наблюдательными. Может быть, возлюбленный заметил, что вам нужна флешка, новое зарядное устройство для телефона или ночник. Не надо его обвинять в том, что это абсолютно не женственный и не слишком изобретательный подарок. Избранник заботится о вас, и такое подношение от мужчины часто бывает лучшим доказательством его чувств.

8. Одежда

Мужчины иногда предпочитают делать женщинам подарки в виде одежды - обычно кофточек, свитеров и так далее. Это покупка, требующая знания вашего размера, размышлений над вашим стилем и поиска подходящего магазина. Поверьте, что для мужчин это настоящее испытание. Значит, он действительно старается ради вас и очень хочет доставить вам настоящее удовольствие.