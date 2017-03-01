7 признаков того, что вы любите своего мужчину больше, чем он вас

Чувства людей сложно измерить какой-то мерой. Но иногда отсутствие баланса между партнёрами всё же даёт о себе знать. Если женщина любит мужчину больше, чем он её, это ставит её в не самое выгодное положение. Что с этим делать? Решение зависит только от вас. Все мы хотим, чтобы наши мужчины были вовлечены в отношения в той же степени, что и мы. Но не всегда нам приходится рассчитывать на такое везение. Очень часто бывает, что один из участников пары влюблён гораздо больше, чем второй. И, как правило, можно заметить некоторые сигналы, свидетельствующие о таком положении вещей.

Чувства делают женщину более слабой и беззащитной. Поэтому некоторые представительницы прекрасного пола, не моргнув глазом, прощают измены, закрывают глаза на незначительные (и значительные тоже) проступки партнёра и делают вид, что некоторых недостатков у него нет вообще - и всё это из-за любви. В этой статье мы рассмотрим признаки того, что женщина любит больше, чем мужчина.

Признаки того, что женщина любит мужчину больше, чем он её



Несмотря на всё это, понимание того, что именно вы являетесь человеком, который больше заинтересован в отношениях и больше любит, способно удержать от серьёзных жизненных ошибок. На что стоит обратить внимание? Присутствие этих сигналов в ваших отношениях говорит о том, что в союзе вы заинтересованы больше своего партнёра. Что с этим делать - решать только вам.

Вы делаете всё, о чём вас попросят

Вы всегда в его распоряжении, вне зависимости от того, о чём он вас просит. Вы меняете свои планы на выходные, потому что он сказал, что купил билеты в кино, или хочет, чтобы вы поехали на дачу его друга. Он постоянно пользуется вашей добротой, а вы не имеете ничего против, ведь, в конце концов, вы хотите показать, как он важен для вас. И поэтому полдня помогаете делать уроки его младшей сестре, ходите по магазинам, пишете за него работы... Всю свою реальность вы подстраиваете под любимого человека, а он не в состоянии этого оценить и отплатить той же монетой.

В основном, первой пишете и звоните вы

Он обещает, что напишет, позвонит, свяжется с вами, а потом этого не делает. В результате первой обращаетесь вы, и так почти каждый раз. Когда вы встречаетесь, у любимого находятся убедительные оправдания своей нерасторопности. Он нежно смотрит в ваши глаза, говорит красивые слова, а потом опять молчит целую неделю. А если и отзывается, то обычно просит, чтобы это вы к нему пришли, а не наоборот. В 99 % случаев за этим кроется какой-то личный интерес.

Вы помните все важные события, а он - нет

Вы помните своё первое свидание, первый поцелуй. Можете даже точно описать обстановку места встречи и во что был одет ваш избранник. Вы помните обо всех годовщинах и стараетесь как-то их отметить. Ваш же партнёр, как правило, о них забывает, а если вы обращаете на это своё внимание, говорит, что это лишняя морока. Он не видит смысла в праздновании важных событий из вашей совместной жизни.

Вы охотно подчёркиваете, что вы пара, а он этого избегает

Выходя куда-то вместе, вы любите подчёркивать статус ваших отношений, например, берёте его за руку или обнимаете. К сожалению, в таком случае вы часто сталкиваетесь с его замечаниями, неохотой, сопротивлением и можете только мечтать о том, чтобы он сам сделал что-то подобное. Это вы делаете совместные селфи во время поездки вдвоём, рассказываете о связи своим друзьям. К тому же, вы гораздо чаще лайкаете и комментируете его посты в соцсетях, чем он ваши.

Вы чаще, чем он, инициируете встречи

Любимый парень может молчать очень долго. Иногда ваши встречи ограничиваются разом в неделю, и то только потому, что вы выступили с инициативой. Вполне очевидно, что и креативности больше на вашей стороне. Вы планируете совместные поездки, заказываете билеты в кино, театр, ищете идеальное место для романтической прогулки... У него, между тем, есть только одно место, в которое он вас постоянно приглашает, а ещё лучший для него вариант: остаться дома - у себя или у вас.

Он о вас знает всё, вы же о нём не знаете некоторых важных вещей

Спустя какое-то время вы начали открываться перед избранником всё больше и больше - и вот он уже в курсе всех важных фактов из вашей жизни. Естественно, вы хотите знать о нём столько же, но он отмалчивается. Партнёр игнорирует ваши вопросы, отвечает уклончиво, а иногда у вас и вовсе складывается впечатление, что он лжёт. Мужчины иногда стыдятся прошлого и боятся реакции женщины-спутницы на какие-то вещи, но не всегда это причина такого поведения. Может быть, партнёру просто наплевать на ваши отношения, и ваш пристальный интерес к его особе начинает его раздражать.

Вам известно, что в его жизни уже был кто-то очень важный

Из обрывков информации вы знаете, что в его жизни была женщина и что она для него имела большое значение. Он не хочет говорить об этом или ограничивается лишь несколькими малозначительными фактами. Существует риск того, что вы являетесь женщиной, рядом с которой он просто хочет забыться и построить жизнь заново. В этом случае могут оказаться полезными его знакомые и друзья. Постарайтесь от них узнать, что произошло на самом деле. Вы также можете раскрыть все карты и напрямую спросить, важнее ли вы для него, чем его предыдущая избранница, и что он к вам на самом деле чувствует.