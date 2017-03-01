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7 признаков того, что вы любите своего мужчину больше, чем он вас

Чувства людей сложно измерить какой-то мерой. Но иногда отсутствие баланса между партнёрами всё же даёт о себе знать. Если женщина любит мужчину больше, чем он её, это ставит её в не самое выгодное положение. Что с этим делать? Решение зависит только от вас. Все мы хотим, чтобы наши мужчины были вовлечены в отношения в той же степени, что и мы. Но не всегда нам приходится рассчитывать на такое везение. Очень часто бывает, что один из участников пары влюблён гораздо больше, чем второй. И, как правило, можно заметить некоторые сигналы, свидетельствующие о таком положении вещей.

 

7 признаков того, что вы любите своего мужчину больше, чем он вас

 

Чувства делают женщину более слабой и беззащитной. Поэтому некоторые представительницы прекрасного пола, не моргнув глазом, прощают измены, закрывают глаза на незначительные (и значительные тоже) проступки партнёра и делают вид, что некоторых недостатков у него нет вообще - и всё это из-за любви. В этой статье мы рассмотрим признаки того, что женщина любит больше, чем мужчина.

 

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Признаки того, что женщина любит мужчину больше, чем он её

Несмотря на всё это, понимание того, что именно вы являетесь человеком, который больше заинтересован в отношениях и больше любит, способно удержать от серьёзных жизненных ошибок. На что стоит обратить внимание? Присутствие этих сигналов в ваших отношениях говорит о том, что в союзе вы заинтересованы больше своего партнёра. Что с этим делать - решать только вам.

Вы делаете всё, о чём вас попросят

Вы всегда в его распоряжении, вне зависимости от того, о чём он вас просит. Вы меняете свои планы на выходные, потому что он сказал, что купил билеты в кино, или хочет, чтобы вы поехали на дачу его друга. Он постоянно пользуется вашей добротой, а вы не имеете ничего против, ведь, в конце концов, вы хотите показать, как он важен для вас. И поэтому полдня помогаете делать уроки его младшей сестре, ходите по магазинам, пишете за него работы... Всю свою реальность вы подстраиваете под любимого человека, а он не в состоянии этого оценить и отплатить той же монетой.

В основном, первой пишете и звоните вы

Он обещает, что напишет, позвонит, свяжется с вами, а потом этого не делает. В результате первой обращаетесь вы, и так почти каждый раз. Когда вы встречаетесь, у любимого находятся убедительные оправдания своей нерасторопности. Он нежно смотрит в ваши глаза, говорит красивые слова, а потом опять молчит целую неделю. А если и отзывается, то обычно просит, чтобы это вы к нему пришли, а не наоборот. В 99 % случаев за этим кроется какой-то личный интерес.

Вы помните все важные события, а он - нет

Вы помните своё первое свидание, первый поцелуй. Можете даже точно описать обстановку места встречи и во что был одет ваш избранник. Вы помните обо всех годовщинах и стараетесь как-то их отметить. Ваш же партнёр, как правило, о них забывает, а если вы обращаете на это своё внимание, говорит, что это лишняя морока. Он не видит смысла в праздновании важных событий из вашей совместной жизни.

Вы охотно подчёркиваете, что вы пара, а он этого избегает

Выходя куда-то вместе, вы любите подчёркивать статус ваших отношений, например, берёте его за руку или обнимаете. К сожалению, в таком случае вы часто сталкиваетесь с его замечаниями, неохотой, сопротивлением и можете только мечтать о том, чтобы он сам сделал что-то подобное. Это вы делаете совместные селфи во время поездки вдвоём, рассказываете о связи своим друзьям. К тому же, вы гораздо чаще лайкаете и комментируете его посты в соцсетях, чем он ваши.

Вы чаще, чем он, инициируете встречи

Любимый парень может молчать очень долго. Иногда ваши встречи ограничиваются разом в неделю, и то только потому, что вы выступили с инициативой. Вполне очевидно, что и креативности больше на вашей стороне. Вы планируете совместные поездки, заказываете билеты в кино, театр, ищете идеальное место для романтической прогулки... У него, между тем, есть только одно место, в которое он вас постоянно приглашает, а ещё лучший для него вариант: остаться дома - у себя или у вас.

Он о вас знает всё, вы же о нём не знаете некоторых важных вещей

Спустя какое-то время вы начали открываться перед избранником всё больше и больше - и вот он уже в курсе всех важных фактов из вашей жизни. Естественно, вы хотите знать о нём столько же, но он отмалчивается. Партнёр игнорирует ваши вопросы, отвечает уклончиво, а иногда у вас и вовсе складывается впечатление, что он лжёт. Мужчины иногда стыдятся прошлого и боятся реакции женщины-спутницы на какие-то вещи, но не всегда это причина такого поведения. Может быть, партнёру просто наплевать на ваши отношения, и ваш пристальный интерес к его особе начинает его раздражать.

Вам известно, что в его жизни уже был кто-то очень важный

Из обрывков информации вы знаете, что в его жизни была женщина и что она для него имела большое значение. Он не хочет говорить об этом или ограничивается лишь несколькими малозначительными фактами. Существует риск того, что вы являетесь женщиной, рядом с которой он просто хочет забыться и построить жизнь заново. В этом случае могут оказаться полезными его знакомые и друзья. Постарайтесь от них узнать, что произошло на самом деле. Вы также можете раскрыть все карты и напрямую спросить, важнее ли вы для него, чем его предыдущая избранница, и что он к вам на самом деле чувствует.

 (голосов: 1)
Автор: Анна Афинкина
Вчера, 07:50

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